Los Javis reciben una ovación histórica en el Festival de Cannes con ‘La bola negra’: casi 20 minutos de aplausos, la mayor de esta edición

Clip de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis, ovacionada en el Festival de cine de Cannes.

El estreno de La bola negra, último largometraje dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, ha generado un entusiasmo ‘enfervorecido’ en el Festival de Cannes. La película, en la que aparece Penélope Cruz y basada en un fragmento inacabado de Federico García Lorca, ha sido recibida con una ovación que, según el medio especializado Deadline (Variety lo estima en 18 minutos), alcanzó los 20 minutos y a punto estuvo de igualar el récord histórico de la muestra.

La cinta presenta las vidas conectadas de 3 hombres en los años 1932, 1937 y 2017, vinculados por los temas de identidad, deseo y legado. El largometraje, producido por Movistar Plus+, Suma Content Films, El Deseo y Le Pacte, fue rodado durante 12 semanas en diversas localizaciones de España como Castilla y León, Cantabria, Andalucía y Madrid, y se estrenará en las salas españolas el 2 de octubre.

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La bola negra ha supuesto el debut en la competición oficial de Cannes de Los Javis, cineastas que han consolidado su prestigio tanto en España como en el ámbito internacional a raíz de éxitos televisivos como Veneno y La Mesías. La ‘prèmiere’ tuvo lugar en el Gran Théâtre Lumière, donde el público, visiblemente emocionado, brindó la mayor ovación que una película ha recibido este festival. Esta respuesta coloca al filme cerca del registro legendario de Cannes, establecido por El laberinto del fauno, que alcanzó 22 minutos en 2006.

La memoria gay en España

El filme teje un relato coral ambientado en 3 épocas diferenciadas. La narración arranca en 1937, cuando un joven, al escapar de un bombardeo en una aldea, termina reclutado por el ejército nacionalista. Años antes, en 1932, otro protagonista es excluido de un club social de Granada mediante la simbólica “bola negra” a raíz de rumores sobre su orientación sexual. Finalmente, en 2017, un escritor e historiador descubre una inesperada conexión familiar en un testamento. El nexo entre las 3 tramas emerge como el misterio central de la película.

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Algunos de los miembros del reparto masculino de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entre los que se encuentra el debut del artista Guitarricadelafuente.

El guion, obra conjunta de Ambrossi, Calvo y el dramaturgo Alberto Conejero, parte de cuatro páginas inéditas de Lorca y del texto teatral La piedra oscura. El reparto incluye al músico Guitarricadelafuente en su primer papel en pantalla, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas y la actriz de estadounidense Glenn Close, que interpreta a una historiadora. Penélope Cruz participa con un ‘cameo’ extenso, encarnando a una artista de cabaret.

Durante la ovación, Los Javis ofrecieron un discurso cargado de significado: “Hace noventa años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. Así que, para todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestros derechos LGBT, tenemos malas noticias. Estamos aquí para quedarnos.” El público respondió con nuevos aplausos, subrayando la dimensión política y reivindicativa del acto.

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Alabada por la crítica internacional

La crítica internacional ha destacado la madurez formal y la ambición narrativa de la cinta. The Hollywood Reporter subraya que el filme captura el dolor, el deseo y la transmisión ‘intergeneracional’ de la memoria gay en el siglo XX español. El núcleo de la historia en 1937 pone el foco en la relación entre un joven soldado, Sebastián, y un prisionero republicano, Rafael, con la guerra civil como telón de fondo. El guion opta por eludir el diálogo explícito, dejando que la construcción visual y los silencios transmitan la fuerza de los sentimientos reprimidos y el conflicto ideológico.

Una imagen del rodaje de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo @Carla Oset

La producción destaca por su factura técnica, con la fotografía de Gris Jordana y música de Raül Refree. El trabajo de arte, vestuario y montaje ha contado con parte del equipo habitual de La Mesías. Rodada en 35 mm, la película alterna escenas de gran intensidad emocional con guiños al cine contemporáneo y el humor.

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La bola negra ha llegado a Cannes como la tercera película española en competición de este año, tras El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, apostando por el cine de gran formato y perspectiva queer, y aspirando tanto a la Palma de Oro como a la Queer Palm. Elástica Films distribuirá la película en España y Goodfellas se encarga de las ventas internacionales. Es la primera producción cinematográfica de Suma Content Films, filial creada por Ambrossi y Calvo.