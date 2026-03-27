‘Altas capacidades’, la gran comedia española que habla del ascenso social entre colegios pijos y ‘jet-set’: “Parece que en esta sociedad ser normal sea algo terrible”

Infobae entrevista a Víctor García León e Israel Elejalde, director y protagonista de la película ‘Altas capacidades’.

El director Víctor García León siempre se ha caracterizado por hacer un cine alejado de convencionalismos en los que late la comedia más inteligente a la vez que punzante. Aunque sus películas son de lo más variadas, siempre encontramos en su ‘subtexto’ un análisis de las miserias de nuestra sociedad, así como una afilada disección de las clases sociales y las diferencias ideológicas en nuestro país.

Ahora estrena Altas capacidades, una de las comedias más brillantes de la temporada en la que vuelve a escarbar en esa brecha entre ricos y pobres (así como en lo que significa la clase media) a través de un tema tan poco explorado en nuestro cine como es la proyección que los padres hacen en sus hijos a través de la escuela a la que deciden llevarlos y que, de alguna manera, tiene que ver con tanto con sus ideales como con sus aspiraciones.

En Altas capacidades, una pareja de clase trabajadora, Alicia (Marian Álvarez) y Gonzalo (Israel Elejalde) son llamados por el director de la escuela pública a la que llevan a su hijo, Fer ya que, al parecer, el niño enseña a sus compañeros sus partes íntimas.

La necesidad del ascenso social

En vez de hacerse cargo del problema, los progenitores comenzarán a darle vueltas a la idea de llevar al niño a una escuela privada de alto nivel. Han leído en la prensa, que el padre de uno de los alumnos, fue acribillado a tiros en la puerta del respetable centro, porque era un narcotraficante, por lo que podría haber una plaza libre...

A partir de ese momento, Alicia y Gonzalo se introducirán en un mundo que les es totalmente ajeno de la mano de Domingo (Juan Diego Botto), miembro de la ‘jet-set’ y parte de la asociación de padres del colegio ‘pijo’.

La idea del proyecto surgió de la productora Marisa Fernández Armenteros (responsable también de la galardonada Los domingos, junto a Sandra Hermida y Nahikari Ipiña, que también forman parte de este proyecto). Leyó una noticia en 2018 de que a un papá de un colegio privado y elitista, lo habían matado en la puerta del centro.

Natalia Reyes y Marián Álvarez, en 'Altas capacidades', de Víctor Garcia León (Bteam)

“Cuando me lo propuso, no lo vi como una comedia”, dice Víctor García León en su visita al plató de Infobae. “Se lo comenté a Borja Cobeaga, porque los dos tenemos hijos, y empezamos a hablar de la neurosis que supone buscar colegio para los niños, de los chats de padres, de los tutores, de las relaciones que se establecen y, a la media hora estábamos muertos de la risa. Y pensamos, igual sí que da para una comedia”, bromea.

En efecto, les salió una comedia, muy divertida y, además muy política a la hora de hablar de muchos temas que están de actualidad, como las diferencias entre las distintas clases sociales y las aspiraciones de la clase media a la hora de tener más. “Fingimos que todos somos clase media, porque tenemos un ordenador delante sin tener que bajar a trabajar a una mina. Y, mientras, la clase alta finge que no lo es. Para ellos es normal irse a navegar con un yate o montar con unos amigos un restaurante. Entonces está esa cosa de que los ricos no quieren ser ricos y los pobres no queremos ser pobres. Todo es un autoengaño”.

Víctor García León fue uno de los primeros que habló del ascenso de VOX en nuestro país. Lo hizo en la sátira Selfie, protagonizada por el hijo de un ministro de derechas imputado por malversación de fondos públicos. Ahora que Torrente Presidente, De Santiago Segura, se encuentra arrasando en taquilla, el director ironiza sobre que su película no corriera la misma suerte. Quizás, en ese sentido, fue un adelantado a su tiempo.

