Los protagonista de ‘La casa del dragón’ lo tienen claro esta nueva temporada: “Ahora sí es el momento de la guerra”

El trono no tiene piedad. #LaCasaDelDragon temporada 3 estrena el 21 de junio en HBO Max. (HBO Max)

La tercera temporada de La casa del dragón ha comenzado por todo lo alto gracias a un primer capítulo en el que se recupera la esencia de Juego de tronos a partir de una espectacular batalla naval.

La serie, desarrollada por Ryan Condal a partir del libro de George R.R. Martin de 2018 titulado Fuego y sangre, se remonta a unos 200 años del surgimiento de Daenerys Targaryen como ‘la reina de dragones’ y se centra en contar la historia de sus antepasados.

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La primera temporada nos introdujo en este nuevo universo a partir de las figuras de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke) y la guerra que las enfrenta para conseguir la legitimidad del trono de hierro.

Lord Corlys y Rhaena Targaryen

Dentro de la compleja genealogía de la saga, nos encontramos con un reparto coral de lo más amplio que representa cada uno de los miembros que se relacionan con cada una de las casas enfrentadas. Entre ellos, se encuentra el personaje de Lord Corlys Velaryon, apodado la Serpiente Marina por el barco de guerra constituido a modo de estandarte, y uno de los grandes apoyos de Rhaenyra.

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A Lord Corlys lo interpreta Steve Touissant, que estuvo de visita en Madrid para hablar del comienzo de esta esperada temporada. Junto a él la acompañaba Lady Rhaena Targaryen, jinete de la dragona Alba e interpretada por Phoebe Campbell.

Ahora sí, llega la guerra a 'La casa del dragón' (HBO MAX)

“Yo creo que los fans esperaban que comenzara la acción en serio en esta temporada y nosotros también”, cuenta la actriz a Infobae. “Pero primero había que situar bien a los personajes”.

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Touissant piensa que toda serie es una cuestión de conjunto y que primero hay que sembrar las semillas para que todo tenga sentido. “Y sí, ahora es el momento de la guerra. Había escuchado críticas con respecto a la segunda temporada, que era más lenta, pero estaban ocurriendo muchas cosas a nivel interpersonal y emocional. Los espectadores pueden ser impacientes, y a veces yo creo que es bueno posponer cierta satisfacción para alcanzarla después en toda su totalidad”, dice el actor.

Mujeres fuertes al poder

Si algo ha caracterizado a Juego de tronos primero, y a La casa del dragón después, ha sido el protagonismo de los personajes femeninos, fuertes, líderes, capaces de desafiar a los hombres. Phoebe Campbell tiene una opinión sobre eso: “Sí, tenemos a mujeres muy fuertes en la serie, pero no creo que la puedan ejercer tanto como la gente pueda percibir, porque muchas se encuentran silenciadas por los hombres y se las intenta mantener alejadas de las cosas”, dice. “Pero sí, es increíble verlas desafiarlo todo y hasta dónde pueden llegar”.

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Rhaena y el joven Joffrey Velaryon en 'La Casa del Dragón'

Steve Touissant piensa que fue un gran acierto centrar la trama en las relaciones femeninas. “Estos lazos que la sociedad impone tienen que dilapidarse. Ya seas mujer, LGBTQ o negro, tienes que empujar esos límites para que hoy sea mucho mejor que ayer”, dice. “Ahora estamos en un momento de retroceso y es importante recordarlo, que esta historia está a favor de quienes queremos un mundo igualitario, liberal y democratizado. Estamos avanzando en esos derechos, pero hay muchos escollos en el camino”.

Los dos protagonistas coinciden en un aspecto: esta tercera temporada es la mezcla perfecta entre intrigas, conspiraciones, batallas y, lo más importante, emoción.