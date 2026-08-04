Ferran Torres causa sensación en la televisión estadounidense y siembra dudas sobre su futuro

Ferran Torres en el programa 'Today'.

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Tras convertirse en el héroe inesperado de la selección española con el gol que dio a La Roja el Mundial de 2026 frente a Argentina, Ferran Torres ha comprobado que su popularidad ya trasciende el ámbito deportivo.

El delantero del FC Barcelona ha viajado estos días a Estados Unidos para cumplir varios compromisos publicitarios con una de sus marcas patrocinadoras y ha sido recibido en Nueva York como una auténtica celebridad, protagonizando un auténtico baño de masas antes de su aparición en Today, uno de los programas matinales más vistos de la televisión estadounidense.

A su llegada a los estudios de la NBC, decenas de seguidores le esperaban para intentar conseguir una fotografía, un autógrafo o, simplemente, un saludo del futbolista, que también dejó inmortalizado su paso por el espacio firmando el muro de invitados del programa. Una imagen que confirma el enorme impacto internacional que ha tenido su actuación en el Mundial y que lo sitúa como uno de los deportistas españoles del momento.

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Ferran Torres en el programa 'Today'.

Durante la entrevista, Ferran Torres echó la vista atrás para recordar el gol que cambió su carrera y que dio a España el título mundial. El delantero confesó que ha vuelto a ver aquella jugada “miles de veces”, aunque reconoció que, en el momento de marcar, apenas fue consciente de lo que acababa de suceder. Según explicó, cuando terminó el partido solo recordaba la euforia y la sensación de haber perdido completamente la noción de lo ocurrido sobre el césped.

Su paso por el programa también dejó imágenes mucho más distendidas, participando en juegos y conversaciones alejadas del fútbol, una faceta más cercana que terminó de conquistar al público estadounidense.

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Ferran Torres en el programa 'Today'.

Una frase sobre el Barça que dispara las especulaciones

Sin embargo, el momento que más repercusión ha tenido llegó cuando fue preguntado por su futuro en el FC Barcelona. En pleno verano marcado por los rumores que lo vinculan con otros grandes clubes europeos, especialmente con el Paris Saint-Germain, Ferran evitó cerrar la puerta a cualquier escenario. Aunque recordó que tiene contrato en vigor con el conjunto azulgrana, admitió que “en el fútbol nunca se sabe” y aseguró que únicamente espera “tomar la decisión correcta”, unas palabras que han sido interpretadas como un nuevo capítulo en las especulaciones sobre su futuro.

El delantero también aprovechó su estancia en Estados Unidos para zanjar la polémica surgida tras las celebraciones del Mundial por la gorra que lució durante los festejos y que algunos relacionaron con un mensaje político. Tanto en Today como en una entrevista concedida posteriormente a CNN, Ferran dejó claro que nunca hubo una intención ideológica detrás de aquel gesto. Explicó que simplemente se trataba de una broma entre amigos y familiares y subrayó que su único objetivo era celebrar que España había vuelto a conquistar un Mundial.

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Con apenas unos días de diferencia, Ferran Torres ha pasado de levantar la Copa del Mundo a convertirse en uno de los invitados más buscados de la televisión estadounidense. Un fenómeno que confirma el gran momento que atraviesa el futbolista, aunque, después de sus últimas declaraciones, el foco ya no solo está puesto en su éxito internacional, sino también en cuál será el siguiente paso de su carrera cuando el mercado de fichajes afronte sus últimas semanas.