Así es el último proyecto de Manolo Solo: una serie inspirada en el célebre caso de las vecinas de Valencia

Primera imagen de la serie 'Las Vecinas', protagonizada por Ane Gabarain y Nora Navas , y con Manolo Solo. (Atresmedia)

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Manolo Solo (Algeciras,1964-Madrid, 2026) ha fallecido a los 62 años enfermo de cáncer, según ha comunicado la Academia del Cine este jueves. Se marcha así uno de los rostros más habituales del cine español; un actor con mil caras que hizo del cine de autor y de género su sello de identidad y que, tras labrarse durante décadas una sólida carrera como secundario, terminó convirtiéndose en protagonista de algunos de los cineastas más prestigiosos del país. Deja tras de sí centenares de títulos, entre ellos El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006), Celda 211 (Daniel Monzón, 2009), La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014) o Tarde para la ira (Raúl Arévalo, 2016), trabajo por el que recibió el Goya al Mejor Actor de Reparto.

Nunca escaso de trabajo, este 2026 estrenó dos títulos: La desconocida, un thriller de Netflix protagonizado por Candela Peña, y A la cara, un drama coprotagonizado junto a Sonia Almarcha, una de las actrices con las que más veces coincidió a lo largo de su carrera. Sin embargo, se le ha quedado pendiente vivir en España el estreno de Aquí, una coproducción portuguesa, francesa y española del director Tiago Guedes que protagonizó junto a Patricia López Arnáiz. La cinta tuvo su estreno en el Festival de Cannes este pasado mes de mayo. Por el momento, en nuestro país todavía no tiene fecha de lanzamiento.

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Manolo Solo, actor ganador de un Premio Goya en 2016 por su interpretación en Tarde para la ira, ha muerto a los 62 años, enfermo de cáncer. El actor, reconocido por sus papeles en cintas como '7 vírgenes', 'El laberinto del fauno', 'Celda 211', 'La isla mínima' y 'El buen patrón', se alzó con el Premio Goya al mejor actor de reparto por su papel en 'Tarde para la ira'.

El actor se encontraba en pleno rodaje de de Las vecinas, la nueva serie original de Atresplayer producida por Suma Content, la compañía de Javier Calvo y Javier Ambrossi. El reparto fue anunciado hace apenas nueve días, este pasado 21 de julio. La plataforma confirmó que la ficción estaría encabezada por Ane Gabarain y Nora Navas, a las que acompañan, entre otros, Laura Weissmahr, Ana Rujas, Marian Álvarez, Carlos González, Lorena López, Raquel Pérez, Roger Casamajor y el propio Manolo Solo.

El reparto se confirmó el pasado 21 de julio

La serie toma como punto de partida el enfrentamiento entre dos mujeres, Josefina y Teresa, que viven puerta con puerta y mantienen un conflicto vecinal durante más de una década. La premisa recuerda al célebre caso de las vecinas de Valencia que se hizo viral tras un reportaje de Callejeros en 2007.

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Esta ficción creada por Natàlia Boadas y Almudena Monzú es un drama judicial cuyo juicio es, en palabras de sus creadoras, “una lucha por la verdad que acaba preguntándose qué es la verdad”. “Contamos con un gran reparto que ha aceptado el reto de subirse a la montaña rusa emocional que es esta guerra de relatos, donde el campo de batalla es una sala de vistas”, declararon ambas con el anuncio del reparto.

Por el momento, se desconoce cuánto había avanzado el rodaje. La serie, de seis episodios, continúa siendo una de las grandes apuestas de Atresplayer para los próximos meses, aunque la plataforma no se ha pronunciado todavía sobre cómo afectará el fallecimiento del actor a la producción.

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