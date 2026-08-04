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La serie de ‘God of War’ encuentra nuevo Kratos tras la salida de Ryan Hurst: esta será la estrella de Marvel que lo sustituya

Amazon se ha puesto manos a la obra para encontrar el relevo para la esperada adaptación del videojuego de Sony

El creador de “God of War” arremetió contra la primera imagen de la serie live-action
(Prime Video/Santa Monica Studio)
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La serie de God of War de Amazon Prime Video se prepara para un giro significativo en su producción tras la salida de Ryan Hurst como protagonista. Fuentes cercanas a la plataforma informaron que Dave Bautista se encuentra en negociaciones avanzadas para asumir el papel de Kratos, el personaje central inspirado en el exitoso videojuego. La decisión de buscar un nuevo actor responde a un contratiempo imprevisto: Hurst, inicialmente elegido en enero de 2026, sufrió una rotura de bíceps durante el rodaje, lo que habría retrasado el regreso a producción hasta 2027. Frente a este panorama, Amazon y Sony optaron por recastear el papel con el objetivo de reactivar el proyecto en otoño.

La noticia marca un cambio relevante para el desarrollo de God of War, una de las apuestas más ambiciosas de Prime Video. La adaptación, que ya cuenta con un pedido de dos temporadas, busca aprovechar el impulso de la franquicia original de videojuegos, reconocida por su narrativa épica y su base de seguidores global. La serie retoma la trama de las entregas más recientes, centradas en la relación entre Kratos y su hijo Atreus, mientras ambos enfrentan a las deidades del panteón nórdico. La incorporación de Dave Bautista al elenco surge tras la baja médica de Ryan Hurst. Según se informó, la lesión de Hurst obligó a los productores a considerar alternativas para evitar una demora prolongada en la agenda de producción. La decisión de Amazon y Sony de buscar un reemplazo responde a la necesidad de mantener el calendario original y garantizar la continuidad del proyecto sin interrupciones mayores.

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En este contexto, el fichaje de Bautista representa una solución que permitiría restablecer la dinámica del rodaje antes de fin de año. La prioridad de la productora es retomar las grabaciones en otoño, minimizando el impacto del incidente sobre el cronograma previsto. Dave Bautista, reconocido por su trayectoria en el cine de acción y la televisión, es uno de los pocos intérpretes en Hollywood que podrían asumir el rol de Kratos en corto plazo. La exigencia física del personaje, conocido por su complexión muscular en God of War, encaja con el historial profesional del actor, quien mantiene un estado físico destacado desde sus inicios en la lucha libre profesional.

Dave Bautista en "Llaman a la puerta"
Dave Bautista en "Llaman a la puerta"

De Guardián de la Galaxia a vastigador del Olimpo

Bautista ha consolidado su carrera con papeles de alto perfil, especialmente como Drax en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su experiencia incluye participaciones en seis películas de la saga, además de roles en las dos entregas de Dune dirigidas por Denis Villeneuve. También ha actuado en títulos como Blade Runner 2049, Llaman a la puerta, Spectre, Army of the Dead y la animación Avatar Aang: The Last Airbender. La relación previa de Bautista con Amazon MGM Studios facilita su integración al proyecto. El actor ya protagonizó las películas The Wrecking Crew, My Spy y My Spy: The Eternal City, y está previsto que aparezca en Road House 2 y el remake de Highlander, ambos bajo el mismo estudio.

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El equipo detrás de God of War mantiene el plan de reactivar el rodaje en otoño, una vez que se formalice la llegada de Bautista. Prime Video ha asegurado la continuidad de la serie con un pedido de dos temporadas. El elenco incluye a Callum Vinson como Atreus, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odin, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn y Jeff Gulka como los hermanos Brok y Sindri, y Ed Skrein en el papel de Baldur. La trama de God of War se inspira en los dos videojuegos más recientes. El argumento sigue a Kratos y su hijo Atreus en un viaje para esparcir las cenizas de Faye, esposa y madre de los protagonistas. Durante la travesía, padre e hijo se enfrentan a desafíos en el mundo de los dioses nórdicos, con el trasfondo de una búsqueda personal: Kratos intenta enseñar a Atreus cómo ser un mejor dios, mientras Atreus busca que su padre aprenda a ser mejor humano.

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