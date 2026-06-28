El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España

Los jugadores de Uruguay tras caer eliminados del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La eliminación de la selección uruguaya en la fase de grupos del Mundial 2026 tuvo efectos inmediatos en distintos ámbitos, tanto dentro como fuera de la cancha. La Celeste, que llegaba al torneo con altas expectativas y el respaldo de sus hinchas, no logró concretar el paso a la siguiente ronda. Este desenlace inesperado obligó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a tomar decisiones logísticas y organizativas en medio de un clima de decepción y autocrítica.

Una de las primeras medidas adoptadas por la AUF tras la confirmación de la eliminación fue la cancelación del vuelo chárter previamente reservado para el regreso colectivo de la delegación a Montevideo. Esta decisión, comunicada poco después de quedar fuera de la competencia, fue interpretada como una señal del impacto que tuvo la eliminación en la planificación institucional. El vuelo estaba previsto para trasladar al equipo, el cuerpo técnico y el personal de apoyo de manera conjunta, asegurando el retorno inmediato al país tras la participación en el torneo.

PUBLICIDAD

La cancelación del vuelo chárter modificó por completo los planes de regreso. A partir de ese momento, cada jugador y miembro del equipo técnico debió organizar su viaje de vuelta de manera particular. Esto significó que los futbolistas, en vez de regresar juntos como grupo, tomaron vuelos comerciales con distintos horarios, rutas y escalas. Algunos de los integrantes del plantel optaron por dirigirse directamente a los países donde juegan profesionalmente para reincorporarse a sus clubes, mientras que otros decidieron viajar primero a Montevideo para pasar unos días en Uruguay antes de sumarse a sus equipos.

Los jugadores de Uruguay tras el partido ante España (REUTERS/Raquel Cunha)

El desenlace deportivo se definió en el partido frente a España, donde Uruguay cayó por la mínima diferencia. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la paridad, pero el equipo dirigido por Marcelo Bielsa no consiguió revertir el resultado adverso. Ese 1-0 decretó el final de la campaña uruguaya en el Mundial, frustrando las ilusiones que se habían generado tanto en la interna del plantel como entre los aficionados. La Celeste no pudo cumplir las expectativas de avanzar a la siguiente etapa y se despidió del torneo en una instancia en la que se esperaba más.

PUBLICIDAD

La eliminación de Uruguay

La eliminación generó un fuerte sentimiento de frustración y autocrítica, tanto en los jugadores como en el cuerpo técnico y la dirigencia. Los integrantes del plantel mostraron signos de desánimo tras el pitazo final y reconocieron que el rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado. Para muchos, el golpe fue doble, ya que la eliminación no solo significó el fin de la aventura mundialista, sino también la interrupción de un proceso que había arrancado con mucha ilusión.

En el plano dirigencial, la AUF anunció la necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre el desempeño en la Copa del Mundo. En los días posteriores a la eliminación, las autoridades del fútbol uruguayo planificaron reuniones para examinar los factores que influyeron en el resultado y comenzar a definir los próximos pasos del proyecto deportivo. El futuro de la selección y la continuidad del cuerpo técnico comandado por Marcelo Bielsa estarán bajo revisión, a partir de las conclusiones que surjan del balance de la actuación en el Mundial.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

La salida anticipada de Uruguay del torneo obligó a modificar rutinas, ajustar planes y replantear objetivos a corto y mediano plazo. La experiencia en el Mundial 2026 dejó lecciones para todos los actores involucrados y abre una etapa de reflexión de cara a los desafíos venideros en el fútbol uruguayo.