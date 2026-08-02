Las películas que no te puedes perder en agosto: de los dinosaurios de ‘El final de Oak Street’ al regreso de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem en ‘El ser querido’

De 'El final de Oak Street' a 'El ser querido', estas son las películas más esperadas de agosto

Guardar

El mes de julio se ha despedido con algunos de los títulos más importantes no ya del verano, sino probablemente de todo el año: La Odisea o Spider-Man: Brand New Day están llevando a millones de espectadores al cine como no se veía mucho tiempo, algo que continuará durante estos primeros días de agosto. No obstante, el nuevo mes trae consigo una nueva hornada de estrenos para acompañar a esas dos gigantes y, quien sabe, quizá incluso hacerles algo de sombra.

El final de Oak Street, la misteriosa película de dinosaurios protagonizada por Ewan McGregor y Anne Hathaway y dirigida por el cineasta de culto David Robert Mitchell, o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen con un Javier Bardem que acumula elogios, son sin duda las dos películas que mejor se presentan. Pero no las únicas, puesto que también tenemos la vuelta de un aventurero animado, de una gran saga de terror o de Jacob Elordi en la adaptación de una novela distópica de lo más exitosa.

PUBLICIDAD

En mar abierto

Imagen de 'Mar abierto'

No sería un buen verano sin su película de tiburones, y Mar abierto de eso a grandes niveles. Cuando un avión comercial con destino a China se estrella en medio del Pacífico, la tripulación superviviente se enfrenta a una gran amenaza acuática. Varios tiburones han olido la sangre y merodean los escombros del avión, y con él a los fallecidos y a los que luchan por sobrevivir. El intrépido copiloto Ben (Aaron Eckhart), quien vive frustrado por no haber prosperado cuando pudo, encontrará una manera de redimirse y convertirse en el héroe que siempre soñó manteniendo alejados a las temibles criaturas de los pasajeros de su avión, a la espera de que alguien acuda en su rescate.

El final de Oak Street

Tráiler de la película 'El Final De Oak Street' dirigida por David Robert Mitchell.

Llevaba unos cuantos años alejado de Hollywood después de la fría acogida que tuvo su última película, Lo que esconde Silver Lake, pero ahora está de vuelta y con más ganas que nunca. Mientras prepara la secuela de su gran éxito, It Follows, el director David Robert Mitchell regresa con esta particular historia de ciencia ficción sobre una familia que se ve trasladada a la época de los dinosaurios sin previo aviso. Anne Hathaway y Ewan McGregor dan vida a los padres que tendrán que buscar no solo proteger a sus hijos sino también el modo de volver al barrio sanos y salvos.

PUBLICIDAD

Insidious: Fuera del más allá

Insidious: Out of the Further estará dirigida por Jacob Chase y coescrita con David Leslie Johnson-McGoldrick.

Aprovechando el buen momento de terror de este año con películas como La momia de Lee Cronin, Obsession o Backrooms, las grandes sagas buscan su oportunidad. Tras el regreso de Posesión infernal hace algunas semanas, ahora es el momento de Insidious, la saga que arrancó en 2010 de la mano de James Wan (Saw) y que ha vivido ya cinco entregas. Esta será la sexta con un regreso a los orígenes pero una nueva protagonista que, buscando huir de unos asaltantes, se topará con el plano astral más aterrador en toda la saga.

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

Imagen de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa'

Cuarta entrega de la saga de animación de más éxito en nuestro país, Tadeo y Sara viven una nueva aventura en Londres, donde buscan el paradero de la famosa lámpara maravillosa de Aladino y Las mil y una noches. Sin embargo, su ya inseparable compañera la Momia tiene otros planes, y obliga a los aventureros a cruzar medio mundo con tal de arreglar el entuerto provocado y de descubrir el secreto detrás de la lámpara.

PUBLICIDAD

La constelación del perro

Tráiler de 'La Constelación del Perro', protagonizada por Jacob Elordi, Margaret Qualley y Josh Brolin, y dirigida por Ridley Scott.

El director Ridley Scott, veterano en mil batallas desde Blade Runner a Gladiator pasando por Napoleón, vuelve a las andadas con una historia algo diferente a las que nos tiene acostumbrados. El cineasta adapta La constelación del perro, una de las novelas de ciencia ficción más aclamadas de los últimos años, y lo hace de la mano de varios actores de renombre como Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley. La película contará la historia de un piloto que acaba de perder a su mujer en medio de un apocalipsis por el cual la mayor parte de la humanidad ha fallecido, y el resto busca sobrevivir huyendo de unos carroñeros conocidos como Segadores.

Una noche al año

Imagen de 'Solo una noche'

Las comedias románticas están resurgiendo, y ningún momento mejor que el verano para vivir una historia de corazones rotos y por coser. Allie (Monica Barbaro) y Owen (Callum Turner) se encuentran en una Nueva York de un universo alternativo, en la que los solteros tienen una sola noche al año para mantener relaciones sexuales. Lejos de querer una aventura fugaz como el resto de la ciudad, buscarán estrechar lazos en una noche en la que absolutamente todo lo que puede pasar mal, sucederá.

PUBLICIDAD

El ser querido

Tráiler de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. (Movistar Plus)

No se podía despedir el mes sin la que está llamada a ser una de las grandes películas españolas del año, y quizá la que pueda representar a España en los Oscar, aunque tendrá dura la competición con La bola negra de Los Javis, gran favorita. Aun así, el regreso de Rodrigo Sorogoyen al cine tras dirigir la serie Los años nuevos se antoja como una emocionante historia sobre relaciones familiares y el propio cine. En ella, Javier Bardem y Victoria Luengo dan vida a un director de cine y su hija actriz, quienes se reencuentran durante un rodaje del primero en las Islas Canarias. Allí, en medio de un rodaje ya de por sí complicado, estallará todo lo que ambos quisieron decirse y nunca pudieron.