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Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

El aparato, en el que viajaba un grupo de personas que iba a realizar un salto de paracaidismo, se precipitó por causas que aún se investigan en el departamento de Meurthe-et-Moselle, donde continúan trabajando los equipos de emergencia

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Los bomberos franceses llegan con un paciente en camilla al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Nantes, Francia (REUTERS / Stephane Mahe)
Los bomberos franceses llegan con un paciente en camilla al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Nantes, Francia (REUTERS / Stephane Mahe)

Al menos once personas han muerto este domingo al estrellarse una avioneta utilizada para vuelos de paracaidismo poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en el este de Francia. El accidente se produjo en torno a las 11.00 horas en la localidad de Tomblaine, a las afueras de Nancy, cuando la aeronave cayó junto a la calle Salvador Allende, en las inmediaciones de una zona comercial y de un supermercado Auchan, sin afectar a viviendas ni causar víctimas en tierra, según han informado las autoridades francesas.

El prefecto del departamento de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, ha confirmado que las once personas que viajaban a bordo fallecieron en el siniestro. Entre las víctimas se encuentran el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que participaban en un bautismo de paracaidismo. Según el diario regional L’Est Républicain, el grupo estaría integrado por miembros del Colegio de Enfermeros que realizaban esta actividad como experiencia de iniciación, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por la Prefectura.

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La aeronave siniestrada era un Pilatus matriculado en Alemania, un modelo utilizado habitualmente para el transporte de paracaidistas. Por el momento se desconocen las causas del accidente y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer qué provocó que el aparato se precipitara a tierra apenas unos minutos después del despegue.

Tras el siniestro, la zona ha sido acordonada por las fuerzas de seguridad y se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia con cerca de medio centenar de bomberos, equipos médicos y efectivos policiales. El prefecto ha activado el Centro Operativo Departamental (COD) para coordinar la respuesta de todos los servicios implicados, mientras la Fiscalía ha puesto en marcha las primeras diligencias junto con la brigada de transporte aéreo de la Gendarmería y el servicio de identificación criminal.

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El accidente también ha provocado un corte generalizado del suministro eléctrico en los alrededores de Tomblaine, según han informado medios locales. Está previsto que el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, se desplace al lugar del siniestro durante la tarde para seguir de cerca las labores de emergencia y la evolución de la investigación.

(Noticia en ampliación)

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