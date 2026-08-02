De Iker Jiménez a Ana Rosa Quintana: los rostros estrella de Mediaset cancelan sus vacaciones para cubrir la crisis de Ceuta

Ana Rosa Quintana e Iker Jiménez en un fotomontaje. (Mediaset España)

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La crisis migratoria que vive Ceuta ha provocado un movimiento poco habitual en Mediaset. En apenas unas horas, el grupo de comunicación ha decidido movilizar a dos de sus principales rostros informativos, Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana, que han interrumpido sus vacaciones de verano para ponerse al frente de una cobertura especial desde distintos formatos de la cadena.

La decisión refleja la dimensión informativa que ha adquirido la situación en la ciudad autónoma. Mientras Cuatro modificó su programación para recuperar de forma extraordinaria Horizonte, Telecinco anunció el desplazamiento de Ana Rosa Quintana a Ceuta para informar en directo sobre la evolución de los acontecimientos durante todo el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

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El primero en alterar sus planes fue Iker Jiménez. Apenas una semana después de cerrar la temporada de Horizonte, el periodista regresó de manera excepcional a Cuatro para presentar una edición especial del programa junto a su mujer, Carmen Porter.

Bajo el título Horizonte: crisis en la frontera, el espacio dedicó toda su emisión a analizar la situación que se vive en Ceuta, con la participación de los colaboradores habituales del formato y un seguimiento continuo de la última hora.

Iker Jiménez en el especial 'Horizonte: crisis en la frontera'. (Cuatro)

El regreso sorprendió especialmente porque tanto Iker Jiménez como Carmen Porter ya habían iniciado sus vacaciones estivales tras una temporada especialmente intensa. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos llevó a Mediaset a recuperar uno de sus formatos informativos más sólidos para ofrecer una cobertura especial.

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La apuesta obtuvo una respuesta inmediata por parte de la audiencia. El especial firmó un 13,5 % de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión más vista de la historia del programa y confirmando el peso que ha adquirido Horizonte como espacio de referencia para abordar acontecimientos de gran impacto.

Ana Rosa Quintana toma el relevo desde Ceuta

Tras esa primera cobertura, Mediaset ha decidido reforzar todavía más su despliegue con el traslado de Ana Rosa Quintana a la ciudad autónoma.

La periodista interrumpirá igualmente sus vacaciones para informar desde el lugar de los hechos. Este domingo 2 de agosto participará en directo en Fiesta y en las ediciones de mediodía y noche de Informativos Telecinco Fin de Semana.

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La cobertura continuará el lunes 3 de agosto con nuevas conexiones desde Ceuta en La Mirada Crítica, Vamos a ver e Informativos Telecinco 15:00 horas, desde donde ofrecerá la evolución de una crisis que continúa marcando la actualidad.

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana decide desplazarse personalmente hasta el escenario de una gran noticia. En los últimos años ya realizó coberturas especiales desde Valencia durante la DANA y también viajó a Roma para seguir el fallecimiento del papa Francisco y la elección de León XIV.

Ana Rosa Quintana, durante la cobertura de la Dana. (Mediaset España)

Con la incorporación de la presentadora, Mediaset completa un despliegue extraordinario en el que sus dos principales referentes informativos han dejado en pausa sus vacaciones para contar desde primera línea uno de los acontecimientos más relevantes del verano. Un movimiento poco frecuente que evidencia la importancia que la cadena concede a la cobertura de la crisis que atraviesa Ceuta y su apuesta por reforzar la información sobre el terreno.

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