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España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la “ejemplar colaboración” de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.
Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.
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España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la “ejemplar colaboración” de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están “instrumentalizando” una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.

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Miles de jóvenes marroquíes han llegado este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE.

Cientos de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, logran entrar a la ciudad autónoma española de Ceuta tras saltar la valla fronteriza y llegar a nado.

Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes

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Esfuerzos coordinados ante la crisis

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta ante la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

En un comunicado, Marlaska ha agradecido a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, que han impedido miles de intentos de migración irregular.

Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta.

El ministro del Interior ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, indican desde el Ministerio.

*Información elaborada por EFE

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