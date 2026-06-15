‘Iván & Hadoum’, una historia de amor universal contada desde lo queer: “Se puede ser trans y vivir desde la luz, no desde el trauma”

Entrevista con Silver Chacón y Herminia Loh, protagonistas de ‘Iván & Hadoum’, y su director y guionista Ian de la Rosa.

El cine es hijo de los cambios de su tiempo. La transformación política, social y artística, su motor. Desde que los hermanos Lumière proyectaron sus primeras imágenes en movimiento, el séptimo arte ha contado historias de amor. Aunque pocas como Iván & Hadoum. El debut en largometraje del cineasta Ian de la Rosa (Granada, 1988), en cartelera desde este viernes, llega para hacer historia en el cine español.

El largometraje retrata la historia de amor entre Iván (Chicón, Málaga, 1988), un chico trans que trabaja como mozo de almacén en un invernadero de Almería, y la hispano-marroquí Hadoum (Herminia Loh; Tetuán, 1993), su nueva compañera. Entre medias, tendrán que hacer frente a los prejuicios de una sociedad que no tiene normalizada una realidad que existe y que, lejos de lo que plantean multitud de otras ficciones, no supone un trauma para los protagonistas. Por si fuera poco, la historia tiene varios componentes que la hacen cinematográficamente histórica en nuestro país: en particular, el sexo trans. El arco que lo acompaña viene de la mano de la diferencia (y orgullo) de clase.

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Este hito viene reconocido por el Festival de Berlín. El pasado 24 de febrero —cuatro días antes de la celebración de los Goya en Barcelona— Iván & Hadoum se llevó en la Berlinale el Teddy Award, que premia a la mejor película de temática LGTBIQ+ del festival —la primera y única vez que se le concedió a una cinta española fue en 1987, en su primera entrega, a Pedro Almodóvar por La ley del deseo—. Unas semanas después, el debut de De la Rosa llegó al Festival de Málaga en Sección Oficial para hacerse con tres premios: Premio Especial del Jurado, Mejor Guion y Mención Especial para su protagonista, Silver Chicón.

Silver Chicón en ‘Iván y Hadoum’. (Lluís Tudela)

No es un recorrido cualquiera. En los últimos años, algunas de las películas más importantes del cine español han seguido una estela bastante similar: primero, con un estreno internacional en Berlín y llevándose un premio bajo el brazo; después, un paso triunfal por Málaga que ha culminado en la gran cita del cine español al año siguiente. Ahí están los casos de 20.000 especies de abejas (2023) -Sofía Otero ganó el Oso de Plata interpretando a una niña trans de seis años- y Sorda (2025), donde Miriam Garlo se alzó con el Goya a Mejor Actriz Revelación, siendo la primera persona no oyente en conseguirlo en los 40 años de los premios.

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“Afortunadamente, después de mucha lucha estamos llegando a generar este tipo de historias, donde lo trans no es el conflicto. Y esa era una de las cosas más importantes para mí con esta película. Era una necesidad”, apunta su director. De la Rosa vuelca en su ópera prima muchas de las reflexiones sobre “lo trans, la identidad, el amor, el deseo y Almería”, su ciudad natal. “Es una ficción escrita con una estructura clásica narrativa bastante evidente, pero con unos personajes que no lo son”, apunta.

De la Rosa ha tratado la realidad trans en dos cortos: Víctor XX (2015), ganador del Premio Cinéfondation en el Festival de Cannes hace ya más de una década; y Farrucas (2021), nominado al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción y ganador del Premio Gaudí en la misma categoría, por el que se convirtió en el primer director trans en España en conseguirlo. Por si fuera poco, ha sido guionista de la aclamada serie Veneno (de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2020) y de su secuela, Vestidas de Azul.

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Rodaje de 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa

Pero la singularidad de Iván & Hadoum no reside únicamente en la historia de su protagonista. Para De la Rosa, era igual de importante construir a Hadoum lejos de los clichés que suelen acompañar a los personajes marroquíes en la ficción española. “Hadoum es un personaje transcultural, hispano-marroquí, que sabe lo que significa navegar entre aguas e identidades donde a lo mejor no acabas de encajar o no se te acaba de reconocer”, explica el director. “Hay muchas personas que viven en esa transculturalidad y que tampoco tienen una representación o la representación que tienen muchas veces es de un cliché que conocemos”, añade.

La voluntad de alejarse de los estereotipos en torno a lo trans y la migración —a Hadoum la llaman ‘la mora’— fue lo que atrajo a sus protagonistas. “Ha sido un privilegio poder hacer este personaje que no se centra en eso. Las mujeres marroquíes nos podemos enamorar de chicos trans y podemos tener sexo. No todo es el trauma y el dolor”, reconoce Loh, algo con lo que coincide Chicón. “Qué guay que otros chicos o chiques trans vean la peli, se puedan sentir identificades y vean que también puedes ser trans y tener historias de amor desde la luz, no todo desde el trauma. Es la película que a mí de pequeño me hubiese gustado ver”, reflexiona.

