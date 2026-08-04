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Sony admite su decepción tras perder ‘Las aventuras de Cliff Booth’ frente a Netflix y revela que era la última película de Tarantino: “Decidió cambiar de planes”

El jefe del estudio Tom Rothman ha confirmado que originalmente el proyecto iba a ser para el director de ‘Pulp fiction’, pero en última instancia se cedió a David Fincher

La secuela de "Había una vez en Hollywood" expandirá el universo de Quentin Tarantino con Brad Pitt retomando el papel del doble de riesgo
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Sony Pictures ha confirmado públicamente su decepción al perder la nueva película Las aventuras de Cliff Booth frente a Netflix. El presidente del estudio, Tom Rothman, reconoció que el proyecto, concebido originalmente como la última obra de Quentin Tarantino, cambió de rumbo después de que el cineasta decidiera abandonar la dirección y ceder el guion al realizador David Fincher.

El filme, que marca el regreso de Brad Pitt al papel de Cliff Booth —personaje por el que obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto—, surgió como una continuación del universo presentado en Érase una vez en Hollywood. Sin embargo, el camino de la película tomó un giro inesperado cuando Tarantino optó por no dirigirla, según explicó Rothman en una entrevista con Variety. “Íbamos a hacer la película cuando Quentin la dirigía, pero decidió que no quería hacerlo y cambió de planes. El único director con el que se sentía cómodo era David Fincher, y Fincher es exclusivo de Netflix, así que no íbamos a interponernos”, afirmó el presidente de Sony Pictures.

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La imposibilidad de retener el proyecto para Sony estuvo determinada por el acuerdo de exclusividad entre Fincher y la plataforma de streaming. Este contrato impide que Fincher realice largometrajes fuera de Netflix, lo que forzó que Las aventuras de Cliff Booth se convierta en un contenido exclusivo del gigante del streaming. Consultado de manera directa sobre su sentir tras no asegurar el filme —que tendría un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares (USD)—, Rothman fue conciso: “Sí”. La situación se da después del abrupto final de The Movie Critic, proyecto previo de Tarantino que se canceló cuando el director decidió no avanzar con la producción. De esa forma, el guion de Las aventuras de Cliff Booth quedó disponible y la única opción viable para su realización fue Fincher, respaldado por Netflix. Sony, por su parte, mantuvo su política de solo producir la película con Tarantino al mando.

Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'
Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

Exclusividad y consecuencias para Sony Pictures

La relación contractual entre David Fincher y Netflix resultó determinante para el destino de la película. El acuerdo impide que Fincher colabore con otros estudios en grandes producciones cinematográficas, lo que dejó fuera de competencia a Sony. Rothman explicó que Sony no quiso obstaculizar el proceso ni buscar alternativas, ya que el propio Tarantino sólo autorizaba a Fincher como posible director de su guion. Este escenario consolidó a Las aventuras de Cliff Booth como una de las apuestas más fuertes de Netflix para la temporada, desplazando a los estudios tradicionales del centro de la conversación. Se trata de una producción de alto perfil, con un elenco encabezado por Brad Pitt y nombres como Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Cann, Carla Gugino, Holt McCallany, Karren Karagulian, Peter Weller y Timothy Olyphant.

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Se confirmó que Las aventuras de Cliff Booth tendrá un estreno exclusivo en salas IMAX el 25 de noviembre, antes de su llegada al catálogo de Netflix el 23 de diciembre. El filme representa la continuación del personaje creado por Tarantino en Érase una vez en Hollywood, donde Pitt interpretó a un doble de riesgo convertido en solucionador de problemas en la industria del cine. La expectación en torno a este lanzamiento es elevada, tanto por el regreso de Pitt en el papel como por la colaboración inédita entre Tarantino —en calidad de guionista— y Fincher como director. El tráiler oficial, que se espera en alta definición tras el avance presentado durante el Super Bowl, elevará aún más la atención sobre el proyecto.

A pesar de la frustración expresada por Sony, existe una disposición abierta para respaldar el siguiente proyecto de Tarantino, que sería su décima y última película como director. Rothman reiteró que el estudio está listo para dar luz verde a cualquier iniciativa futura del cineasta, aunque por ahora no hay detalles confirmados sobre argumento o casting. El futuro profesional de Tarantino sigue siendo un tema de especulación en la industria, especialmente después de que su colaborador frecuente, el director de fotografía Robert Richardson, insinuara que el rodaje de su último filme podría comenzar el próximo verano. Mientras tanto, la atención del público y de la industria permanece sobre Las aventuras de Cliff Booth, que marca un nuevo capítulo en la relación entre grandes estudios, plataformas de streaming y creadores de renombre.

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