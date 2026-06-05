Los mejores estrenos de la semana en cines: de la fantasía medieval de ‘He-Man y los Masters del universo’ al fenómeno de terror con ‘Backrooms′

'He-Man y los Masters del universo' o 'Backrooms' encabezan los grandes estrenos de la semana

El mes de junio arranca por todo lo alto, con una semana de estrenos en los que el terror, la aventura, la comedia y el romance se entrecruzan entre sí. Tras una semana protagonizada por la boda entre Zendaya y Robert Pattinson con El drama o el reestreno de Shrek. Esta semana hay algo de drama y algo de reestreno, pero multiplicado por tres. Con este calor seguro que querrás refugiarte en los cines para comprobarlo.

En esta semana coinciden en cartelera la nueva aventura de fantasía medieval con He-Man y los Masters del universo, el terror creepypasta de Backrooms, la parodia de Scary Movie o el acento español con Cada día nace un listo o el reestreno de Los ilusos 13 + 13. Géneros para todos los públicos y nuevas historias por descubrir, con la Fiesta del Cine en el horizonte.

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He-Man y los Masters del universo

Esta imagen, difundida por Amazon MGM Studios, muestra a Nicholas Galitzine en una escena de "Masters of the Universe". (Amazon MGM Studios via AP)

La gran saga de fantasía medieval escribe un nuevo capítulo, el primero en acción real casi cuarenta años después de la película de Dolph Lundgren. En ella volvemos a conocer la historia de He-Man, el hombre más poderoso del universo. Nicholas Galitzine da vida al joven príncipe Adam, quien se enfrentará a las malvadas fuerzas de Skeletor tras reencontrarse con su poderosa espada. Pero para ello también tendrá que unir fuerzas con impensados compañeros de viaje, como Teela (Camila Mendes) o Duncan (Idris Elba).

Scary Movie

Scary Movie 6 presenta un nuevo tráiler.

Están de vuelta, y esta vez están dispuestos a cruzar cualquier línea. La saga Scary Movie regresa trece años después de su última entrega y, sobre todo, con el elenco original de las dos primeras entregas, conformadpor por los hermanos Shawn y Marlon Wayans junto a Anna Faris y Regina Hall, las inseparables Cindy y Brenda. Ha pasado mucho tiempo y eso significa que hay muchas películas de terror y tópicos que parodiar, desde fenómenos del año pasado como Weapons y Los pecadores a otras cintas de terror de los últimos años como Déjame salir, Terrifier, Longlegs, La sutancia o las siempre imprescindibles entregas de Scream.

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Los ilusos 13+13

Imagen de 'Los ilusos 13+13'

Un reestreno, y a la vez una película totalmente nueva. Los ilusos cambió para siempre la forma de ver, pensar y hacer cine en España en el año 2013, siendo una película completamente autoproducida sin ningún tipo de sunvención. Su director, Jonás Trueba, se ha convertido en todo un cineasta de referencia desde entonces, y ahora recupera el negativo original de la película para exhibirla tal cual fue concebida, con un color inédito hasta el momento para alumbrar esta tierna historia de amor y cine por las calles de Madrid.

Todos los días nace un listo

Imagen de 'Todos los días nace un listo'

Tras ganar el Goya a Mejor película con La infiltrada, la directora Arantxa Echevarría regresa con esta comedia. Toni Lomas (Hugo Silva) es un hombre que alcanzó la fama cuando participó en un exitoso talent show, pero quien ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena (Dafne Fernández), un amor del pasado, le pone en contacto con Junior (Jaime Olías), el hijo de un rico empresario, quien le propone robar un valioso cuadro de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari (Susi Sánchez) y el Gallego, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses.

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Backrooms

Backrooms presenta un nuevo tráiler.

Por último, pero no menos importante, el que promete ser el gran estreno de la semana y uno de los fenómenos cinematográficos del año. Hablamos de una película dirigida por un un director de apenas veinte años, Kane Parsons, y basada en uno de los grandes conceptos de terror en internet, el creepypasta. En una tienda de muebles aparece una extraña puerta, tras la cual desaparece un hombre. Intentando rescatarle de una dimensión desconocida, su terapeuta irá en su busca, descubriendo un mundo complejo y terrorífico.