Una comedia muy política y muy divertida

¿Se puede hacer comedia sobre la clase política de nuestro país? Israel Elejalde, lo tiene claro. “Se puede hacer y es bueno que exista. De hecho, casi podríamos decir que nuestra política actual es una sátira en sí misma”, cuenta el actor que, además, es uno de los más afamados dramaturgos de nuestra escena teatral y licenciado en Ciencias Políticas. “Yo estoy sufriendo mucho este momento, porque me recuerda a cosas que he estudiado. Y creo que ahí, precisamente, el arte tiene una responsabilidad y que la comedia es un buen método para eso, porque te permite ver las cosas con cierta distancia, poder reírte sin sentir que estás en un equipo u otro”.

Víctor García León e Israel Elejalde presentan la película de 'Altas Capacidades'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

El actor asegura que la película se encarga de dejar títere sin cabeza, tanto de un lado como de otro. “Se presenta a una clase alta bastante despreciable, con comentarios racistas constantes, pero también mi personaje y el de Marian son bastante hipócritas. Se sienten impelidos a tener más, no aceptan que son personas normales. Parece que en esta sociedad, ser normal es terrible, cuando debería ser una virtud. ¿Por qué todos tenemos que ser especiales“.

El director hace un análisis sobre lo que ha supuesto tener hijos para su generación. “Se supone que el mundo nos lo iba a dar todo y no hemos conseguido nada. De pronto, tenemos hijos y esperamos que nos den aquello que nosotros no hemos conseguido. Y los pobres niños son solo niños, pero queremos que toquen la flauta travesera, que sean cracks del judo y que, todo eso, hable bien de nosotros. Y eso solo muestra una frustración muy jodida”.

Para Elejalde, la ambición está bien, la ambición desmedida es un error. “La resignación en determinados momentos, es un grado de inteligencia y no un signo de renuncia”, dice. “Al final, esta película habla de dos personas que sufren mucho, porque no están contentas con el lugar que ocupan”.

Educación pública versus educación privada

Otro de los grandes temas que aborda la película es la educación pública versus la privada. Algo que también entronca en estos momentos con la sanidad y todos los espectros que se encuentran en proceso de ‘privatización’.

“A mí me parece que la gran diferencia habría que medirla en términos humanos, aparte de los políticos y económicos. La diferencia es que en la privada tienen comerciales que te venden que el futuro de tu hijo será mejor si entras en ella y que en la pública te van a desatender, que no va a haber medio suficientes para él. Así que es una forma de segregación social. Incluso dentro de la escuela pública hay centros más demandados que otros. Entonces, al final, entras en un juego muy perverso en el que la educación se convierte en un negocio. Todos los niños deberían tener las mismas oportunidades, estar en igualdad de condiciones, pero lamentablemente, no es así“.

Israel Elejalde y Juan Diego Botto, en 'Altas capacidades' (Bteam)

Además de todo lo que hemos comentado, hay que recalcar (de nuevo), que Altas Capacidades es muy divertida. Como dice el propio director, casi “contra su voluntad”. “Te ríes contra tus expectativas. Como dice Borja Cobeaga, entra dentro de un género en el que te ríes pero no sabes por qué te ríes, me encanta eso”, dice Víctor García León.

Actores que se reinventan

El director cuenta por qué eligió a Marian Álvarez e Israel Elejalde para estos papel, ya que no estamos acostumbrados a ver a ambos intérpretes en este registro. “Me da un poco de apuro hablar de ellos, porque son dos actores superlativos a los que no les caben más premios en su casa. Pero ambos se han echado la película a sus espaldas, hemos hecho un equipo maravilloso y, si todo funciona, ha sido gracias a ellos”.

Israel Elejalde cuenta que está encantado con esta nueva vertiente que le ha abierto García León. “Me ofrecían pocas comedias, no sé, supongo que por mi voz, porque he hecho muchas cosas serias y siempre está ahí el encasillamiento. Pero para mí fue una oportunidad de trabajar de una forma muy novedosa, a través del juego, de dejarme sorprender constantemente. Y me divertí mucho”.

Al final de la película, descubriremos si el hijo de la pareja, en su nuevo colegio de élite, seguirá enseñando (o no) sus partes íntimas a sus compañeros. Un asunto que sus padres no se atreverán a hablar en toda la película, porque estaban más pendientes de otras cosas.