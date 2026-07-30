Todos los famosos que han sufrido los incendios de Madrid: de la mansión de Broncano en el pantano de San Juan al palacio heredado de Tamara Falcó

Los famosos que han sufrido los incendios. (Montaje Infobae)

Guardar

El verano ha vuelto a teñirse de preocupación y sobresaltos entre las celebridades que eligen el entorno natural de Madrid y Ávila como refugio para sus días de descanso. Las llamas que han devastado la zona del pantano de San Juan, San Martín de Valdeiglesias y Aldea del Fresno no solo han arrasado parajes emblemáticos, sino que han amenazado uno a uno los retiros privados de personajes como Tamara Falcó, Carlos Sainz, Zinedine Zidane y David Broncano.

Entre los más afectados por la oleada de incendios destaca el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, cuya finca La Granjilla en San Martín de Valdeiglesias ha sufrido graves daños. Los bosques y jardines que rodeaban la casa han quedado calcinados, aunque la residencia logró salvarse. También el piloto Carlos Sainz vio cómo las llamas alcanzaban su finca La Piñonera en Cebreros, un enclave de gran valor sentimental y escenario de celebraciones familiares, donde los viñedos de su marca resultaron dañados. Mientras tanto, otras figuras como Zinedine Zidane y David Broncano se mantuvieron en vilo durante varios días, ya que sus lujosas residencias, aunque no sufrieron daños directos, estuvieron rodeadas por el fuego.

PUBLICIDAD

La preocupación fue creciendo a medida que avanzaban las horas y se sucedían las evacuaciones. La finca El Rincón, heredada por Tamara Falcó de su padre y situada en Aldea del Fresno, fue una de las más vigiladas por la cercanía del incendio. La marquesa de Griñón y su entorno vivieron momentos de incertidumbre hasta que finalmente se confirmó que la propiedad no había sufrido daños.

Las fincas amenazadas por el fuego

El avance de los incendios ha puesto en jaque algunos de los patrimonios inmobiliarios más exclusivos del panorama nacional. La finca La Granjilla de Enrique Cerezo vio más de 500 hectáreas arrasadas, una pérdida difícil de cuantificar en términos económicos y emocionales. El propio Cerezo, productor de cine y figura del deporte, se enfrentó a la desolación de ver su refugio reducido a cenizas en buena parte de su extensión, aunque la casa principal resistió. En Ávila, Carlos Sainz lamentó la destrucción de los viñedos y el paisaje de su finca, un espacio donde la familia ha celebrado bodas y reuniones, y que ahora tardará años en recuperar su esplendor original.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el incendio que afecta a las provincias de Ávila y Madrid que ha quemado más de 75.000 hectáreas baja a nivel dos y por tanto se pone fin a la emergencia nacional.

El presentador David Broncano también ha vivido días de tensión. Su mansión de más de 500 metros cuadrados en la urbanización Calas de Guisando, en las inmediaciones del pantano de San Juan, estuvo en el punto de mira del incendio. Aunque su propiedad no fue alcanzada por las llamas, el entorno natural y el valor paisajístico de la zona han quedado gravemente dañados, alterando el escenario habitual de descanso para él y sus vecinos ilustres.

El entorno de Tamara Falcó y la reacción de Íñigo Onieva

La preocupación por El Rincón, la emblemática finca de Tamara Falcó en Aldea del Fresno, se extendió no solo entre su familia, sino también entre seguidores y medios, atentos a la evolución del fuego. El palacio, con sus 120 hectáreas de historia y símbolo del legado de Carlos Falcó, se mantuvo a salvo tras una evacuación preventiva del pueblo. La casa también es uno de los escenarios principales de la serie La promesa. La tensión vivida fue descrita por Íñigo Onieva, quien señaló: “Sé que desalojaron, pero luego ya han vuelto”, una frase que resume el miedo y el alivio experimentados en estas jornadas de emergencia.

PUBLICIDAD

Tamara Falcó con Íñigo Onieva en su casa d ela sierra. (Instagram)

La residencia de Zinedine Zidane, ubicada en la lujosa urbanización Ciudad San Ramón, tampoco escapó a la amenaza. Aunque no se conocen daños en la construcción, la cercanía del fuego obligó a extremar las precauciones y a seguir de cerca el trabajo de los equipos de emergencia. El verano de 2026 deja así una huella de inquietud entre los famosos, que han visto cómo la naturaleza, el valor sentimental de sus propiedades y la seguridad familiar pueden cambiar en cuestión de horas ante el avance del fuego.