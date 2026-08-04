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La actriz de ‘La Odisea’ a la que aún no le han ofrecido ningún papel a pesar de su gran actuación: “Llevo más de un año sin trabajar”

Samantha Morton, quien da vida a la hechicera Circe en el filme, asegura no haber recibido ninguna propuesta desde que terminó el rodaje de la aventura bajo las órdenes de Christopher Nolan

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.
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La actriz británica Samantha Morton ha revelado recientemente que, pese al reconocimiento obtenido por su interpretación en La Odisea, no ha recibido ninguna nueva oferta laboral desde que terminó el rodaje de la película dirigida por Christopher Nolan. “Llevo más de un año sin trabajar”, afirmó la actriz de 49 años durante una entrevista en el pódcast de Josh Horowitz, Happy Sad Confused. Esta confesión pone en el centro del debate la brecha entre el éxito crítico y las oportunidades profesionales reales en la industria cinematográfica.

Morton, quien interpreta a la hechicera griega Circe junto a Matt Damon en el papel de Odiseo, destacó el contraste entre la aclamación recibida y la falta de continuidad laboral. “Tengo agentes muy buenos y un representante, pero al final del día, tengo 49 años. Creo que soy una buena actriz, pero hay otros buenos actores ahí fuera. ¿Sabes a lo que me refiero? La política de la industria ha cambiado muchísimo”, explicó. Su testimonio expone la transformación que atraviesa el sector del entretenimiento, donde factores como la edad y la percepción pública influyen en el acceso a nuevos proyectos, incluso para talentos reconocidos.

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La intérprete británica relató que, aunque su trabajo en La Odisea ha sido uno de los más comentados del filme, eso no se ha traducido en ofertas concretas. “No he trabajado desde que terminé La Odisea”, insistió Morton, subrayando la incertidumbre que enfrentan los profesionales del cine, independientemente del prestigio alcanzado. La actriz mencionó que mantener la fe y la esperanza es esencial, ya que la visibilidad o el elogio de la crítica no garantizan estabilidad. “Supongo que si sigues adelante y haces buen trabajo, y la gente adecuada lo ve, quizá puedas seguir trabajando”, reflexionó.

La situación de Morton ilustra una realidad común en la industria: el reconocimiento mediático no siempre se traduce en oportunidades laborales inmediatas. Su caso cobra mayor relevancia considerando que su personaje aparece apenas diez minutos en pantalla, pero ha logrado captar la atención de la crítica y generar expectativas de cara a la temporada de premios. Durante el diálogo, Morton abordó la transformación estructural y política del sector audiovisual. “La política de la industria ha cambiado de forma muy grande”, afirmó, haciendo hincapié en el papel de la edad y la competencia en el acceso a papeles relevantes. La actriz señaló que, a pesar de contar con representación de alto nivel, el mercado se ha vuelto más competitivo y selectivo, dificultando la continuidad profesional para quienes superan cierta franja etaria.

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Samantha Morton encarnará a la hechicera Circe en 'La Odisea'
Samantha Morton encarnará a la hechicera Circe en 'La Odisea'

Una actriz polifacética

Morton compartió también el impacto emocional que implica esta situación. Admitió haber llorado al saber que Nolan quería reunirse con ella para La Odisea, especialmente porque años antes perdió la oportunidad de trabajar con el director en The Prestige. “Creo que la vida y el arte tienen una forma extraña de entrelazarse y lo que es para ti no te pasará de largo. Pero a veces cuesta entenderlo en el momento, porque ha habido ocasiones en que las cosas no han salido y he estado muy triste tanto a nivel creativo como financiero, porque tengo tres hijos, una hipoteca y una vida”, expresó la actriz.

Más allá de su papel en La Odisea, Samantha Morton cuenta con una amplia trayectoria en cine independiente y producciones de gran alcance. Ha trabajado bajo la dirección de cineastas como Woody Allen en Acordes y desacuerdos y Jim Sheridan en In America, interpretaciones que le valieron nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz, respectivamente. Su filmografía incluye títulos como Minority Report (2002), Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016), la serie The Walking Dead en AMC y The Serpent Queen en Starz.

A pesar de la incertidumbre, Morton manifestó confianza en su futuro profesional y animó a otros actores a perseverar. “Si eres honesto y tienes dignidad y compasión, el éxito llegará”, sostuvo, aunque advirtió sobre la fugacidad de los momentos de reconocimiento: “Hay que atesorarlos, porque son pocos y distantes entre sí”. Por el momento, la próxima aparición de Samantha Morton será en Love and War, dirigida por Lisa Mulcahy, según su ficha en IMDb. Mientras tanto, su testimonio reabre la discusión sobre las dinámicas internas de la industria y la dificultad de sostener una carrera, incluso en la cima del reconocimiento profesional.

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