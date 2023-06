Esta fue la primera película LGTBI en España que burló la censura del franquismo y presentó un personaje homosexual

'Diferente', la primera película LGTBI en la historia de España'

Con motivo del día del Orgullo, muchos son los cinéfilos que aprovechan estos días para revisionar algunas de sus películas LGTBI favoritas o ponerse al día con las pendientes. Suelen ser días en los que aparecen famosas listas con algunas de las películas que han marcado los últimos tiempos: Carol, Brokeback Mountain, Call me by your name... Pero muchas veces cuesta ver en esas listas películas españolas, y mucho menos anteriores a los últimos años.

Lo que pocos saben es que el cine LGTBI en España lleva existiendo desde hace mucho tiempo, quizá muchos más años que en la mayoría de países en Europa. ¿Cómo es eso posible, con la censura que ha existido en nuestro país durante el franquismo? Pues bien, de sobra es sabido que aquella fue una época en la que muchos cineastas tuvieron que tirar de ingenio y picaresca para colar ciertos elementos en películas de cara la censura impuesta.

Así salieron grandes películas de cineastas como Juan Antonio Bardem (Muerte de un ciclista), Basilio Martñin Patino (Nueve cartas a Berta) o sobre todo Luis García Berlanga, quizá el mayor exponente del ingenio español para sortear la censura, con películas como Bienvenido Mister Marshall o El verdugo como claros ejemplos. No obstante, en aquella época también hubo quien se atrevió a hacer algo diferente al resto, y proponer una película que también consiguió saltar la censura, convirtiéndose en el primer largometraje LGTBI en la historia de España.

Se trata de Diferente, de Luis María Delgado y con guion de Alfredo Alaria y el propio Delgado. Esta película de 1961 contaba la historia de Alfredo (Alfredo Alaria), un joven de buena familia y con dinero que rechaza los ideales impuestos por la sociedad y su familia y en lugar de mantener el negocio familiar prefiere pasar el día bailando, cantando y en el teatro con sus amigos. La película está llena de secuencias eróticas con claro significado, comenzando por las obras que el protagonista tienen en su casa de Oscar Wilde, Marcel Proust o Federico García Lorca. No obstante, la película consiguió pasar el corte de la censura sin problemas y de hecho agradar a buena parte del comité, quien valoró positivamente los valores artísticos de este musical al estilo Broadway.

La plataforma en la que puede verse

El de Alfredo Alaria es el primer personaje LGTBI en la historia de España, y fue el que en gran medida allanó el camino a posteriores. Es por eso que su valor histórico y cinematográfico es incalculable, y debería ser de visionado obligatorio para todos aquellos interesados en el tema. La película además cuenta con una restauración realizada hace no mucho, y puede disfrutarse a día de hoy en FlixOlé, la plataforma del cine español por excelencia.

Diferente no es la única película de temática LGTBI que puede encontrarse en la plataforma. Otras obras notables como Mi querida señorita (Jaime de Armiñán, 1972) o El diputado (Eloy de la Iglesia, 1978), en la que José Sacristán da vida a un político de izquierdas y homosexual. También forman parte de la colección A un Dios desconocido (Jaime Chávarri, 1977) o Vestida de azul (Antonio Giménez Rico, 1983), amén de películas tan rompedoras y especiales como las de Pedro Almodóvar, destacando Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

