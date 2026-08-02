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La muerte de 13 turistas, entre ellos dos españoles, en una de las avionetas que recorre las Líneas de Nazca en Perú reabre el debate sobre la seguridad de la ruta

Entre los fallecidos se encuentran Alfredo Avilés Muñoz y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años

Accidente en las Líneas Nazca. (REUTERS/Elvis Comasongo)
Accidente en las Líneas Nazca. (REUTERS/Elvis Comasongo)
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13 turistas han fallecido después de que la avioneta en la que viajaban sobre las emblemáticas Líneas de Nazca de Perú se estrellara este sábado cerca del aeródromo María Reiche. El accidente, ocurrido cerca de la una de la tarde, involucró a once turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos. El impacto de la tragedia resuena no solo por la magnitud de la pérdida, sino también por la relevancia simbólica del lugar, uno de los principales destinos turísticos del país donde ya se han producido otros accidentes mortales.

La aeronave dea la empresa Aerodiana despegó desde el aeropuerto de Pisco con el objetivo de sobrevolar los célebres geoglifos, que atraen a millones de turistas cada año. El plan de vuelo contemplaba una travesía breve, pero el aparato se precipitó a tierra en el sector de Pueblo Viejo, a escasos kilómetros del aeropuerto de Nazca.

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Entre las víctimas se encuentran siete ciudadanos italianos, dos alemanes, dos españoles y los dos tripulantes de nacionalidad peruana. Los turistas identificados por el Gobierno de Perú son Elena Sala, Matteo Gianturco, Lorenzo Angelucci, Massimo Angelucci, Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco y Pietro Gianturco (Italia); Andreas Hofmann y Gertrud Maria Hofmann (Alemania); Yerro Alfredo Avilés Muñoz y Ana Isabel Sánchez Muñoz (España). Américo Salazar, piloto, e Irenka del Carpio, copiloto y guía, completan la lista de fallecidos.

Accidente en las Líneas Nazca. (REUTERS/IPA/Sipa USA)
Accidente en las Líneas Nazca. (REUTERS/IPA/Sipa USA)

El accidente ocurrió un día después de que las condiciones meteorológicas adversas forzaran la suspensión de los vuelos turísticos en la región. El viernes, fuertes vientos Paracas azotaron la zona, con ráfagas de más de 40 kilómetros por hora que redujeron la visibilidad y obligaron a desviar vuelos hacia otros aeródromos. En Pisco, las autoridades reportaron que las ráfagas alcanzaron los 48 kilómetros por hora. La reanudación de los vuelos turísticos el sábado, tras la mejora parcial del clima, coincidió con el accidente. Los investigadores buscan determinar si las condiciones meteorológicas influyeron en el siniestro o si existieron otros factores técnicos o humanos.

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Seguridad aérea en debate

El siniestro reaviva el debate sobre la seguridad de los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca, una actividad clave para la economía local. Nazca recibe anualmente cerca de 100.000 turistas, en su mayoría extranjeros, que buscan contemplar desde el aire los misteriosos geoglifos trazados en el desierto hace más de dos mil años. pero

Vista aérea de las Líneas de Nazca de la Araña en el desierto de Nazca, en una imagen de archivo. (REUTERS/Enrique Castro-Mendivil)
Vista aérea de las Líneas de Nazca de la Araña en el desierto de Nazca, en una imagen de archivo. (REUTERS/Enrique Castro-Mendivil)

No es la primera vez que la zona se ve marcada por tragedias aéreas. En 2022, un accidente similar causó siete muertos, entre ellos turistas chilenos y holandeses. En 2010, otra aeronave se precipitó y provocó seis víctimas, incluidos cuatro turistas británicos. Las operaciones aéreas sobre Nazca se han convertido en un punto de alta sensibilidad para las autoridades, que periódicamente revisan los protocolos de seguridad y la habilitación de empresas turísticas.

El Gobierno de Perú informó que la presidenta Keiko Fujimori ordenó una investigación exhaustiva. El Ministerio de Transportes se encuentra a cargo de las pericias técnicas, mientras que la Cancillería mantiene contacto con las representaciones diplomáticas de los países involucrados. Según Fujimori, “no se tomará ninguna decisión sobre el aeropuerto de Pisco hasta contar con los informes de los ministros responsables”. La mandataria subrayó que se evalúa la suspensión temporal de operaciones en ese aeropuerto.

Reacciones y agenda presidencial tras la tragedia

Tras difundirse la noticia del accidente, la presidenta Keiko Fujimori visitó la zona del Vraem para supervisar operaciones militares y expresar directamente el respaldo del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Durante su recorrido, la mandataria resaltó la labor de los efectivos en la lucha contra el narcoterrorismo y anunció el interés de Perú en formar parte del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación internacional contra la criminalidad organizada y el narcotráfico.

La presidenta Keiko Fujimori en la zona del Vraem para supervisar operaciones militares. (Gobierno de Perú)
La presidenta Keiko Fujimori en la zona del Vraem para supervisar operaciones militares. (Gobierno de Perú)

Fujimori también informó que las Fuerzas Armadas serán convocadas de forma temporal para reforzar tareas de seguridad ciudadana y colaborar en la prevención de emergencias asociadas al fenómeno El Niño. “En estos dos temas de urgencia, como recuperar el orden y la paz, serán convocados, así también en la prevención del fenómeno El Niño, solicitaremos que estén al lado nuestro y de la población”, indicó la presidenta.

El atractivo de las Líneas de Nazca y el reto de su preservación

Las Líneas de Nazca constituyen uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del mundo. La Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad en 1994, y su conservación es un reto permanente. Los vuelos turísticos permiten observar las figuras completas de monos, colibríes, arañas y otras formas geométricas, imposibles de distinguir desde tierra.

El aeródromo de Pisco es uno de los puntos de partida más utilizados por las empresas turísticas, que operan decenas de vuelos diarios cuando el clima lo permite. La demanda de estos recorridos crece especialmente en las temporadas altas, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de seguridad y control aéreo.

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