Crítica de ‘Zeta’, la película con Mario Casas que es número uno internacional en Prime Video: un thriller modélico de espías ‘madre in Spain’

Tráiler de 'Zeta', la nueva película de Dani de la Torre protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera. (Prime Video)

Desde que se estrenó el pasado 20 de marzo en Amazon Prime Video, la película Zeta se ha situado como una de las más vistas de la plataforma a nivel internacional. Y no es algo casual porque se trata de una producción ambiciosa que, desde nuestro país, se encuentra destinada a dilapidar fronteras y competir con las ficciones estadounidenses a un nivel más que superlativo.

Desde sus inicios con El desconocido, Dani de la Torre se ha especializado en filmes de acción en los que latía una reflexión política y social. Si en su ópera prima hablaba de la desesperación de un ciudadano afectado por el fraude de las preferentes, en La sombra de la ley se adentró en los movimientos sindicales y anarquistas de la Barcelona de los años 20.

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Su paso a la ficción en plataformas, acompañado de Beto Marini, no pudo ser más exitosa. Juntos compusieron una de las series más vistas de Movistar Plus+, La Unidad, un thriller basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional especializado en terrorismo yihadista.

El director Dani de la Torre revela los secretos de 'Zeta', su nuevo proyecto de espías. Inspirado en sagas como 'Jason Bourne' o 'Misión Imposible'.

Su última incursión fue en Marbella y su continuación, Marbella: Expediente judicial, en la que a través de un trabajo periodístico de Nacho Carretero y Arturo Lezcano se introdujo en los altos y bajos fondos del enclave de la Costa del Sol, destapando todos recovecos de una intrincada red de corrupción entre los narcotraficantes y el poder institucional.

Qué ofrece ‘Zeta’

No resulta en absoluto una sorpresa que, después de este bagaje casi ‘autoral’ en el que el director ha sentado las bases de su estilo, surja una película como Zeta, que no deja de ser una ‘rara avis’ en el panorama español por su ambición y por su capacidad para configurar un thriller de dimensiones inesperadas que se ha convertido en un autentico ‘hit’.

Como el propio Dani de la Torre contó a Infobae en su visita a nuestro plató, la idea era hacer la primera película de un agente secreto español al puro estilo James Bond o Jason Bourne. Así, Mario Casas se convierte en Zeta, un agente del CNI retirado para cuidar a su madre que se encuentra enferma (Nieve de Medina). Sin embargo, la jefa de inteligencia (la gran Nora Navas), le pedirá que se reincorpore después de que varios ex agentes vinculados con una operación encubierta hayan sido asesinados. El único que queda vivo es su padre (Luis Zahera), al que el protagonista creía muerto desde su infancia.

A partir de ese momento, Zeta tendrá que hacer frente a una intriga del presente que también reverbera en el pasado. ¿Qué ocurrió con su padre y por qué desapareció de su vida? ¿Cuál fue esa operación que sigue teniendo repercusiones en la actualidad?

Luis Zahera (izquierda) y Mario Casas (derecha) en 'Zeta', la nueva película de Dani de la Torre. (Prime Video)

La película se configura así como un trepidante thriller de acción en el que las relaciones entre los personajes se encuentran muy presentes en todo momento, conformando una modélica mezcla entre cine de espías puro y duro con todo un entramado emocional que nos lleva desde los años ochenta hasta nuestros días.

El universo Oriol Paulo y Dani de la Torre

El guion ha sido escrito por Oriol Paulo junto al propio director. Y quizás, en esa mezcla un tanto sorprendente, se encuentren muchas de las claves de esta película. Paulo, responsable de tramas endiabladas en trabajos como Contratiempo o la serie El inocente, aporta su espíritu juguetón, sus juegos de espejos, sus giros sorprendentes, mientras que De la Torre afianza su estatus como uno de los grandes directores del cine reciente, capaz de componer una intriga potente y repleta de coreografías de acción sorprendentes.

Mario Casas encabeza el reparto de 'Zeta', dirigida por Dani de la Torre (Prime Video)

Hay muchas ‘set-pièces’ absolutamente arrolladoras. Hay peleas, persecuciones (en las que también brilla la coprotagonista, Mariela Garriga) pero, sobre todo, el asalto a la casa de un narcotraficante colombiano marcada por una precisión estilística tan férrea como prodigiosa.

Es Zeta una película tan disfrutona como excelentemente ejecutada. Un logro para nuestro cine y un paso adelante a la hora de posicionar nuestras producciones como grandes competidoras dentro del espectro internacional.