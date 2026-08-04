Mueren 17 personas migrantes tratando de llegar a Baleares tras 15 días a la deriva

Imagen de una embarcación de la Guardia Civil. (Europa Press)

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Dos personas de origen magrebí que han sido rescatadas al sur de Mallorca, tras permanecer más de dos semanas a la deriva en una patera, han comunicado a las autoridades que otras 17 personas que viajaban con ellos han muerto durante la travesía. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el rescate se produjo a las 03:00 de la madrugada de este martes, cuando Salvamento Marítimo localizó la embarcación a unos 20 kilómetros al suroeste de Mallorca, según recoge Europa Press.

Los dos ocupantes rescatados, que presentaban desnutrición y deshidratación, recibieron atención sanitaria inmediata y fueron trasladados al Hospital Universitario Son Espases. Según su testimonio, la embarcación zarpó con 19 personas a bordo, pero solo ellos lograron resistir los 15 días en alta mar.

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Salvamento Marítimo ha desplegado un helicóptero para rastrear la zona en busca de posibles desaparecidos y ha emitido un aviso a los navegantes que transitan por el área.

Tras este suceso, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reclamado al Ejecutivo central la puesta en marcha de un plan específico para responder a la emergencia migratoria en las islas. “No podemos normalizar esta tragedia. El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado. Exigimos un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las islas y actuar, de una vez, ante este drama humanitario”, ha dicho a través de un mensaje en redes sociales.

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Barco de rescate de Salvamento Marítimo. (Europa Press)

Prohens ha lamentado que la crisis migratoria golpea de nuevo a Baleares y ha advertido sobre la actuación de las mafias, que arriesgan la vida de personas desesperadas. “Sólo quien niega la realidad y rehúye su responsabilidad puede decir que las cifras mejoran”, ha añadido.

Por otro lado, Salvamento Marítimo también ha rescatado este martes, sobre las 05.15 horas, a 15 personas de origen magrebí en una patera a unos 48 kilómetros al suroeste de Ibiza.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Una tendencia al alza

Aunque Canarias sigue concentrando el mayor número de llegadas de migrantes por mar —con 4.440 personas entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año, frente a las 11.454 registradas en el mismo periodo de 2025, según el Ministerio del Interior—, Baleares también ha mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Hasta el 15 de julio de este 2026, el archipiélago ha recibido 3.244 personas, una cifra ligeramente inferior a las 3.385 registradas en ese mismo periodo del año anterior.

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La muerte de estas 17 personas tratando de llegar a Mallorca se produce después de la llegada de miles de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio, un episodio que, según reportes oficiales, ha dejado por el momento 88 personas fallecidas en la frontera con Marruecos.

(Con información de Europa Press)