Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso (Gustavo Valiente - Europa Press)

Pedro Sánchez entra desde este 28 de junio en la cuenta atrás para decidir la fecha de las próximas elecciones generales. Si el presidente del Gobierno opta por llevar la legislatura hasta su límite legal, dispondrá exactamente de un año para firmar el decreto de convocatoria y los españoles acabarían siendo llamados a las urnas el 22 de agosto de 2027, en pleno periodo vacacional.

Ese escenario es el que resulta de aplicar los plazos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aunque, por el momento, el propio jefe del Ejecutivo mantiene abiertas varias posibilidades. En las últimas semanas ha insistido en que las elecciones se celebrarán en 2027, pero al mismo tiempo ha evitado cerrar completamente la puerta a un adelanto de algunos meses si la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio termina encallando.

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La fecha de las próximas generales se ha convertido en uno de los principales focos del debate político. La oposición lleva meses reclamando un adelanto electoral por los distintos procedimientos judiciales que afectan al PSOE, una petición a la que también se han sumado algunos de los socios parlamentarios que hicieron posible la investidura de Sánchez.

Pese a esa presión, el presidente ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de completar la legislatura. Lo hizo el pasado miércoles durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, donde recordó que aún resta un año de mandato, y volvió a defender esa misma idea este sábado ante el Comité Federal del PSOE.

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No obstante, unos días antes, durante una comparecencia en Bruselas, introdujo un matiz al ser preguntado por la posibilidad de convocar elecciones si el Gobierno no consigue sacar adelante las cuentas públicas de 2026. Ante esa hipótesis, evitó comprometerse con un calendario cerrado. “Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, efectivamente, cuando se produzcan esas hipótesis”, respondió al ser preguntado por si mantenía su intención de agotar la legislatura incluso sin presupuestos o si contemplaba el adelanto electoral que le han solicitado.

La ley marca un calendario muy concreto

Si finalmente Sánchez decide agotar la legislatura, el margen de maniobra está perfectamente delimitado por la legislación electoral. La actual legislatura comenzó con la celebración de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y, conforme a la práctica seguida desde el inicio de la democracia, el mandato de las Cortes expira cuatro años después, es decir, el 23 de julio de 2027.

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso de los Diputados. (EFE/Sergio Pérez)

A partir de esa fecha entran en juego los plazos que fija la LOREG. El artículo 42 establece que, cuando no existe una disolución anticipada de las Cortes, el presidente del Gobierno debe expedir el decreto de convocatoria de las elecciones veinticinco días antes de que finalice el mandato parlamentario.

Eso significa que, si lleva la legislatura hasta el último momento, Sánchez tendría que firmar el decreto el 28 de junio de 2027. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado se produciría al día siguiente y, desde ese momento, comenzaría a correr el plazo legal de 54 días que separa la convocatoria de la celebración de las elecciones.

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El resultado de ese calendario es una fecha poco habitual para unas elecciones generales: el 22 de agosto de 2027. La legislación no establece ningún impedimento para celebrar unos comicios en pleno verano, aunque se trataría de una convocatoria en una época caracterizada por las vacaciones y los desplazamientos de millones de ciudadanos, una circunstancia que hace poco probable que el Ejecutivo decida apurar los plazos hasta ese extremo.

Precisamente por ello, si finalmente no hubiera un adelanto electoral durante los primeros meses de 2027, el margen para celebrar las elecciones antes del verano seguiría existiendo sin necesidad de llevar la legislatura hasta su último día.

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Sin “superdomingo” electoral

Lo que sí ha descartado el presidente del Gobierno es hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas. Los comicios locales y autonómicos ya tienen una fecha fijada por ley: el 23 de mayo de 2027. Sánchez ha dejado claro que no habrá un “superdomingo” electoral que concentre todas las citas con las urnas en una misma jornada.

Al mismo tiempo, desde el Gobierno también rechazan las especulaciones que apuntan a una posible prolongación de la legislatura hasta septiembre u octubre de 2027. Fuentes del Ejecutivo consultadas por EFE consideran que esos cálculos carecen de fundamento y los califican de “meras elucubraciones”.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "su ciclo ha terminado" y que es el momento de que deje paso" por el "daño irreparable" que han causado los casos de corrupción que afectan al PSOE. (Fuente: Congreso)

Para que ese escenario fuera posible habría que asumir una interpretación distinta de la aplicada hasta ahora durante toda la etapa democrática, considerando que el inicio de la legislatura no corresponde al día de celebración de las elecciones, sino al de la constitución de las Cortes o incluso al de la investidura del presidente del Gobierno.

Hasta ahora, el precedente más cercano de una legislatura llevada prácticamente hasta el límite fue el de Mariano Rajoy. Tras las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el entonces presidente convocó los siguientes comicios para el 20 de diciembre de 2015, situando la cita con las urnas apenas unos días antes de las fiestas navideñas y agotando prácticamente los cuatro años de mandato.

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