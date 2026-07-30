Así fue la coronación del rey Mohamed VI de Marruecos hace 27 años: cuatro horas después de la muerte de su padre y con besos en el hombro como juramento

El rey Mohamed VI de Marruecos celebra el Día del Trono (Europa Press)

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El rey Mohamed VI ha defendido la estabilidad de Marruecos en su discurso por el Día del Trono, lo ha pronunciado en Tetuán a 30 kilómetros de Fnideq, un día antes de que miles de personas intentaran entrar en Ceuta en plena crisis migratoria en la frontera española, sobre lo que no hizo alusión pública. El monarca ha concedido además un indulto total o parcial a 1.788 presos en distintos tribunales del país, incluidos algunos que ya estaban en libertad, coincidiendo con el 27 aniversario de su llegada al trono.

El caos se ha desatado este jueves en Castillejos cuando miles de personas han irrumpido en la ciudad española desde Fnideq para intentar cruzar a pie o a nado. Durante horas han corrido por el paseo marítimo hacia la frontera, mientras una barrera policial ha cortado el acceso por carretera a unos 500 metros y parte de la movilización se ha dispersado por las colinas o se ha lanzado al mar.

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La coincidencia temporal y geográfica ha colocado el mensaje del soberano bajo una luz política inevitable. Las palabras fueron pronunciadas precisamente en la ciudad norteña de Tetuán, muy cerca del punto desde el que en los últimos días cientos de jóvenes ya habían intentado alcanzar territorio español por mar.

El rey Mohamed VI de Marruecos pronuncia un discurso oficial desde su trono, vestido con atuendos tradicionales, con motivo de su 27.º aniversario en el reinado.

El discurso de Mohamed VI

A las 21:00, hora local, Mohamed VI ha aparecido junto al príncipe heredero Moulay El Hassan en un discurso retransmitido por televisión y radio. Tras el himno nacional, el rey ha tomado asiento en su escritorio con ayuda de su hijo y ha hecho balance del año transcurrido y de las prioridades nacionales. Para él, la estabilidad de Marruecos constituye “la variable clave en la ecuación del desarrollo” y su “capital estratégico”, sobre todo en un contexto internacional marcado por las tensiones.

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La celebración de la Fiesta del Trono ha teñido de rojo y verde el país el 30 de julio. Ante las puertas del palacio de Tetuán, los militares se han preparado para los desfiles, mientras los jinetes de las caballerizas reales, vestidos con capas blancas, chilabas amarillas y tarbuches, han recorrido las calles ante los visitantes congregados para los actos.

El programa oficial incluye una ceremonia presidida por el rey en la plaza de la prefectura de M’diq-Fnideq, en la ciudad costera de M’diq. Al día siguiente, el soberano asistirá a la jura de los nuevos oficiales en la plaza del Mechouar, en el palacio real de Tetuán, antes de un almuerzo en el Círculo-Mes de los oficiales de la Guardia Real.

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El rey Felipe y el monarca marroquí Mohamed VI durante la firma de acuerdos en el marco de la visita de los reyes a Marruecos en 2019. EFE/Juanjo Martín/Archivo

La coronación del rey Mohamed VI

La actual conmemoración remite al acceso al trono de Mohamed VI en julio de 1999, tras la muerte de su padre, Hassan II, por una crisis cardiaca en Rabat horas después de anunciarse su hospitalización por una neumonía aguda. Fue entonces el propio Mohamed de Marruecos quien comunicó oficialmente la muerte antes de ser entronizado rey.

En aquella declaración desde palacio dijo: “Mi padre, Su Majestad el rey Hassan, que Dios bendiga su alma, ha sucumbido a una crisis cardiaca a las 16:30, a consecuencia de complicaciones que no pudieron tratarse”. Vestido con una chilaba blanca y acompañado por su hermano menor, el príncipe Moulay Rachid, pidió a sus 29 millones de compatriotas “calma y paciencia”.

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Horas después, el ministro de Asuntos Musulmanes Abdelkabir Alaoui M’Daghri anunció la entronización del heredero con una fórmula que describía el núcleo del sistema sucesorio marroquí: el nuevo rey había ascendido al trono después de que los príncipes, los consejeros reales, los ministros y otros responsables, incluidos los ulemas, prestaran juramento de lealtad.

Manifestante en Marruecos quema imagen del rey Mohamed VI en medio de las revueltas

La televisión nacional mostró entonces a los príncipes y a altos cargos del Gobierno y del Ejército firmando ese juramento antes de besar la mano o el hombro del nuevo soberano en señal de respeto. El acta de lealtad, la baia, fue rubricada primero por Moulay Rachid y después por otros miembros de la familia real, por el primer ministro Abderrahmane Youssoufi, por los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, por antiguos consejeros de Hassan II, por miembros del Gobierno y por dignatarios de las Fuerzas Armadas Reales.

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Aquel día, unas 3.000 personas se reunieron ante el recinto cerrado del palacio real de Rabat para recitar versos del Corán y corear consignas en honor al monarca fallecido. Salvo la entrada oeste del Mechouar, la capital quedó rápidamente desierta y los restaurantes cerraron tras conocerse la muerte del rey. Entre el fallecimiento de Hassan II y el anuncio oficial transcurrieron más de cuatro horas. El mismo patrón ya se había producido en marzo de 1961, cuando el futuro Hassan II esperó durante horas la confirmación del apoyo de las personalidades del reino antes de comunicar la muerte de Mohamed V tras una intervención quirúrgica.