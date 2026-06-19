Si te gustó ‘El inocente’, no te pierdas esta nueva serie de Netflix basada en una novela de Harlan Coben: un thriller adictivo lleno de giros inesperados

¿Qué le pasó a Matthew? Descúbrelo en «Te encontraré», la nueva serie de misterio de Harlan Coben protagonizada por Sam Worthington y Britt Lower. Estreno el 18 de junio, solo en Netflix. (Netflix)

Netflix ha estrenado Te encontraré, la primera adaptación estadounidense de Harlan Coben para la plataforma, una serie de ocho episodios que sitúa a un padre condenado por matar a su hijo ante la posibilidad de que el niño siga vivo.

Como suele ser habitual en el autor, la ficción abraza sin disimulo el giro imposible, la conspiración extensa y el suspense de consumo rápido, pero logra sostenerlos con un reparto de primer nivel y una maquinaria narrativa muy afinada.

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La serie se ha estrenado el 18 de junio de 2026 y adapta la novela homónima que Coben publicó en 2023. Esta producción es la duodécima serie nacida del acuerdo entre Coben y Netflix tras el éxito de Safe, aunque podríamos elevar la cuenta a la decimotercera adaptación del autor dentro del pacto de 14 libros firmado con la plataforma. Hasta el momento habían predominado las versiones británicas o europeas y faltaba una traslación ambientada en Estados Unidos.

De qué va ‘Te encontraré’

Te encontraré arranca en una prisión de Briggs, en Maine, donde David Burroughs cumple el quinto año de una cadena perpetua por el asesinato de su hijo de tres años, un caso sellado por ADN y por un testigo presencial. David Burroughs, interpretado por Sam Worthington, sostiene su inocencia mientras cumple condena por la muerte de Matthew. El detonante llega con Rachel Mills, su excuñada y periodista caída en desgracia, cuando le enseña una fotografía en la que aparece al fondo un niño que se parece a Matthew con cinco años más y que incluso comparte la marca de nacimiento que tenía el pequeño en la mejilla.

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Britt Lower, interpretando a Rachel Mills en la serie 'Te encontraré'. (Netflix)

A partir de esa imagen, David rompe su pasividad y la serie entra en el territorio habitual de Coben: fuga, persecución y una verdad enterrada bajo capas sucesivas de engaño. El protagonista escapará de prisión cuando su vida empieza a correr peligro por la actuación de un funcionario de prisiones fuera de control, Ted Wesson, decidido a silenciarle.

La huida convierte a David y Rachel en perseguidos por el FBI, mientras ellos mismos investigan qué ocurrió realmente con Matthew. La serie dedica tanto tiempo a los fugitivos como a sus perseguidores, en especial a Max Williams, veterano del Grupo de Trabajo de Fugitivos del FBI, y a la agente Sarah Greer.

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Ese doble foco es una de las claves de la serie. Frente a una premisa que roza lo inverosímil, la historia distribuye el suspense entre la carrera de los protagonistas y el dispositivo policial que trata de capturarlos.

Un gran reparto para un thriller adictivo

El otro gran apoyo de la ficción es su elenco. Además de Worthington y Britt Lower, aparecen Milo Ventimiglia como el exnovio acomodado de Rachel, Erin Richards como Cheryl, la exmujer de David, Chi McBride y Logan Browning como los agentes del FBI, Madeleine Stowe como una heredera adinerada con secretos, Peter Outerbridge como un alcaide vinculado personalmente al protagonista y Eric Johnson como el recluso que le hace la vida imposible en prisión.

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Detrás del proyecto está Robert Hull, creador y adaptador televisivo de la novela, con créditos previos en Gossip Girl, Veronica Mars y Alcatraz. La dirección principal corre a cargo de Brad Anderson, que rodó en nuestro país El maquinista, con Christian Bale.

Una escena de 'Te encontraré' (Netflix)

Como suele ser habitual en las adaptaciones de Coben, se trata de un artefacto tan desquiciado como adictivo en el que la lógica salta por los aires a través de una maraña de personajes y situaciones que cumplen una función hasta que, al final de la serie, todo se ensambla como en una especie de rompecabezas inesperado.

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En definitiva, un thriller absorbente sobre el amor parental, la pérdida, la obsesión, con desapariciones, acusaciones erróneas, policías incompetentes o corruptos, villanos sombríos y toda una cadena de pistas falsas en un guion que empuja a seguir viendo el siguiente episodio gracias a los giros locos.

Esta es la última de las adaptaciones de Coben para Netflix, pero recordemos que en nuestro país se hizo una de las mejores, El inocente, dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por Mario Casas junto a Jose Coronado y Aura Garrido.

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