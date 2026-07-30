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Ya hay fechas para la gira de La Oreja de Van Gogh en Latinoamérica: estos son todos los conciertos confirmados por el grupo tras el regreso de Amaia Montero

Tras agotar casi todas las entradas de su ‘tour’ en España, la banda se prepara ahora para cruzar el Atlántico con seis actuaciones anunciadas para 2027

'La oreja de Van Gogh' tras el regreso de Amaia Montero.
'La oreja de Van Gogh' tras el regreso de Amaia Montero. (Europa Press)
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Tras varios meses de gira por España, La Oreja de Van Gogh acaba de anunciar su regreso junto a Amaia Montero en los escenarios de Latinoamérica. La banda ha confirmado que llevará su tour Tantas cosas que contar a seis países de la región en marzo de 2027, abriendo una etapa distinta para sus seguidores fuera de España que llevaban, desde que se anunció la vuelta de la cantante, esperando este momento.

La productora Get In ha adelantado que el periplo latinoamericano tendrá su punto de partida en Quito (Ecuador) el 10 de marzo, para luego continuar en Bogotá (Colombia) el 12 de marzo, en Lima (Perú) el 14 de marzo, en Montevideo (Uruguay) el 17 de marzo, en Buenos Aires (Argentina) el 19 de marzo y en Santiago de Chile el 26 de marzo.

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Tras agotar entradas en varios recintos de España desde el inicio de la gira el 9 de mayo de 2026 en Bilbao, la formación guipuzcoana ha trabajado en su reencuentro con el público más allá de su propio país, con una propuesta tanto marcada por el regreso de Amaia Montero como por la salida del guitarrista Pablo Benegas.

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

Un reencuentro con las canciones “más emblemáticas”

El grupo ha destacado la emoción de volver a cruzar el Atlántico, después de una temporada intensa en su país natal. En palabras recogidas por la productora, el tour representa una oportunidad de “reencontrarse con el público latinoamericano y compartir las canciones que han marcado su historia”. La gira Tantas cosas que contar se presenta así como un recorrido por el repertorio clásico del grupo, pero también como una vuelta a unos escenarios y un público que, según la banda, “siempre han mostrado un cariño especial”.

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El grupo asegura que la gira será “una celebración de su trayectoria, con espacio para las canciones más emblemáticas y también para las nuevas emociones”. La confirmación de fechas en seis ciudades principales de Sudamérica anticipa una demanda alta de entradas, tras el éxito de ventas en España. En esta nueva etapa, la banda buscará consolidar su vínculo con audiencias que, como reconocen, han sido “parte fundamental del viaje” de La Oreja de Van Gogh.

Los conciertos que quedan en España

Ahora bien, antes de emprender este nuevo viaje juntos, al grupo todavía le queda un largo recorrido en su tour de 2026. Tras su concierto del 1 de agosto en Donostia, el grupo hará un parón de actuaciones durante tres semanas para regresar a Santander el 21 de agosto, para concluir el mes con un concierto en Valladolid el 27. Ya en septiembre, tocará un doble show en Valencia (4 y 5 de septiembre) y en A Coruña (11 y 12 de septiembre). Después, el grupo volverá a Madrid para actuar el 22 y 23 de septiembre.

En otoño, la banda continuará con shows en Zaragoza (9 y 10 de octubre) y en Gran Canaria y Tenerife (23 y 24 de octubre), respectivamente. Volverán al Palau Sant Jordi de Barcelona el 6 y el 7 de noviembre, para después marchar a Pamplona (20 y 21 de noviembre) y dar un tercer y un cuarto concierto en la ciudad condal (26 y 27 de noviembre). Las últimas fechas de la gira serán en Bilbao, el 5 de diciembre, y en Madrid, el 30 de diciembre. Así, será en el Movistar Arena donde La Oreja de Van Gogh dé por concluida la primera etapa del regreso de su vocalista.

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