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Escenas de sexo “necesarias”

Por eso mismo, las escenas de sexo que aparecen en pantalla pueden considerarse históricas. “A mí me encanta haberlas hecho, me parecen tan necesarias”, reflexiona Loh. “Se han contado de una manera muy realista. Son tiernas, pero también ves el deseo, la ternura y el sexo tal y como es”, cuenta. Chicón defiende que las escenas íntimas no buscan la provocación ni la reivindicación explícita, sino acompañar el desarrollo de los personajes. “A medida que se sienten más cómodos consigo mismos y entre ellos, también cambia la forma en que viven la intimidad. Además, muestran una realidad que rara vez aparece en pantalla. Rompen ciertos clichés sobre cómo se supone que debe ser una relación entre un hombre trans y una mujer y, de alguna manera, amplían las posibilidades de representación. Hay gente que ni siquiera se había planteado que existen otras maneras de vivir el sexo”.

Herminia Loh en ‘Iván y Hadoum’. (Esther Boyarizo)

La conexión entre ambos personajes se construye también desde la clase social. Bajo los campos de plástico de Almería, Iván quiere convertirse en “el hombre de la casa” aceptando una promoción en el trabajo para poder comprarse una casa -en la que vivirán también su madre, su hermana y su sobrino-, poniendo contra las cuerdas su relación con Hadoum. Ella, recordemos, es envasadora y él será su jefe. “Por encima de las identidades están el dinero y la clase social”, afirma De la Rosa. “Si eres rico, todo es mucho más fácil”. El cineasta, hijo de trabajadores sociales, se siente cómoda representándola porque “echo de menos verla en la gran pantalla”. “Me he criado en una casa donde lo social y la clase estaban muy, muy, muy presentes . Es inevitable, ¿no? En mí está de forma orgánica", asegura.

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Para los protagonistas es su primera inserción en el mundo del cine, aunque los dos tienen su lado artístico. Chicón, artista drag, vive en Londres desde hace una década. Loh es la música, productora y DJ conocida como Restinga -de hecho, ha sido una de las múltiples recomendaciones culturales de Pedro Sánchez en su cuenta de TikTok cada fin de semana-. En el caso del protagonista, todo comenzó con un mensaje de la directora de fotografía, Beatriz Sastre. “Se está haciendo este proyecto en España, buscan a un chico trans andaluz, es que eres tú. Te tienes que presentar”, recuerda. “Yo me presenté por la experiencia. En ningún momento pensé: ‘Me van a coger, voy a dejar mi trabajo, me voy a ir de Londres y voy a grabar una película’”.

“Nos cuesta reivindicarnos como líderes, pero en este sentido lo estamos siendo. Pero es una realidad y los demás lo ven. ¿Por qué Berlín ha premiado esta película? Pues porque sabe perfectamente que estamos dando pasos”

Loh tampoco se lo esperaba. Especialmente porque la directora de casting, Marichu Sanz, dio con ella a través de Google, bajo el término “cantante hispano-marroquí andaluza”. “Se puso en contacto conmigo y me contó que estaba haciendo el casting del primer largo de Ian de la Rosa. Hice un primer casting y pensé: ‘Bueno, venga, pues para echar el día en Madrid’”, recuerda. Un año y tres meses después, la cinta que coprotagonizan ya ha ganado cuatro premios. Y lo que le queda.

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España, a la cabeza en materia LGTBQ+

Pero el fenómeno que explica la existencia de películas como Iván & Hadoum va mucho más allá de una sola producción. “Lo que está cambiando es que las personas trans, queer y LGTBI estamos llegando a escribir, producir, dirigir e interpretar. Esto es un cambio histórico”, señala De la Rosa. “El cine tampoco lleva tanto tiempo y creo que es una de las primeras veces que sucede dentro de una industria mainstream donde se puede llegar a un público amplio, porque en lo underground hemos estado siempre”.

Herminia Loh y Silver Chicón en ‘Iván y Hadoum’. (Lluís Tudela)

Este año, la transmasculinidad está más presente que nunca. Además de Iván & Hadoum, a principios de mes llegó a cines Este cuerpo mío, el largometraje dirigido y coprotagonizado por la actriz Carolina Yuste y su amigo, el realizador y activista Afioco Gnecco, cuya obra sigue los primeros años del proceso de transición de Afioco. En julio llegará Nueve lunas -también preestrenada en Málaga-, con la historia de Fran, un joven entrenador personal que descubre que está embarazado. Todos están protagonizados por personas transmasculinas, delante y detrás de la cámara.

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¿Va España por delante de otros países en materia de ficción trans? “Totalmente. Nos cuesta reivindicarnos como líderes, pero en este sentido lo estamos siendo. Pero es una realidad y los demás lo ven. ¿Por qué Berlín ha premiado esta película? Pues porque sabe perfectamente que estamos dando pasos, aunque quizá necesitamos un poco de perspectiva para entender los pasos que se están dando ahora mismo. Eso hay que celebrarlo y nos tenemos que aplaudir, porque es genial. Pero también tenemos que protegerlo porque es muy frágil, una victoria muy frágil".

Quizá por eso no le preocupa especialmente la reacción que pueda provocar la película en determinados sectores. “Si me preocupasen las reacciones de la gente que no va a aceptar ciertas cosas, estaría metido debajo de una piedra ahora mismo”. Para él, Iván & Hadoum funciona ante todo como una invitación al encuentro. “La película conecta de forma universal con el espectador. No es panfletaria y tampoco puede gustarle a todo el mundo. Pero si alguien la rechaza únicamente por una cuestión ideológica, se está perdiendo no solo esta película, sino muchas otras facetas de la vida”, finaliza.

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