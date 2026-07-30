Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria, en imágenes: los migrantes desde Marruecos forman 5 kilómetros de cola en la frontera

Cientos de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, logran entrar a la ciudad autónoma española de Ceuta tras saltar la valla fronteriza y llegar a nado.

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La llegada de cientos de migrantes a Ceuta durante las últimas jornadas ha vuelto a situar a la ciudad autónoma en el centro de la crisis migratoria entre España y Marruecos. La mayoría de las entradas se han producido bordeando a nado el espigón del Tarajal o siguiendo la línea de costa, obligando a desplegar un amplio operativo de Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Cruz Roja para evitar tragedias en el mar.

Mientras continúan los rescates y las identificaciones, las autoridades locales advierten de que los recursos de acogida han quedado prácticamente saturados, especialmente por el elevado número de menores no acompañados. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno una respuesta urgente para afrontar una situación que, según denuncia, supera la capacidad de la ciudad.

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El mapa de Infobae ilustra la ubicación del Espigón del Tarajal en Ceuta, en la frontera con Marruecos, junto a una fotografía del lugar.

El mar, la primera frontera

Las imágenes muestran el momento en el que decenas de migrantes llegan simultáneamente a la costa española tras recorrer a nado los últimos metros que separan Marruecos del espigón del Tarajal. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo mantienen un operativo permanente para rescatar a quienes presentan síntomas de agotamiento o riesgo de ahogamiento. (X: @karimprim)

Muchos de los migrantes alcanzaron territorio español después de recorrer varios cientos de metros por mar. Entre los llegados figuran también menores de edad, cuya atención ha obligado a habilitar nuevos recursos de acogida. (Europapress)

Tras alcanzar la costa, decenas de personas escalan las rocas del espigón para acceder a la ciudad. Las imágenes recuerdan a las escenas vividas durante la crisis migratoria de mayo de 2021. (EFE)

Las embarcaciones de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han permanecido toda la jornada interviniendo para auxiliar a personas agotadas en el agua y evitar nuevos ahogamientos. (Europapress)

Una ciudad sobrepasada

Conforme avanzan las horas, las escenas dejan de concentrarse únicamente en la playa. Decenas de personas recorren las calles de Ceuta todavía empapadas, mientras otras esperan junto a los dispositivos policiales o son trasladadas a instalaciones provisionales. La capacidad de acogida ha quedado al límite y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno la declaración de la emergencia nacional al considerar que la ciudad no puede asumir en solitario una presión migratoria de esta magnitud.

La imagen recoge a parte de los miles de personas que han intentado acceder a Ceuta durante las últimas horas bordeando el espigón del Tarajal o entrando a nado desde Marruecos. La llegada continuada de nuevos grupos ha obligado a mantener un amplio dispositivo de rescate, identificación y atención humanitaria. (EFE)

Mientras cientos de migrantes ya han alcanzado territorio español, otros permanecen concentrados en las inmediaciones de la frontera marroquí observando el dispositivo desplegado. La escena refleja que la presión migratoria continúa y que las llegadas se suceden de forma escalonada a lo largo del día. (Reuters)

Una vez dentro de Ceuta, muchos continúan caminando sin un destino claro hasta ser interceptados por la Policía Nacional o la Guardia Civil para su identificación y traslado. (Reuters)

Las inmediaciones de la frontera se han convertido en un punto de concentración de cientos de personas que esperan ser identificadas antes de ser derivadas al CETI o, en el caso de los menores, a centros específicos. (Reuters)

Empapados, agotados y con apenas unas pertenencias, decenas de migrantes descansan en las inmediaciones del Tarajal después de completar el cruce desde Marruecos. Muchos esperan durante horas a ser identificados por las fuerzas de seguridad y recibir atención básica antes de ser trasladados a los recursos de acogida. La escena refleja el primer impacto de una llegada masiva que ha puesto bajo presión a los servicios de emergencia y asistencia de la ciudad. (Reuters)

Agentes de la Guardia Civil mantienen un dispositivo permanente en la frontera mientras supervisan nuevos movimientos y atienden a personas localizadas en las inmediaciones del perímetro fronterizo. Las patrullas se relevan durante toda la noche ante la posibilidad de nuevas entradas, en un operativo que se ha prolongado sin interrupción desde el inicio de la llegada masiva. (Reuters)

Las imágenes que recuerdan a 2021

Las escenas de cientos de personas bordeando el espigón, caminando por la costa o esperando junto a la frontera evocan inevitablemente las imágenes que dieron la vuelta al mundo en mayo de 2021. Cinco años después, Ceuta vuelve a convertirse en el principal punto de entrada irregular a España desde Marruecos y en el escenario de una nueva crisis humanitaria y política.

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Mientras España y Marruecos trabajan para agilizar las devoluciones de quienes han entrado irregularmente y reforzar el control fronterizo, las imágenes siguen llegando desde Ceuta. Patrulleras recorriendo la costa, rescates en el agua, grupos avanzando por el espigón y centros de acogida saturados resumen una crisis que, por ahora, continúa desarrollándose ante las cámaras.