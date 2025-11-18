España Cultura

Dónde ver la saga ‘Ahora me ves’, la serie de películas sobre magos con Woody Harrelson y Jesse Eisenberg al frente

La franquicia sobre un grupo de ilusionistas ha regresado con una tercera entrega a cines



“Acérquense, porque cuanto más crean ver, más fácil será engañarles“. La saga de magos más imprevisible ha vuelto a cines, pero eso no significa que no se puedan revivir los viejos trucos. El estreno en salas de Ahora me ves 3 nos ha traído de vuelta a varios de los magos más famosos del cine, a saber, Daniel J. Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves o Jack Wilder, o lo que es lo mismo, a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco. También a nuevos actores como Dominic Sessa, Ariana Greenblatt o Justice Smith, además de una villana interpretada por Rosamund Pike digna de una película de James Bond.

La saga arrancó en 2013, con una primera entrega que presentaba una historia de lo más curiosa. Varios ilusionistas de medio pelo eran reunidos para iniciar un show en conjunto, en el que podían robar un banco al otro lado del mundo o desplumar a su mismismo benefactor, el empresario interpretado por Michael Caine. Después de cometer el robo perfecto, estos magos conocidos como Los Jinetes pasaban a ser buscados por la justicia, y en concreto el FBI liderado por Dylan Rhodes (Mark Ruffalo), quien intentaba sin éxito darles caza. La saga continuaría un par de años después con el estreno de su secuela visto el éxito de la primera. En esta ocasión, con la sustitución de Henley por otra maga llamada Lula (Lizzy Caplan), y con los Jinetes siendo por primera vez engañados, tras la intervención del multimillonario y genio tecnológico interpretado por el que haya sido el mago más famoso del cine, Daniel Radcliffe.

Mientras la película triunfa en cines, no viene mal recordar que existen estas dos entregas anteriores, y que además se pueden encontrar actualmente en plataformas, algo que no se puede decir siempre de todas las películas. En este momento, tanto la primera entrega como su secuela se pueden ver en Movistar+, por lo que es una oportunidad única de prepararse para el estreno de esta nueva aventura o, por otro lado, para revivirlas una vez se ha acudido al cine a ver la última. En cualquier caso, Daniel Atlas y el resto de los Jinetes estarán esperando ahí para volver a enseñar sus mejores cartas.

Imagen de 'Ahora me ves'
Imagen de 'Ahora me ves'

Una saga renacida

Contra todo pronóstico, el estreno de la tercera temporada ha reavivado la fiebre por este grupo de ilusionistas que ya asombró hace diez años. Tanto, que el inmediato éxito podría propulsar luz verde a una nueva entrega, tal y como se viene rumoreando desde dentro de Hollywood. Sin tampoco dar muchos detalles del final de la película para evitar posibles spoilers, lo cierto es que Ahora me ves 3 se cuida de dejarlo todo bien abierto para una posible continuación, por lo que no es de extrañar que pronto veamos una confirmación oficial al respecto, y los espectadores puedan seguir disfrutando de nuevas aventuras de los Jinetes y sus nuevos integrantes.

A la esper de saber si tendremos una cuarta entrega de los Jinetes, ya sean los viejos o los nuevos, bien merece la pena rescatar las otras dos historias para volver a burlar al FBI o al genio tecnológico al que daba vida Radcliffe. Después de todo, y como diría Daniel J. Atlas: “¿Qué es la magia? Un engaño enfocado. Pero el engaño destinado a entretener".

