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El divertido e inolvidable discurso de Manolo Solo cuando recibió el Goya a Mejor actor de reparto: “Se lo dedico a mis amores imposibles”

El actor, presa de los nervios, lanzó una pulla a los otros candidatos por tener más galardones que él y dedicó el suyo a sus padres fallecidos

Manolo Solo con el premio goya ganado por 'Tarde para la ira'
Manolo Solo con el premio goya ganado por 'Tarde para la ira'. (IMDb)
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Cuando Manolo Solo ganó el Goya a Mejor actor de reparto por Tarde para la ira en 2016, el actor contaba ya con una larga trayectoria tanto en teatro, televisión y cine. Sus inicios fueron con pequeños papeles en series como Compañeros o Cuéntame cómo pasó, y fue en las películas de Cuanto todo esté en orden, Astronautas y, sobre todo, La flaqueza del bolchevique, cuando su rostro se hizo conocido en la gran pantalla.

A partir de ahí se construiría una carrera llena de participaciones menores en éxitos como 7 vírgenes, El laberinto del fauno, Celda 211, Biutiful o La isla mínima. Tal vez por eso, cuando el actor se subió al escenario del Palacio Municipal de Congresos de Madrid para recibir su Goya por la película dirigida por Raúl Arévalo, muchos lo sintireron como un justo reconocimiento a un intérprete que, hasta entonces, solo había recibido una nominación por B justo el año anterior.

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“Bueno, vamos a ver, algo habrá que decir, ¿no?”, empezó diciendo nada más recoger el premio. Aquellas palabras ya provocaron las primeras carcajadas del público. El actor, como tantos otros que habían estado en su lugar antes que él, era presa de los nervios. “Estoy emocionado, inclsuo conmocionado. Llevo notando, no sé por qué, porque no soy nada místico ni nada esotérico, el cariño de la gente a través de este personaje”. La voz tan característica de Triana, a quien interpreta en Tarde para la ira, le había generado dudas en un principio, pues temía hacer el ridículo. Fue el director, Raúl Arévalo, quien lo convenció de finalmente caracterizarlo así. Algo que, visto lo visto, fue una gran idea.

El actor Manolo Solo en 'Tarde para la ira'
El actor Manolo Solo en 'Tarde para la ira'. (La Canica Films)

Las risas desatadas en el discurso de Manolo Solo y sus “amores imposibles”

Las palabras del actor nacido en Algeciras bien podrían estar entre las más graciosas de la historia del certamen. “Vamos a ver, porque lo voy a hacer fatal”, comenzó aún nervioso. “Tenía tres cracks: Javier Gutiérrez, Javier Pereira y Karra, lo siento”, dijo en referencia al resto de nominados. “Lo siento en parte porque tenéis dos Goyas uno, otro otro y otro otro, y tampoco...”, comentó entre las carcajadas de los asistentes. “Yo llevo muchos años currándomelo y, bueno, tampoco está mal, ¿no? Un poco sobrado quizá por mi parte, quizás“.

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Tras esta chanza, el actor se dedicó a darle las gracias a todo el equipo de la película, y haciendo especial hincapié en su mensaje a Raúl Arévalo. Tras lograr encontrarlo entre el público en otro cómico momento, quiso reconocer la libertad que le había dado el actor y cineasta. “Gracias por tirarme por el barranco, porque creías que yo iba a volar y efectivamente las tenía”. En ese momento del discurso, la orquesta comenzó a dar las primeras notas habituales cuando se quiere que el premiado finalice su intervención, pero a Solo todavía le faltaba la mejor parte.

Manolo Solo, actor ganador de un Premio Goya en 2016 por su interpretación en 'Tarde para la ira'.

“Se lo dedico a mi familia, a mis amigos, a la gente que me quiere”, empezó a decir cada vez más deprisa mientras sonaba la música. “A mis amores, a mis amores imposibles, a mi padre que murió, que nunca lo conocí, a mi otro padre que también murió y a mi madre que está ahí sentada. Te quiero”. Unas palabras tan chocantes como cómicas que sirvieron de colofón a un discurso que fue respondido con aplausos y vítores para un actor que, esta vez sí, recibió el reconocimiento que se merecía.

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