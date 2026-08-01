La nueva película de los ‘X-Men’ comienza a formar su equipo: Samara Weaving dará vida a este icónico personaje

Samara Weaving estará en la próxima película de los X-Men

Guardar

La nueva película de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) comienza a tomar forma con el anuncio del primer fichaje destacado: Samara Weaving interpretará a Emma Frost, una de las figuras más complejas y populares de los cómics de mutantes. La elección de la actriz australiana marca el inicio de la conformación del equipo que protagonizará el esperado reinicio de la franquicia bajo la dirección de Jake Schreier.

Weaving, reconocida por sus papeles recientes en Noche de bodas 2 y Over Your Dead Body, se incorpora así a una producción que busca redefinir la presencia de los X-Men tras la adquisición de los derechos por parte de Disney en 2019. Emma Frost, personaje que en la saga impresa evolucionó de supervillana a heroína, es famosa por sus habilidades telepáticas y su liderazgo en el universo mutante. La noticia sobre el fichaje fue publicada por Variety, aunque los representantes de la actriz y de Marvel no realizaron comentarios oficiales. La confirmación de Weaving como la primera integrante del nuevo elenco pone en marcha la maquinaria promocional de la película, que aún no ha revelado el resto de los actores que darán vida a los icónicos personajes. El papel de Emma Frost es central para la narrativa, ya que la mutante ha sido tanto antagonista como aliada en los cómics, lo que anticipa una interpretación versátil y con potencial de desarrollo en futuras entregas.

PUBLICIDAD

La participación de Samara Weaving en el proyecto supone un movimiento significativo para Marvel Studios. La actriz ha ganado notoriedad en los últimos años por su versatilidad en géneros que van desde el terror hasta la comedia negra, con títulos como The Babysitter, Scream VI y Bill & Ted Face the Music. Su incorporación al MCU representa una apuesta por aires renovados y una imagen fresca para el nuevo equipo de mutantes. Weaving dará vida a Emma Frost, un personaje dotado de extraordinarios poderes telepáticos y una personalidad ambigua que ha evolucionado a lo largo de las décadas en el mundo de los cómics. La adaptación de Frost al cine ha sido esperada por los seguidores desde la integración de los X-Men al universo Marvel, ya que su historia se entrelaza con la de otros grandes líderes mutantes.

January Jones dio vida anteriormente al personaje en 'X-Men: First Class'

Los primeros pasos de los nuevos X-Men

La actriz se suma a una larga lista de intérpretes que han dado el salto a las grandes franquicias del cine, y su elección responde a la intención de Marvel de atraer tanto al público fiel como a nuevas audiencias. El anuncio llega en un momento clave para Marvel Studios, que atraviesa una etapa de reconfiguración tras los discretos resultados en taquilla de sus más recientes estrenos, como Capitán América: Nuevo Mundo y Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. Según lo informado, la compañía busca recuperar el impulso comercial y creativo que la llevó a dominar la industria durante más de una década.

PUBLICIDAD

El reinicio de X-Men es una de las apuestas más fuertes del estudio. Con la dirección de Jake Schreier, conocido por su trabajo en Thunderbolts, la productora espera darle un nuevo aire a la franquicia y aprovechar el potencial de los personajes mutantes, que hasta hace poco estaban bajo control de 20th Century Fox. El reciente evento en la Comic-Con sirvió de escenario para la presentación de otros fichajes destacados, como Ryan Gosling en el papel de Ghost Rider y David Jonsson como el nuevo rey de Wakanda para Pantera Negra 3. Estas incorporaciones refuerzan la estrategia de Marvel de renovar sus historias principales y expandir el universo con nuevos rostros.

La integración de los X-Men al MCU también permitirá que personajes clásicos de las películas anteriores tengan presencia en futuros proyectos. Se confirmó que figuras como Ian McKellen, Patrick Stewart y James Marsden volverán en Vengadores: Juicio Final, un filme que reunirá a los principales héroes de distintas generaciones. Esta decisión busca conectar la nostalgia de los seguidores con la nueva visión que desarrolla Marvel Studios. Desde la compra de Fox por parte de Disney, la expectativa por ver a los mutantes junto a los Vengadores y otros héroes del MCU ha ido en aumento, y el fichaje de Weaving es el primer paso concreto en esa dirección.

PUBLICIDAD