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Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas: estos son los salarios que perciben según la unidad en la que trabajen

El sueldo de estos guardias civiles varía según la especialidad, el puesto que ocupan y los complementos que perciben, por lo que dos agentes dedicados a la detección de drogas pueden cobrar cantidades muy distintas

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Cultivo de cannabis en España desmantelado por la Guardia Civil. EFE/Carlos Barba
Cultivo de cannabis en España desmantelado por la Guardia Civil. EFE/Carlos Barba

La imagen de un guardia civil acompañado por un perro detector de drogas es una de las más reconocibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos agentes trabajan en puertos, aeropuertos, estaciones o grandes dispositivos de seguridad buscando sustancias estupefacientes ocultas en equipajes, vehículos o mercancías. También forman parte de la lucha contra el narcotráfico otras unidades especializadas dedicadas a la investigación de organizaciones criminales. Pero, más allá de la labor que desempeñan, hay una pregunta que se repite con frecuencia: ¿Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas?

La respuesta no es tan sencilla como dar una cifra concreta. A diferencia de lo que muchas personas creen, la Guardia Civil no establece un salario fijo para esta especialidad. La nómina depende del empleo del agente, de los años de servicio acumulados, del destino en el que esté destinado y de los complementos asociados al puesto que ocupa. Es decir, la especialidad influye, pero no es el único elemento que determina cuánto dinero llega a final de mes.

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En el caso de los agentes dedicados a la detección de drogas, la horquilla más habitual se sitúa entre 2.000 y 2.400 euros brutos al mes, lo que equivale aproximadamente a entre 1.750 y 2.100 euros netos, dependiendo de las retenciones fiscales y de la situación personal de cada funcionario.

Qué conceptos forman el sueldo de estos agentes

La nómina de un guardia civil está formada por varios conceptos. El primero es el sueldo base correspondiente al grupo C1 de funcionarios, al que pertenece la Escala de Cabos y Guardias. Sin embargo, esta cantidad representa solo una parte del salario total.

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La creatividad de los contrabandistas de drogas no conoce límites, esta vez ocultando cocaína entre inofensivos productos. Un desafío continuo para las autoridades - crédito Guardia Civil Española
Dos agentes de la Guardia Civil incautando droga oculta en una maleta (Europa Press)

A partir de ahí entran en juego los distintos complementos. El complemento de destino varía según el puesto ocupado, mientras que el complemento específico retribuye aspectos como la responsabilidad, la peligrosidad, la dificultad técnica o la disponibilidad que exige cada servicio. A ello se suman los trienios, que incrementan el sueldo por cada tres años de servicio, y la productividad, un concepto variable que depende de la actividad desarrollada y de las funciones desempeñadas.

Precisamente estos complementos son los que explican que no exista un “plus por detectar drogas” idéntico para todos los agentes. Aunque algunas publicaciones hablan de un complemento específico para los guías caninos, en la práctica la diferencia salarial responde al conjunto del puesto de trabajo y no únicamente a la especialidad.

En el caso del Servicio Cinológico, donde prestan servicio los agentes que trabajan con perros especializados en la detección de drogas, explosivos o personas, las estimaciones sitúan el salario habitual entre 2.000 y 2.300 euros mensuales, siempre con diferencias en función del destino y de la experiencia acumulada.

Las unidades contra el narcotráfico pueden percibir salarios más elevados

La detección de drogas no se limita al trabajo de los guías caninos. La Guardia Civil cuenta con otras unidades especializadas que centran su actividad en la investigación del narcotráfico y del crimen organizado. Entre ellas destacan los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), que investigan redes criminales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el contrabando y otros delitos económicos vinculados a estas actividades. Según algunas estimaciones, los agentes destinados en estas unidades pueden superar los 2.500 euros mensuales, especialmente cuando se suman la antigüedad, la productividad y los complementos específicos del puesto.

Algo parecido sucede con los guardias civiles destinados en Fiscal y Fronteras, una especialidad que desarrolla su labor en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada al país. En estos casos, las retribuciones suelen moverse entre 2.000 y 2.400 euros al mes, aunque la cifra puede variar según el destino concreto y las funciones asignadas.

Casi 1.000 kilos de droga incautados en una la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia. El dispositivo culmina con la detención de 12 personas y el bloqueo de bienes con un valor de un millón de euros. (Policía Nacional)

Otras especialidades, como Criminalística o Intervención de Armas, también presentan salarios similares, mientras que unidades operativas como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) pueden situarse en una horquilla aproximada de entre 2.300 y 2.800 euros mensuales, gracias a la naturaleza de sus cometidos y a los complementos asociados.

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