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Dos menores como presuntos responsables del incendio en San Andrés del Rabanedo (León): los jóvenes deberán pagar el coste de la intervención

Aunque el incendio se apagó poco después del primer aviso a emergencias, las llamas se reavivaron en torno a la 1:00 de la madrugada

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Imágenes del resultado del incendio en la calle Limonar de Cuba en San Andrés del Rabanedo, León (FB: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo)
Imágenes del resultado del incendio en la calle Limonar de Cuba en San Andrés del Rabanedo, León (FB: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo)

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo ha identificado a dos menores como presuntos responsables de un incendio registrado la noche del sábado en la calle Limonar de Cuba, en la parcela del Molino. El ayuntamiento de la localidad ha confirmado la noticia a través de su perfil en Facebook, en el que ha informado que el primer aviso “se recibió sobre las 21:30 horas”. Las llamas se han encendido en la calle colateral a “la guardería municipal y del centro de parapléjicos”, como ha explicado uno de los vecinos en la publicación.

El suceso obligó a la intervención tanto de los agentes municipales como de los Bomberos de León, quienes controlaron el primer foco poco después de recibirse la primera llamada. Como ha podido saber Europa Press, el fuego afectó principalmente a una zona de vegetación y no provocó daños personales ni materiales.

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Imágenes del resultado del incendio en la calle Limonar de Cuba en San Andrés del Rabanedo, León (FB: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo)
Imágenes del resultado del incendio en la calle Limonar de Cuba en San Andrés del Rabanedo, León (FB: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo)

El coste de la intervención se impondrá a los menores

Sin embargo, cerca de la 1:00 horas de la madrugada, las llamas se reavivaron en el mismo punto, lo que desembocó en una segunda actuación de los servicios de emergencia. La intervención fue posible “gracias a la colaboración ciudadana y a la actuación de la Policía Local”. San Andrés del Rabanedo ha determinado en su comunicado que “una vez se conozca el coste de la intervención de los Bomberos, el Ayuntamiento iniciará los trámites para repercutir dicho importe a los responsables”, ha afirmado. Esta decisión está “conforme a la normativa vigente”.

Ante ello, los vecinos del municipio se han manifestado en los comentarios de la publicación. Mientras unos exigen saber el nombre de los jóvenes: “Sé que no se puede (o sí), pero querríamos, por lo menos yo, fotos y nombres”, escribe Luciano Rodriguez Toribio. Por su parte, Vlad Esterhazy Laiota opina que “la primera intervención, cobrársela, ya que es provocado, tienen que pagar por ello y algún castigo más para dar ejemplo estaría bien (lógico). Pero la segunda intervención no tiene lógica cobrarla; esa de la 1:00, si no liquidan bien los bomberos y dejan puntos calientes en su primera intervención, es lógico que se vaya a reavivar”.

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Imágenes del resultado del incendio en la calle Limonar de Cuba en San Andrés del Rabanedo, León (FB: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo)
Imágenes del resultado del incendio en la calle Limonar de Cuba en San Andrés del Rabanedo, León (FB: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo)

Aunque, en lo que están generalmente todos de acuerdo es con las palabras de Rosi Paniagua. La vecina cree que esta “es una manera de que los que hacen todas esas gamberradas, por decir algo que no sea muy fuerte, vayan espabilando si les tocan al bolsillo”. Asimismo, ha advertido: “Y que sepan que lo que se hace para divertirse tiene unas consecuencias, como el quemar contenedores, que ya llevan un montón, y lo curioso es que nunca nadie ve nada y, aunque lo vean, no lo quieren decir”. De este modo, sostiene que “el que queme o rompa mobiliario urbano o ajeno, tiene que tener un castigo para que recapacite.

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