Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

La fachada de un edificio de viviendas vista desde el mirador del Poble Sec en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

Con la subida de las temperaturas, muchos hogares se preparan para instalar aire acondicionado o renovar el equipo que ya tienen. Pero antes de colocar la unidad exterior en una fachada, una terraza, un balcón, un patio interior o una azotea, conviene revisar algo más que el presupuesto: la comunidad de propietarios y el ayuntamiento pueden limitar dónde se instala.

Una instalación aparentemente sencilla puede acabar en conflicto si afecta a elementos comunes o incumple la normativa local. Y el riesgo no es solo una queja vecinal. Si el aparato se coloca sin autorización, genera ruido o vibraciones, vierte agua a la vía pública o se instala en una fachada donde no está permitido, la comunidad o el ayuntamiento pueden exigir su retirada y la reposición del espacio afectado.

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Dónde se puede instalar el aire acondicionado sin tener problemas con la comunidad

No existe una ubicación válida para todos los edificios. La Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario hacer modificaciones dentro de su vivienda, pero establece límites cuando esas actuaciones afectan a la seguridad, la estructura, la configuración o el estado exterior del edificio, o perjudican los derechos de otros vecinos.

Por eso, antes de instalar la unidad exterior, hay que distinguir entre las zonas privativas y los elementos comunes. Una terraza de uso privado no plantea los mismos problemas que una fachada exterior, una cubierta comunitaria o un patio compartido. Aun así, incluso en un espacio privativo pueden existir límites si el aparato queda visible desde la calle, sobresale de la fachada o provoca molestias.

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La terraza o el balcón privado suelen ser una de las opciones menos conflictivas, siempre que haya espacio suficiente y la instalación no altere la estética del edificio. También deben respetarse las condiciones de ruido, ventilación y evacuación de condensados. Que el aparato esté dentro del ámbito de la vivienda no significa que pueda colocarse de cualquier manera.

La cubierta o azotea comunitaria puede ser otra solución habitual cuando el edificio concentra allí las instalaciones técnicas. En este caso, lo normal es que haga falta autorización de la comunidad, porque se trata de un elemento común. Además, la instalación debe permitir el acceso para mantenimiento y garantizar que el equipo queda colocado de forma segura.

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El patio interior puede ser una alternativa cuando la fachada principal está limitada, pero no siempre es una opción válida. Hace falta que el espacio tenga ventilación suficiente, que el aparato no expulse aire caliente hacia otras viviendas y que no supere los límites de ruido. Además, algunas ordenanzas municipales restringen o prohíben estas instalaciones en patios interiores, por lo que no basta con que el equipo no se vea desde la calle.

La fachada exterior es la ubicación que más problemas suele generar. En la mayoría de comunidades se considera un elemento común y, si la unidad queda visible desde la vía pública, también puede quedar sujeta a las normas municipales. En edificios protegidos, centros históricos o zonas con valor patrimonial, las restricciones suelen ser más estrictas.

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Cuándo pueden obligarte a quitar la unidad exterior

La retirada del aire acondicionado puede exigirse cuando la instalación incumple las normas de la comunidad, afecta a un elemento común o vulnera la ordenanza municipal. También puede ocurrir si el equipo provoca molestias acreditadas por ruido, vibraciones, salida de aire caliente o goteos.

Uno de los casos más frecuentes es la instalación en fachada sin autorización previa. Aunque el propietario haya pagado el equipo y la instalación ya esté hecha, la comunidad puede reclamar si considera que se ha alterado un elemento común o la apariencia exterior del edificio.

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También puede haber problemas cuando el aparato se coloca en una cubierta, patio o zona común sin acuerdo comunitario. En estos casos, no basta con que la instalación no moleste: si el espacio pertenece a la comunidad, el propietario no puede ocuparlo por su cuenta.

El ayuntamiento también puede intervenir si la unidad exterior incumple la normativa urbanística, sobresale más de lo permitido, queda visible en una zona restringida, afecta a un edificio protegido o vierte agua a la vía pública. En ese supuesto, la consecuencia puede ser una orden de legalización, retirada o reposición del elemento afectado.

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Antes de contratar la instalación, conviene revisar tres cuestiones básicas: si la comunidad permite esa ubicación, si el ayuntamiento exige licencia, comunicación previa o declaración responsable, y si el equipo cumple las condiciones técnicas de ventilación, ruido y evacuación de agua.

Qué permisos hay que pedir antes de instalar un aire acondicionado

Los permisos dependen del municipio, del tipo de edificio y del lugar donde se coloque la unidad exterior. No hay una única respuesta válida para toda España.

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Si el aparato se instala dentro de la vivienda y no afecta al exterior, normalmente no plantea los mismos problemas que una unidad colocada en fachada, azotea o patio. En cambio, si la instalación modifica la apariencia exterior del edificio u ocupa un elemento común, lo prudente es consultar antes con la comunidad de propietarios o con el administrador de fincas.

Cuando el equipo queda visible desde la calle, el ayuntamiento puede exigir una licencia, una comunicación previa, una declaración responsable o una solución integrada para toda la fachada. El trámite concreto depende de cada ordenanza municipal.

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La situación cambia aún más si el inmueble está protegido o se encuentra en un centro histórico. En esos casos pueden ser necesarios permisos urbanísticos específicos y la instalación puede quedar limitada a zonas no visibles desde la vía pública, como cubiertas técnicas o espacios interiores autorizados.

Varios aires acondicionados en una fachada de un edificio de viviendas en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Qué normas aplican en Madrid, Barcelona y Valencia

La Ley de Propiedad Horizontal es común para toda España, pero los ayuntamientos pueden imponer requisitos adicionales. Por eso, una instalación que no genera problemas en una ciudad puede necesitar otra ubicación en otro municipio.

En Madrid, el Ayuntamiento establece que ninguna instalación puede sobresalir más de 30 centímetros del plano de fachada ni perjudicar su estética. Además, cuando sea visible desde la vía pública, debe formar parte de un estudio de conjunto para integrarse en la fachada del edificio.

En Barcelona, la Ordenanza de los Usos del Paisaje Urbano condiciona la colocación de aparatos de aire acondicionado sobre fachadas a un proyecto de integración global en la composición arquitectónica del edificio, que debe ser aceptado por los servicios técnicos municipales mediante licencia.

En las azoteas, admite estos equipos siempre que no dañen elementos singulares del edificio, queden protegidos visualmente y no sean visibles desde los espacios públicos inmediatos.

En Valencia, la regulación municipal incluye límites sobre ruido, vibraciones, vertido de aire caliente o frío y evacuación de condensados. También recoge la prohibición de instalar unidades externas en patios interiores y fachadas exteriores, salvo las excepciones que puedan contemplar las normas urbanísticas.