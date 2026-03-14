El Festival de Málaga cierra con ‘Yo no moriré de amor’ como Biznaga de Oro en un palmarés muy latino: la lista completa de ganadores

Imagen de 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute

La vigésimo novena edición del Festival de Málaga ha concluido con una clara inclinación hacia el cine latinoamericano y español. El jurado otorgó la Biznaga de Oro a la mejor película española a Yo no moriré de amor, ópera prima de Marta Matute, una obra basada en su experiencia personal con la demencia en su entorno familiar. La película también fue reconocida con los premios a mejor actriz para Júlia Mascort y mejor actor de reparto para Tomás del Estal, bajo la valoración de un jurado presidido por Jaione Camborda.

Entre los largometrajes españoles, Iván & Hadoum, debut de Ian de la Rosa, recibió el premio especial del jurado y la Biznaga al mejor guion. Además, Silver Chicón, actor trans protagonista, obtuvo una mención especial a la mejor interpretación masculina. Esta historia sobre amores difíciles y luchas sindicales en un invernadero almeriense ya había sido premiada en la Berlinale. En la sección iberoamericana, la Biznaga de Oro a la mejor película fue para El jardín que soñamos, dirigida por Joaquín del Paso. Esta producción mexicana, centrada en la inmigración y la tala de árboles, fue también galardonada por mejor dirección y por la fotografía de Gökhan Tiryaki.

El premio a la mejor interpretación masculina internacional recayó en Nicolás Zárate por Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato, cinta chilena sobre la represión a militares tras el golpe de Pinochet. La película sumó los galardones a mejor montaje (para Valeria Hernández y Sebastián Brahm), premio de la crítica y uno de los premios del público. El otro premio del público fue para la española Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz.

La Biznaga de Oro a mejor película Iberoamericana ha recaído en la mexicana 'El jardín que soñamos'

El jurado otorgó una mención especial a la mejor interpretación femenina a Ángeles Pradal por Ángeles, una coproducción de México y Argentina dirigida por Paula Markovitch. La mejor interpretación femenina de reparto fue para María Magdalena Sanizo, actriz quechua de La hija cóndor (coproducción de Bolivia, Perú y Uruguay), que también ganó la Biznaga a la mejor música para Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero. Las Biznagas de Oro a mejor película española e iberoamericana están dotadas con 8.000 euros cada una. En esta edición, compitieron doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos durante nueve días de festival, desde el 6 de marzo. La gala de clausura entregará hoy los premios.

El jurado de la sección oficial ha estado presidido por Jaione Camborda. Lo integran la directora Belén Funes, la actriz Loreto Mauleón, la directora Daniela Michel, la escritora Rosa Montero, el actor y director Gastón Pauls y el escritor y guionista Santiago Roncagliolo. Fuera de concurso, el premio del público fue para Dos días, de Gonzaga Manso, protagonizada por Saturnino García, actor homenajeado en el festival a sus 91 años.

En documental, la Biznaga de plata fue para la coproducción hispano-uruguaya El mapa para tocarte, dirigida por Mercedes Afonso y centrada en la maternidad. El jurado concedió una mención especial a la española Sucia, de Bàrbara Mestanza, obra sobre el proceso personal y judicial tras una agresión sexual, que también obtuvo el premio del público. La mejor dirección en documental fue para Maria Molina Peiró por Como todo mortal (Países Bajos y España). El premio especial del jurado recayó en A voz de Deus, de Miguel Antunes Ramos (Brasil y España). Así concluye esta edición del Festival de Málaga, con el siguiente palmarés.

Palmarés oficial

Biznaga de Oro a la Mejor Película Española: Yo no moriré de amor , de Marta Matute

Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana: El jardín que soñamos , de Joaquín del Paso

Biznaga de Plata ‘Peugeot’ Premio Especial del Jurado: Iván & Hadoum , de Ian de la Rosa

Biznaga de Plata a la Mejor Dirección: Joaquín del Paso por El jardín que soñamos

Biznaga de Plata ‘Hotel AC Málaga Palacio’ a la Mejor Interpretación Femenina: Júlia Mascort por Yo no moriré de amor

Mención Especial del Jurado a la Mejor Interpretación Femenina: Ángeles Pradal por Ángeles

Biznaga de Plata ‘Make & Mark’ a la Mejor Interpretación Masculina: Nicolás Zárate por Hangar rojo

Mención Especial del Jurado a la Mejor Interpretación Masculina: Silver Chicón por Iván & Hadoum

Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto: María Magdalena Sanizo por La hija cóndor

Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Tomás del Estal por Yo no moriré de amor

Biznaga de Plata al Mejor Guion: Ian de la Rosa por Iván & Hadoum

Biznaga de Plata a la Mejor Música: Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero por La hija cóndor

Biznaga de Plata a la Mejor Fotografía: Gökhan Tiryaki por El jardín que soñamos

Biznaga de Plata al Mejor Montaje: Valeria Hernández y Sebastián Brahm por Hangar rojo

Biznaga de Plata Premio del Jurado de la Crítica: Hangar rojo , de Juan Pablo Sallato

Biznaga de Plata Premio del Público ‘El País’: Hangar rojo , de Juan Pablo Sallato

Biznaga de Plata Premio del Público (Votación en sala): Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz