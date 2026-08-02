España
Agregar Infobae enGoogle

De Iker Jiménez a Ana Rosa Quintana: los rostros estrella de Mediaset cancelan sus vacaciones para cubrir la crisis de Ceuta

La cadena ha recurrido a dos de sus principales comunicadores para reforzar la cobertura de la situación en la frontera con programas especiales y conexiones en directo desde la ciudad autónoma

Ana Rosa Quintana e Iker Jiménez. (Mediaset España)
Ana Rosa Quintana e Iker Jiménez en un fotomontaje. (Mediaset España)
Guardar

La crisis migratoria que vive Ceuta ha provocado un movimiento poco habitual en Mediaset. En apenas unas horas, el grupo de comunicación ha decidido movilizar a dos de sus principales rostros informativos, Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana, que han interrumpido sus vacaciones de verano para ponerse al frente de una cobertura especial desde distintos formatos de la cadena.

La decisión refleja la dimensión informativa que ha adquirido la situación en la ciudad autónoma. Mientras Cuatro modificó su programación para recuperar de forma extraordinaria Horizonte, Telecinco anunció el desplazamiento de Ana Rosa Quintana a Ceuta para informar en directo sobre la evolución de los acontecimientos durante todo el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

PUBLICIDAD

El primero en alterar sus planes fue Iker Jiménez. Apenas una semana después de cerrar la temporada de Horizonte, el periodista regresó de manera excepcional a Cuatro para presentar una edición especial del programa junto a su mujer, Carmen Porter.

Bajo el título Horizonte: crisis en la frontera, el espacio dedicó toda su emisión a analizar la situación que se vive en Ceuta, con la participación de los colaboradores habituales del formato y un seguimiento continuo de la última hora.

Iker Jiménez en el especial 'Horizonte: crisis en la frontera'. (Cuatro)
Iker Jiménez en el especial 'Horizonte: crisis en la frontera'. (Cuatro)

El regreso sorprendió especialmente porque tanto Iker Jiménez como Carmen Porter ya habían iniciado sus vacaciones estivales tras una temporada especialmente intensa. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos llevó a Mediaset a recuperar uno de sus formatos informativos más sólidos para ofrecer una cobertura especial.

PUBLICIDAD

La apuesta obtuvo una respuesta inmediata por parte de la audiencia. El especial firmó un 13,5 % de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión más vista de la historia del programa y confirmando el peso que ha adquirido Horizonte como espacio de referencia para abordar acontecimientos de gran impacto.

Ana Rosa Quintana toma el relevo desde Ceuta

Tras esa primera cobertura, Mediaset ha decidido reforzar todavía más su despliegue con el traslado de Ana Rosa Quintana a la ciudad autónoma.

La periodista interrumpirá igualmente sus vacaciones para informar desde el lugar de los hechos. Este domingo 2 de agosto participará en directo en Fiesta y en las ediciones de mediodía y noche de Informativos Telecinco Fin de Semana.

La cobertura continuará el lunes 3 de agosto con nuevas conexiones desde Ceuta en La Mirada Crítica, Vamos a ver e Informativos Telecinco 15:00 horas, desde donde ofrecerá la evolución de una crisis que continúa marcando la actualidad.

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana decide desplazarse personalmente hasta el escenario de una gran noticia. En los últimos años ya realizó coberturas especiales desde Valencia durante la DANA y también viajó a Roma para seguir el fallecimiento del papa Francisco y la elección de León XIV.

Ana Rosa Quintana, durante la cobertura de la Dana. (Mediaset España)
Ana Rosa Quintana, durante la cobertura de la Dana. (Mediaset España)

Con la incorporación de la presentadora, Mediaset completa un despliegue extraordinario en el que sus dos principales referentes informativos han dejado en pausa sus vacaciones para contar desde primera línea uno de los acontecimientos más relevantes del verano. Un movimiento poco frecuente que evidencia la importancia que la cadena concede a la cobertura de la crisis que atraviesa Ceuta y su apuesta por reforzar la información sobre el terreno.

Temas Relacionados

Ana Rosa QuintanaMediaset EspañaTelecincoCuatroTelevisión EspañaCeutaÚltima Hora EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

La red 764 es una estructura transnacional que opera sobre todo en internet y busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Alain lleva años restaurando una masía abandonada en Cataluña y ahora busca gente para repoblar la zona: “Viene gente de todo el mundo”

Tras sufrir un cáncer se replanteó toda su vida y ahora ha convertido una casa de más de 300 años, en ruinas, sin luz ni gas, en un hogar autosuficiente

Alain lleva años restaurando una masía abandonada en Cataluña y ahora busca gente para repoblar la zona: “Viene gente de todo el mundo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

La crisis de Ceuta, en cinco claves: de las falsas promesas de asilo a la avalancha de 60.000 personas y el papel de Marruecos

El nuevo reglamento europeo ante una crisis migratoria de “fuerza mayor” que podría debutar con Ceuta y cómo cambiaría la protección de su frontera

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

ECONOMÍA

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic