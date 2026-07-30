España
Agregar Infobae enGoogle

Así fue la coronación del rey Mohamed VI de Marruecos hace 27 años: cuatro horas después de la muerte de su padre y con besos en el hombro como juramento

El monarca ha celebrado el Día del Trono mientras desde Ceuta se vivía una de las mayores crisis migratorias de España

El rey Mohamed VI de Marruecos celebra el Día del Trono (Europa Press)
El rey Mohamed VI de Marruecos celebra el Día del Trono (Europa Press)
Guardar

El rey Mohamed VI ha defendido la estabilidad de Marruecos en su discurso por el Día del Trono, lo ha pronunciado en Tetuán a 30 kilómetros de Fnideq, un día antes de que miles de personas intentaran entrar en Ceuta en plena crisis migratoria en la frontera española, sobre lo que no hizo alusión pública. El monarca ha concedido además un indulto total o parcial a 1.788 presos en distintos tribunales del país, incluidos algunos que ya estaban en libertad, coincidiendo con el 27 aniversario de su llegada al trono.

El caos se ha desatado este jueves en Castillejos cuando miles de personas han irrumpido en la ciudad española desde Fnideq para intentar cruzar a pie o a nado. Durante horas han corrido por el paseo marítimo hacia la frontera, mientras una barrera policial ha cortado el acceso por carretera a unos 500 metros y parte de la movilización se ha dispersado por las colinas o se ha lanzado al mar.

PUBLICIDAD

La coincidencia temporal y geográfica ha colocado el mensaje del soberano bajo una luz política inevitable. Las palabras fueron pronunciadas precisamente en la ciudad norteña de Tetuán, muy cerca del punto desde el que en los últimos días cientos de jóvenes ya habían intentado alcanzar territorio español por mar.

Hombre con gafas, fez rojo y túnica amarilla y roja, sentado en un trono dorado. Al fondo hay una pared con mosaicos y banderas rojas
El rey Mohamed VI de Marruecos pronuncia un discurso oficial desde su trono, vestido con atuendos tradicionales, con motivo de su 27.º aniversario en el reinado.

El discurso de Mohamed VI

A las 21:00, hora local, Mohamed VI ha aparecido junto al príncipe heredero Moulay El Hassan en un discurso retransmitido por televisión y radio. Tras el himno nacional, el rey ha tomado asiento en su escritorio con ayuda de su hijo y ha hecho balance del año transcurrido y de las prioridades nacionales. Para él, la estabilidad de Marruecos constituye “la variable clave en la ecuación del desarrollo” y su “capital estratégico”, sobre todo en un contexto internacional marcado por las tensiones.

PUBLICIDAD

La celebración de la Fiesta del Trono ha teñido de rojo y verde el país el 30 de julio. Ante las puertas del palacio de Tetuán, los militares se han preparado para los desfiles, mientras los jinetes de las caballerizas reales, vestidos con capas blancas, chilabas amarillas y tarbuches, han recorrido las calles ante los visitantes congregados para los actos.

El programa oficial incluye una ceremonia presidida por el rey en la plaza de la prefectura de M’diq-Fnideq, en la ciudad costera de M’diq. Al día siguiente, el soberano asistirá a la jura de los nuevos oficiales en la plaza del Mechouar, en el palacio real de Tetuán, antes de un almuerzo en el Círculo-Mes de los oficiales de la Guardia Real.

El rey Felipe y el monarca marroquí Mohamed VI durante la firma de acuerdos en el marco de la visita de los reyes a Marruecos en 2019. EFE/Juanjo Martín/Archivo
El rey Felipe y el monarca marroquí Mohamed VI durante la firma de acuerdos en el marco de la visita de los reyes a Marruecos en 2019. EFE/Juanjo Martín/Archivo

La coronación del rey Mohamed VI

La actual conmemoración remite al acceso al trono de Mohamed VI en julio de 1999, tras la muerte de su padre, Hassan II, por una crisis cardiaca en Rabat horas después de anunciarse su hospitalización por una neumonía aguda. Fue entonces el propio Mohamed de Marruecos quien comunicó oficialmente la muerte antes de ser entronizado rey.

En aquella declaración desde palacio dijo: “Mi padre, Su Majestad el rey Hassan, que Dios bendiga su alma, ha sucumbido a una crisis cardiaca a las 16:30, a consecuencia de complicaciones que no pudieron tratarse”. Vestido con una chilaba blanca y acompañado por su hermano menor, el príncipe Moulay Rachid, pidió a sus 29 millones de compatriotas “calma y paciencia”.

Horas después, el ministro de Asuntos Musulmanes Abdelkabir Alaoui M’Daghri anunció la entronización del heredero con una fórmula que describía el núcleo del sistema sucesorio marroquí: el nuevo rey había ascendido al trono después de que los príncipes, los consejeros reales, los ministros y otros responsables, incluidos los ulemas, prestaran juramento de lealtad.

Manifestante en Marruecos quema imagen del rey Mohamed VI en medio de las revueltas

La televisión nacional mostró entonces a los príncipes y a altos cargos del Gobierno y del Ejército firmando ese juramento antes de besar la mano o el hombro del nuevo soberano en señal de respeto. El acta de lealtad, la baia, fue rubricada primero por Moulay Rachid y después por otros miembros de la familia real, por el primer ministro Abderrahmane Youssoufi, por los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, por antiguos consejeros de Hassan II, por miembros del Gobierno y por dignatarios de las Fuerzas Armadas Reales.

Aquel día, unas 3.000 personas se reunieron ante el recinto cerrado del palacio real de Rabat para recitar versos del Corán y corear consignas en honor al monarca fallecido. Salvo la entrada oeste del Mechouar, la capital quedó rápidamente desierta y los restaurantes cerraron tras conocerse la muerte del rey. Entre el fallecimiento de Hassan II y el anuncio oficial transcurrieron más de cuatro horas. El mismo patrón ya se había producido en marzo de 1961, cuando el futuro Hassan II esperó durante horas la confirmación del apoyo de las personalidades del reino antes de comunicar la muerte de Mohamed V tras una intervención quirúrgica.

Temas Relacionados

Casas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es el último proyecto de Manolo Solo: una serie inspirada en el célebre caso de las vecinas de Valencia

El actor, que ha fallecido a los 62 años a causa de un cáncer, se encontraba en pleno rodaje de una miniserie original de Atresmedia junto a Suma Content, la productora de Los Javis

Así es el último proyecto de Manolo Solo: una serie inspirada en el célebre caso de las vecinas de Valencia

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

La artista fue vista por última vez con una gorra, camiseta y pantalones vaqueros de color negro en Sabadell

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

El Ejecutivo refuerza el operativo con cerca de 400 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, un helicóptero, el buque Duque de Ahumada y nuevos medios marítimos para contener la presión migratoria en la ciudad autónoma

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

La entrada de unas 2.000 personas por vía marítima en los últimos días pone al límite los servicios de acogida

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

El pequeño enclave europeo del norte del continente africano lleva más de cinco siglos bajo soberanía ibérica y hoy concentra una de las tensiones migratorias y diplomáticas más persistentes del mundo

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria, en imágenes: los migrantes desde Marruecos forman 5 kilómetros de cola en la frontera

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic