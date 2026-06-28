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Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

El hasta ahora cabeza de lista Arnau Liesa ha abandonado la formación después de que la dirección retirara su confianza y ha explicado en una carta que renunció a la docencia antes de iniciar la relación

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Arnau Liesa con la camiseta del Club de Futbol Peralada (CF Peralada)
Arnau Liesa con la camiseta del Club de Futbol Peralada (CF Peralada)

Aliança Catalana ha retirado este domingo la confianza a Arnau Liesa como candidato a la Alcaldía de Figueres y ha iniciado un procedimiento disciplinario para expulsarlo del partido. La decisión, adoptada por unanimidad por el Comité de Gobierno, ha provocado la salida inmediata del ya ex cabeza de lista, que horas después ha anunciado su marcha de la formación y ha explicado públicamente los motivos que han desembocado en esta situación.

La dirección de Aliança Catalana ha informado de que la decisión se ha tomado después de conocer una “situación personal” que, según sostiene, no había sido comunicada previamente a la organización y que considera “incompatible con los principios fundacionales que inspiran nuestro proyecto”. El comunicado no concreta a qué circunstancia se refiere.

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Tras ser informado de la decisión, Arnau Liesa ha optado por desvincularse voluntariamente del partido, un gesto que la formación asegura agradecer. Aliança Catalana también ha querido trasladar un mensaje de continuidad y ha afirmado que seguirá trabajando para presentar en Figueres “una candidatura sólida, honesta y fiel a los valores que nos guían”, por lo que ahora deberá buscar un nuevo cabeza de lista para las próximas elecciones municipales.

La salida de Liesa llega apenas dos meses después de que fuera presentado como candidato al Ayuntamiento de Figueres. El político, de 30 años, natural de Vilanova i la Geltrú y residente en la capital del Alt Empordà, había ganado protagonismo dentro de la formación en los últimos meses y, además, esta misma semana se había anunciado su incorporación al CF Peralada como coordinador del fútbol base.

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La explicación de Arnau Liesa

La incógnita sobre esa “situación personal” ha quedado despejada pocas horas después. En una carta difundida tras el comunicado del partido, Arnau Liesa ha explicado que mantiene desde finales del pasado mes de enero una relación sentimental con una joven mayor de 16 años a la que conoció cuando ejercía como profesor y ella era alumna suya.

Según relata, antes de iniciar la relación decidió renunciar voluntariamente a su puesto como docente, una decisión que tomó antes del comienzo del segundo semestre porque entendía que era “la única manera de actuar con coherencia, responsabilidad y respeto hacia todas las partes”.

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante el pleno del Parlament de Catalunya (Lorena Sopêna / Europa Press)
La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante el pleno del Parlament de Catalunya (Lorena Sopêna / Europa Press)

El ya excandidato asegura que la relación era conocida dentro de su entorno personal y la define como “una historia de amor”. En su escrito afirma que, pese a las consecuencias que ha tenido esta situación, volvería a tomar exactamente la misma decisión porque considera que es “la historia de amor de mi vida”.

No obstante, reconoce que cometió un error al no comunicar esta circunstancia a Aliança Catalana. Aunque la relación nunca fue un secreto entre las personas de su entorno, admite que no previó que pudiera afectar a la imagen pública del partido y generar un perjuicio a una organización que, según afirma, está “muy por encima de cualquier proyecto personal”.

Por ese motivo, asegura asumir “plenamente” su responsabilidad y anuncia su dimisión como candidato a la Alcaldía de Figueres, así como la renuncia a todos los cargos orgánicos que desempeñaba dentro de la formación.

Liesa explica que toma esta decisión con tristeza, aunque convencido de que es la mejor manera de evitar cualquier perjuicio al partido y a las personas que trabajan en él. Asimismo, agradece la confianza recibida durante este tiempo por parte de compañeros y militantes y asegura que seguirá defendiendo “los mismos ideales” desde fuera de cualquier responsabilidad orgánica.

La candidata de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha valorado positivamente los resultados electorales que les han otorgado 2 escaños y con los que han irrumpido en el Parlament. (Fuente: Aliança Catalana)

La carta concluye con una reafirmación de su decisión personal. Liesa sostiene que, si tuviera que volver a elegir entre esa relación sentimental y cualquier otra circunstancia de su vida, volvería a hacer exactamente lo mismo.

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