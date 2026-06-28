Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El delantero de Inglaterra Harry Kane tras marcar a Panamá (Reuters/Vincent Carchietta)

Harry Kane ya es historia de la selección de Inglaterra al convertirse en el máximo goleador histórico, superando el registro que ostentaba Gary Lineker. Fue gracias al tanto durante el partido ante Panamá en la segunda mitad, con el que dejó el duelo visto para sentencia. Con 32 años y 11 goles en su haber, el delantero de los Three Lions ha dejado una huella difícil de igualar en la máxima cita del fútbol internacional.

“Sin duda, es un gran orgullo. Antes del torneo comenté que la Copa del Mundo es la competición más importante que jugamos como futbolistas profesionales, así que llegar a los 11 goles es una sensación de orgullo“. Desde antes del inicio del torneo, Kane había señalado que el Mundial es el escenario más relevante para cualquier futbolista y que poder marcar en este contexto tiene un valor especial. El nuevo récord alcanzado se produce después de que el atacante se quedase sin anotar en el empate ante Ghana, lo que añadió presión para los siguientes partidos.

PUBLICIDAD

La primera vez que el futbolista disputó un Mundial se remonta a Rusia 2018. En aquella edición, Kane explotó como goleador y marcó seis veces, una aportación que resultó clave para que el conjunto inglés llegara hasta semifinales, una instancia a la que la selección británica no accedía desde hacía décadas. Cuatro años más tarde, en Qatar, el delantero sumó dos goles más a su cuenta personal, aunque el recuerdo más amargo de aquel torneo fue el penal fallado ante Francia en cuartos de final, una acción que pudo haber cambiado el rumbo de la eliminatoria y que dejó a Kane con una sensación de deuda pendiente.

El delantero de Inglaterra Harry Kane (Reuters/Vincent Carchietta)

La edición 2026 de la Copa del Mundo ha renovado los desafíos para el capitán inglés. En el debut, Kane se encontró con el arquero Livakovic, quien detuvo su lanzamiento desde el punto penal. Sin embargo, el árbitro ordenó repetir la ejecución y, en el segundo intento, el delantero no falló. Más adelante, igualó la marca de Lineker con un gol tras un córner servido por Rice. Pese a desperdiciar una clara ocasión ante Ghana en los minutos finales, se repuso marcando el segundo tanto contra Panamá tras un centro preciso de Bellingham.

PUBLICIDAD

El impacto de Kane va más allá de sus goles. Diversas figuras legendarias del fútbol inglés han elogiado su capacidad y profesionalismo. Alan Shearer, histórico goleador de la Premier League, no dudó en rendirse al delantero: “Sencillamente increíble. Es un goleador impresionante. Los estándares que ha establecido y los que supera semana tras semana son simplemente increíbles y se merece todo”.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Inglaterra 2 - ES

Además de su rendimiento con la selección, Kane llegó a este Mundial tras una temporada sobresaliente a nivel de clubes, en la que firmó 61 goles, consolidando su estatus como uno de los delanteros más completos del panorama internacional. Su aporte en el campo va más allá de la definición, ya que en numerosas ocasiones asume un papel más creativo, participando en la organización del juego ofensivo de Inglaterra.

PUBLICIDAD

Harry Kane y el Mundial 2026

En la actual edición mundialista, Kane suma tres goles, manteniéndose en la disputa por el liderato de goleadores. El propio Kane ha reconocido: “Han empezado con mucha fuerza, Messi lleva cinco, Haaland y Mbappé cuatro. Yo intento no pensar en ellos. Sé que ustedes me compararán con todos, es lo normal. Pero después de no marcar en el último partido, como delantero, quería volver a anotar cuanto antes".

Los jugadores de la selección de Inglaterra celebrando un gol ante Panamá (REUTERS/Mike Segar)

La carrera de Harry Kane en la Copa del Mundo sigue sumando capítulos, y su nombre ya figura entre los grandes referentes de la historia del torneo y del fútbol inglés. La cifra de goles alcanzada y la regularidad mostrada en tres ediciones consecutivas han cimentado su legado, mientras continúa aspirando a nuevos logros tanto en lo individual como en lo colectivo.

PUBLICIDAD