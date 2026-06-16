El thriller de ciencia ficción de Netflix que promete ser el éxito del verano: Una película con referencias a Stephen King y a Steven Spielberg

Tráiler de 'La última casa' protagonizada por Greta Lee Y Wagner Moura (Netflix).

Es sin duda una de las películas más esperadas de la plataforma de ‘streaming’ en su temporada veraniega. Se estrenará el próximo 7 de agosto y se trata de La última casa, un thriller de ciencia ficción dirigido por Louis Leterrier y protagonizado por Greta Lee y Wagner Moura.

El filme, antes conocido como 11817, muestra a dos adultos y dos niños encerrados de forma repentina en su vivienda debido a una amenaza externa y obligados a sobrevivir mientras disminuyen los suministros y los recursos.

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El primer tráiler muestra a los personajes de Greta Lee (Vidas pasadas) y Wagner Moura (El agente secreto) cuando entienden que el encierro no será temporal. Lee pregunta en las imágenes: “¿Qué demonios está pasando?”, cuando descubre que la casa ha quedado completamente sellada. Más adelante, Moura plantea: “¿Y si hay algo ahí fuera que nos mantiene atrapados?“.

Greta Lee y Wagner Moura en la película 'La última casa' (Netflix)

Al parecer, aunque las puertas pudieran abrirse, existe algo aterrador en el exterior, algo que podría emparentar la película de forma explícita a la atmósfera de amenaza que evocaba La niebla, la obra de Stephen King.

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Ciencia ficción y terror doméstico

La película está dirigida por el francés Louis Leterrier, responsable de títulos como Transporter, El increíble Hulk, Fast X y Ahora me ves..., y parte de un guion de Matthew Robinson, acreditado en la reciente Buena suerte, pásalo bien y no mueras. Además, Leterrier también figura como productor.

El reparto lo completan Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski y Gabriel Barbosa, además de Audrey Marie Henderson (Oliver Kitteridge).

La propuesta visual del filme apunta a una mezcla de ciencia ficción y suspense doméstico. Leterrier explicó a Tudum que se inspiró en las películas de Amblin de Steven Spielberg y que optó por usar efectos prácticos y artesanales siempre que fue posible.

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La familia está obligada a encerrarse en casa frente a una amenaza externa

Ese mismo testimonio añade un detalle técnico: la primera mitad de la película se rodó en 35 mm., aunque el director no aclaró por qué ese formato dejó de utilizarse en la segunda mitad.

En la producción participan Chernin Entertainment y 3 Arts Entertainment. Leterrier produce junto a Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson y Oly Obst, mientras que los productores ejecutivos son Thomas Benski, Cecile Gaget, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher y Damian Anderson.

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Una pareja de moda: Greta Lee y Wagner Moura

El lanzamiento coincide con un período de actividad para sus dos protagonistas. Greta Lee ha participado recientemente en Toy Story 5, poniendo la voz al personaje de la ‘tablet’ Lilipad, y recordemos que alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su papel en Vidas pasadas.

En el caso de Moura, después de su participación en Narcos, este año se alzó con el Globo de Oro y estuvo nominado al Oscar por El agente secreto. Ahora tiene pendiente de estreno The Last Day, junto a Alicia Vikander y su próximo proyecto será la película de vampiros de Panos Cosmatos Flesh od the Goas, con Kristen Stewart y Elizabeth Olsen.

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