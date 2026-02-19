España Cultura

Dónde y cuándo ver ‘El agente secreto’, la película brasileña que compite con ‘Sirat’ por el Oscar

Protagonizada por Wagner Moura (’Narcos’), se ambienta en la Brasil de los años 70 durante la dictadura militar

Wagner Moura y el director
Wagner Moura y el director Kleber Mendonça Filho comparten un momento en el set de la película The Secret Agent, junto a otros actores. (MUBI)

La carrera hacia el Oscar ha situado a dos películas en el centro del debate internacional: la española Sirat y la brasileña El agente secreto. El interés por ambas producciones ha crecido a medida que avanzan los premios de la temporada, y en España crece la expectación por la llegada de la cinta sudamericana a las salas comerciales. En las últimas semanas, los cinéfilos han seguido de cerca el recorrido de El agente secreto por los principales festivales europeos. Tras su presentación en la Sección Perlak del Festival de San Sebastián, donde fue recibida con entusiasmo, la película ha ido sumando reconocimientos y generando debates en los círculos especializados.

Será a partir de este mismo 20 de febrero cuando los espectadores españoles podrán acudir a las salas para descubrir la película que ha desafiado todas las previsiones en la industria. Las principales cadenas de exhibición han confirmado que la producción dirigida por Kleber Mendonça Filho estará disponible en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, así como en una red de cines independientes que apuestan por el cine de autor internacional.

El recorrido de El agente secreto en la temporada de premios ha sido destacado por la crítica internacional. La cinta se consolidó como una de las favoritas tras su paso por el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio Fipresci de la crítica internacional, el galardón a la Mejor dirección y el premio al Mejor actor. Estos reconocimientos han reforzado su posición en la lucha por el Oscar a la Mejor Película Internacional, en la que compite directamente con Sirat.

El fenómeno brasileño continuó su ascenso al conquistar el Globo de Oro a la Mejor Película Internacional, un resultado que superó las expectativas previas y desplazó a la producción española del primer plano mediático. Además, su reciente victoria en los Critics Choice Awards ha confirmado que tanto académicos como público internacional respaldan la propuesta de Mendonça Filho, lo que aumenta las probabilidades de un desenlace favorable en la próxima gala de la Academia de Hollywood.

Wagner Moura, Emilie Lesclaux y
Wagner Moura, Emilie Lesclaux y otros miembros del elenco disfrutan de una reunión social en un decorado que evoca los años setenta, compartiendo música y compañía. (MUBI)

Un duro retrato de una época oscura

La estrategia de distribución ha priorizado festivales y ceremonias clave antes del estreno comercial en España, buscando consolidar el prestigio de la película y atraer a un público interesado en propuestas cinematográficas con sello de autor y relevancia política. El agente secreto transporta al espectador al Brasil de 1977, en los años de la dictadura militar. El relato sigue a Marcelo, un profesor y experto en tecnología interpretado por Wagner Moura, quien huye de un pasado que amenaza con alcanzarlo y se refugia en Recife con la esperanza de reencontrarse con su hijo.

La ciudad, retratada como un espacio de vigilancia y paranoia, se convierte en escenario de una persecución política que refleja las tensiones de la época. La película bebe de los códigos del cine de los años setenta, transformando el género de espías en una reflexión sobre la identidad y la resistencia frente al poder estatal. El manejo visual y narrativo ha sido señalado por analistas como uno de los factores diferenciales de la obra, que logra conjugar la intriga política con una atmósfera opresiva que trasciende el mero entretenimiento.

El papel de Wagner Moura ha sido decisivo en el reconocimiento internacional de la película. El actor, conocido globalmente por su interpretación en Narcos, ofrece en El agente secreto una de las actuaciones más aclamadas de su carrera. Su capacidad para dotar de matices a un personaje complejo y perseguido le permitió alzarse con el premio a Mejor actor en Cannes, así como el respaldo de la crítica en los principales festivales.

La recepción ha sido unánime: medios y analistas coinciden en que la interpretación de Moura aporta realismo y profundidad a la trama, consolidando a la película como un referente del cine latinoamericano contemporáneo. El estreno en España marca el inicio de una nueva fase para El agente secreto, que llega a las salas tras recorrer festivales y sumar premios, dispuesta a conquistar también al público local.

