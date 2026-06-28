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Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

“Desgraciadamente, la cifra de desaparecidos ha aumentado”, ha señalado Albares en una entrevista en RNE

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Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado jueves dejan un balance de nueve ciudadanos españoles fallecidos y 152 desaparecidos. (Europa Press)
Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado jueves dejan un balance de nueve ciudadanos españoles fallecidos y 152 desaparecidos. (Europa Press)

Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado jueves dejan, por el momento, un balance de nueve ciudadanos españoles fallecidos y 152 desaparecidos, según la última actualización facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La cifra de personas cuyo paradero se desconoce ha aumentado en 21 casos respecto al recuento realizado durante la mañana de este domingo.

Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista concedida a RNE. El responsable de la diplomacia española ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, y ha advertido de que la situación sigue siendo muy compleja sobre el terreno.

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“Desgraciadamente, la cifra de desaparecidos ha aumentado”, ha señalado Albares, quien ha detallado que continúan siendo nueve los fallecidos contabilizados hasta ahora. Además, ha indicado que las autoridades tienen localizados a 14 españoles bajo los escombros, aunque todavía se desconoce en qué estado se encuentran y cuáles son sus circunstancias.

Llegan los primeros evacuados desde Venezuela

Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate, España ha comenzado la evacuación de ciudadanos afectados por la catástrofe. Durante la mañana de este domingo, aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid el primer avión procedente de Venezuela con 96 pasajeros a bordo.

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Del total de evacuados, 76 son ciudadanos españoles. En el mismo vuelo viajaron también 20 personas de otras nacionalidades, entre ellas ciudadanos de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene activados todos los canales de emergencia consular para atender a los afectados y a sus familias. El departamento que dirige Albares también ha pedido a los españoles que permanecen en Venezuela que utilicen estas vías de contacto para comunicar cualquier incidencia o solicitar asistencia.

Según el último balance oficial, los terremotos han causado hasta el momento 1.430 fallecidos y 3.238 heridos, dejando a más de 3.000 familias afectadas en el país.

*Noticia en ampliación.

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