Por qué las nuevas generaciones prefieren ver ‘Backrooms’ u ‘Obsession’ antes que la última película de Steven Spielberg

Las nuevas generaciones prefieren 'Backrooms' y 'Obsession' antes que 'El día de la revelación', ya que no conecta tanto con ellos.

La conversación cinematográfica en estos últimos meses ha tenido varios protagonistas: por una parte Steven Spielberg con su nueva gran superproducción, El día de la revelación y, por otra, los jóvenes cineastas surgidos de YouTube que se han hecho un hueco en el panorama cinematográfico en tiempo récord.

El día de la revelación llegaba a las salas más de 50 años después de que Tiburón redefiniera el gran espectáculo veraniego, que es precisamente lo que están haciendo ahora directores como Kane Parsons o Curry Barker con el cine de terror. En ese sentido, ¿quién ve ahora las películas de Steven Spielberg y quién las de los jóvenes nuevos talentos?

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En términos de taquilla, Backrooms debutó con 81,4 millones y se convirtió en el mejor estreno de la historia de A24, mientras El día de la revelación atrajo a un público de mayor edad, con un 59% de asistentes por encima de los 35 años en su primer fin de semana.

Cuáles son las preferencias de la Gen Z

Por eso, The Hollywood Reporter ha publicado un estupendo reportaje en el que preguntan a jóvenes de la generación Z tanto por Steven Spielberg y el valor que siguen teniendo sus películas como por sus nuevos directores favoritos. ¿Qué prefieren?

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La reacción inicial de varios entrevistados fue de vacilación ante el nombre del director, hasta que el medio enumeró títulos como Tiburón, E.T., el extraterrestre, la saga Indiana Jones, La lista de Schindler o Salvar al soldado Ryan. Ahí cambió el reconocimiento: las películas estaban presentes, aunque no siempre asociadas de forma inmediata a su autor.

Steven Spielberg posa con el tiburón mecánico utilizado para la película cuando era muy joven y el niño prodigio de Hollywood

Algunas de las conclusiones de esta encuesta a pie de calle es que las nuevas generaciones se sienten atraídas por propuestas de base más artesanal, ya vengan de directores surgidos en YouTube o de películas de bajo presupuesto, frente a grandes autores y franquicias que perciben como demasiado orientados a un público masivo.

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También que muchos espectadores jóvenes están saturados de cine dominado por imágenes generadas por ordenador, por películas clones como las que pertenecen a Marvel y que eso les ha alejado de las superproducciones.

Ahora lo que se busca es originalidad, rodajes con soluciones prácticas y nuevas voces, por encima de franquicias y grandes espectáculos visuales. Esa preferencia ayuda a entender el rendimiento de los dos títulos que han alterado el mapa del verano.

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'Obsession', de Curry Barker, convertida en un fenómeno viral

Entre ellos encontramos Obsession, una película original de terror sobre un joven llamado Bear, interpretado por Michael Johnston, que utiliza un objeto maldito llamado One Wish Willow para lograr que Nikki, a quien da vida Inde Navarrette, le quiera más que a nadie en el mundo. El deseo se cumple, pero trae consecuencias peligrosas.

Tras su sexto fin de semana en cartel, Obsession supera los 334 millones de recaudación mundial con un presupuesto de 750.000 dólares. La película se ha convertido así en la más taquillera de la historia de Focus Features.

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Dos semanas después llegó Backrooms, adaptación de la serie de cortos virales de Parsons en YouTube. La película sigue a Clark, un arquitecto fracasado interpretado por Chiwetel Ejiofor, que descubre una sucesión interminable de habitaciones en la tienda de muebles que dirige. Su recaudación mundial asciende a 276,9 millones con un presupuesto de 10 millones, y ya es el mayor éxito histórico de A24.

'Backrooms', de Kane Parsons (A24)

El propio Spielberg elogió a los dos jóvenes cineastas pocas semanas después del estreno de sus películas. Dijo haber “adorado” Obsession, aunque aún no había visto Backrooms.

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Cada generación, ¿tiene sus mitos?

La comparación generacional incluye otro paralelo: Spielberg también tenía poco más de 20 años cuando dirigió Tiburón en 1975. Aquella película ganó tres Oscar y se convirtió en el primer gran taquillazo del verano. Obsession, además, ha sido la primera cinta desde E.T., el extraterrestre en 1982 que ha aumentado su recaudación en el segundo y el tercer fin de semana en lugar de caer.

Los datos demográficos refuerzan esa brecha. En el primer fin de semana de Backrooms, el 86% del público tenía menos de 35 años y más de la mitad no llegaba a los 25.

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En ese sentido, no se sabe cómo responderán los jóvenes norteamericanos frente a un título como La Odisea, de Christopher Nolan, que también tiene un carácter épico y un reparto lleno de estrellas, cuando ahora, lo que se lleva, es que sean rostros desconocidos. Para los jóvenes, ver película en la que no se reconoce a nadie resulta hoy más estimulante, porque los personajes parecen personas corrientes.

Beatriz Martínez, redactora de Infobae, analiza la nueva película de Steven Spielberg, que marca su regreso triunfal a la ciencia ficción con una historia sobre la revelación de vida extraterrestre y sus consecuencias.

Además, ahora existe un ecosistema digital que no estaba presente cuando Spielberg empezó su carrera. Antes se estrenaba una película, uno iba a verla y quizá leía una crítica en el periódico o hablaba con amigos; ahora hay un flujo constante de publicaciones en Facebook, Instagram y anuncios que empujan al público a formarse una opinión sobre todo lo que rodea a la obra antes incluso de verla.

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Pese a esa inclinación hacia youtubers, cine independiente y directores emergentes aparece un acuerdo de fondo: nadie ha igualado todavía la mezcla de longevidad, influencia y éxito comercial de Spielberg. Uno de los entrevistados lo resumió con un criterio exigente para cualquiera que aspire a ser “el próximo Spielberg”: tendría que rodar tantas películas como él y convertirlas todas en éxitos.