España Cultura

El Festival de Málaga cierra con ‘Yo no moriré de amor’ como Biznaga de Oro en un palmarés muy latino: la lista completa de ganadores

La película de Marta Matute se ha llevado el premio principal, mientras que la mexicana ‘El jardín que soñamos’ ha hecho lo propio en la categoría iberoamericana

Guardar
Imagen de 'Yo no moriré
Imagen de 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute

La vigésimo novena edición del Festival de Málaga ha concluido con una clara inclinación hacia el cine latinoamericano y español. El jurado otorgó la Biznaga de Oro a la mejor película española a Yo no moriré de amor, ópera prima de Marta Matute, una obra basada en su experiencia personal con la demencia en su entorno familiar. La película también fue reconocida con los premios a mejor actriz para Júlia Mascort y mejor actor de reparto para Tomás del Estal, bajo la valoración de un jurado presidido por Jaione Camborda.

Entre los largometrajes españoles, Iván & Hadoum, debut de Ian de la Rosa, recibió el premio especial del jurado y la Biznaga al mejor guion. Además, Silver Chicón, actor trans protagonista, obtuvo una mención especial a la mejor interpretación masculina. Esta historia sobre amores difíciles y luchas sindicales en un invernadero almeriense ya había sido premiada en la Berlinale. En la sección iberoamericana, la Biznaga de Oro a la mejor película fue para El jardín que soñamos, dirigida por Joaquín del Paso. Esta producción mexicana, centrada en la inmigración y la tala de árboles, fue también galardonada por mejor dirección y por la fotografía de Gökhan Tiryaki.

El premio a la mejor interpretación masculina internacional recayó en Nicolás Zárate por Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato, cinta chilena sobre la represión a militares tras el golpe de Pinochet. La película sumó los galardones a mejor montaje (para Valeria Hernández y Sebastián Brahm), premio de la crítica y uno de los premios del público. El otro premio del público fue para la española Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz.

La Biznaga de Oro a
La Biznaga de Oro a mejor película Iberoamericana ha recaído en la mexicana 'El jardín que soñamos'

El jurado otorgó una mención especial a la mejor interpretación femenina a Ángeles Pradal por Ángeles, una coproducción de México y Argentina dirigida por Paula Markovitch. La mejor interpretación femenina de reparto fue para María Magdalena Sanizo, actriz quechua de La hija cóndor (coproducción de Bolivia, Perú y Uruguay), que también ganó la Biznaga a la mejor música para Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero. Las Biznagas de Oro a mejor película española e iberoamericana están dotadas con 8.000 euros cada una. En esta edición, compitieron doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos durante nueve días de festival, desde el 6 de marzo. La gala de clausura entregará hoy los premios.

El jurado de la sección oficial ha estado presidido por Jaione Camborda. Lo integran la directora Belén Funes, la actriz Loreto Mauleón, la directora Daniela Michel, la escritora Rosa Montero, el actor y director Gastón Pauls y el escritor y guionista Santiago Roncagliolo. Fuera de concurso, el premio del público fue para Dos días, de Gonzaga Manso, protagonizada por Saturnino García, actor homenajeado en el festival a sus 91 años.

En documental, la Biznaga de plata fue para la coproducción hispano-uruguaya El mapa para tocarte, dirigida por Mercedes Afonso y centrada en la maternidad. El jurado concedió una mención especial a la española Sucia, de Bàrbara Mestanza, obra sobre el proceso personal y judicial tras una agresión sexual, que también obtuvo el premio del público. La mejor dirección en documental fue para Maria Molina Peiró por Como todo mortal (Países Bajos y España). El premio especial del jurado recayó en A voz de Deus, de Miguel Antunes Ramos (Brasil y España). Así concluye esta edición del Festival de Málaga, con el siguiente palmarés.

Palmarés oficial

  • Biznaga de Oro a la Mejor Película Española: Yo no moriré de amor, de Marta Matute
  • Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana: El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso
  • Biznaga de Plata ‘Peugeot’ Premio Especial del Jurado: Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa
  • Biznaga de Plata a la Mejor Dirección: Joaquín del Paso por El jardín que soñamos
  • Biznaga de Plata ‘Hotel AC Málaga Palacio’ a la Mejor Interpretación Femenina: Júlia Mascort por Yo no moriré de amor
  • Mención Especial del Jurado a la Mejor Interpretación Femenina: Ángeles Pradal por Ángeles
  • Biznaga de Plata ‘Make & Mark’ a la Mejor Interpretación Masculina: Nicolás Zárate por Hangar rojo
  • Mención Especial del Jurado a la Mejor Interpretación Masculina: Silver Chicón por Iván & Hadoum
  • Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto: María Magdalena Sanizo por La hija cóndor
  • Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Tomás del Estal por Yo no moriré de amor
  • Biznaga de Plata al Mejor Guion: Ian de la Rosa por Iván & Hadoum
  • Biznaga de Plata a la Mejor Música: Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero por La hija cóndor
  • Biznaga de Plata a la Mejor Fotografía: Gökhan Tiryaki por El jardín que soñamos
  • Biznaga de Plata al Mejor Montaje: Valeria Hernández y Sebastián Brahm por Hangar rojo
  • Biznaga de Plata Premio del Jurado de la Crítica: Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato
  • Biznaga de Plata Premio del Público ‘El País’: Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato
  • Biznaga de Plata Premio del Público (Votación en sala): Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz

Temas Relacionados

Festival MálagaCine españolPremiosCineCine EspañaMálagaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El récord en taquilla que ha batido ‘Torrente presidente’: ninguna otra película lo había conseguido en 15 años

En su primera jornada de estreno, la película de Santiago Segura ha recaudado más de dos millones de euros y acumulado más de 300.000 espectadores

El récord en taquilla que

Muere el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, gran pensador de la Escuela de Frankfurt

Referente mundial en teoría crítica, democracia deliberativa y espacio público, su pensamiento marcó durante décadas el debate sobre el futuro de las sociedades modernas

Muere el filósofo y sociólogo

Steven Spielberg defiende la ópera y el ballet tras la polémica de Timothée Chalamet: “Son como ir al cine”

El director ha respondido a los comentarios del actor de ‘Marty Supreme’ que se ha visto envuelto en una gran controversia justo antes de los Oscar

Steven Spielberg defiende la ópera

Entrevista a Pedro Almodóvar, director de ‘Amarga Navidad’: “Los creadores somos villanos en potencia, somos peligrosos”

El director más internacional del cine español estrena su nueva película, en la que reflexiona en torno a la pulsión creadora a través de una trama ‘metacinematográfica’

Entrevista a Pedro Almodóvar, director

La película sobre la lucha de un arquitecto por construir un edificio ‘imposible’ que acabaría siendo uno de los más emblemáticos de París: “Se sabe muy poco de él”

Stéphane Demoustier dirige una producción que se estrena en España tras cosechar un gran éxito de crítica y público en Francia, donde ganó dos Premios César

La película sobre la lucha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exasesor del Pentágono pide

Un exasesor del Pentágono pide a Donald Trump que declare Ceuta y Melilla “territorios marroquíes ocupados” ante la “hipocresía” de Sánchez

Juan José Ebenezer, mecánico: “Hay una sola cosa que debes saber antes de echar el aceite en el coche”

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en Castilla y León, denuncia haber sufrido una agresión mientras estaba con su hijo y lo achaca al “clima de odio”: “Hay líneas rojas”

Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo: el proyecto para restaurarla estaba en proceso, pero “no ha dado tiempo”

Milei inicia su actividad oficial en España: se reunió con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

ECONOMÍA

Cuánto cuesta vivir en el

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”