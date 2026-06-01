Maxi Iglesias, en ‘La Revuelta’: “No te ha pasado alguna vez que te has enamorado de alguien que no debías”

El elenco de 'Todo lo que nunca fuimos' acude al programa de RTVE para promocionar la película. / Captura de pantalla

David Broncano ha sustituido sus pinitos en italiano por su intento de desenvolverse en portugués. ¿El motivo? La aparición sobre el escenario de La Revuelta de la actriz portuguesa Margarida Corceiro, quien ha acudido al programa de RTVE junto a Maxi Iglesias, compañero de elenco en Todo lo que nunca fuimos (Jorge Alonso, 2026). La película, que se estrenará el próximo viernes 5 de junio en cines, ha sido el motivo de que el actor madrileño regrese un mes después a entrevistarse con Broncano.

“Tenemos una película muy bonita”, ha asegurado Corceiro al inicio del programa. El filme ha sido criticado en redes sociales por la diferencia de edad entre su reparto dentro de la pantalla y cómo la historia profundiza en una relación sexo-afectiva entre los protagonistas, de 19 y 29 años. “No te ha pasado alguna vez que te has enamorado de alguien que no debías”, le ha preguntado Maxi Iglesias a Broncano.

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La pareja actoral ya había coincidido en la serie de Prime Video Punto Nemo, pero su amistad se ha estrechado sobre el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía. La aparición de ambos para promocionar la adaptación de la novela de Alice Kellen ha derrochado risas durante toda la visita, además de un tono de sorna entre Iglesias y Broncano, quienes han bromeado sobre la belleza del actor. “Ha sido la primera vez [en esta película] que se me ha iluminado a posta para que salga guapo”, ha asegurado seriamente Maxi Iglesias.

Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, unidos por el baile a ambos lados del Atlántico

La entrevista ha dejado una confesión sobre su paso por la versión estadounidense de Mira quién baila: el actor ha asegurado que en aquella final “no había del todo transparencia”, una experiencia que todavía recuerda como una de las más ásperas de su carrera televisiva.

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Iglesias ha situado ese episodio en 2012, cuando concursó en la edición americana grabada en Miami y quedó fuera tras seis galas. En su relato, el programa le emparejó en la final con un concursante “un poco conflictivo”, en medio de un fenómeno de apoyo del público, quien poseía banderas de ‘Team Maxi’ que convirtió su participación en “un boom”. Durante la entrevista con David Broncano, el actor ha deslizado primero que había “lío” en aquella edición y después, empujado por el presentador, su compañera y el público, ha dado más detalles.

La conversación en TVE ha enlazado esa experiencia con la de Corceiro en la edición portuguesa del mismo formato. La actriz ha recordado que una actuación con Believer, de Imagine Dragons, sigue siendo “mi peor pesadilla” porque se le rompió la falda en plena coreografía cuando tenía 17 años.

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Por su parte, el actor ha contado que aquella derrota tuvo una derivada laboral positiva. Gracias a lo ocurrido después le ofrecieron trabajo en otro programa, hasta el punto de que ha reconocido que prefiere no haber ganado aquella final.

David Broncano y LalaChus saludan a Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Las preguntas de sexo no triunfan en<i> </i>‘La Revuelta’

La anécdota del concurso no ha sido el único asunto personal que ha asomado en la entrevista. En su intervención anterior en el programa, hace apenas unas semanas, Iglesias ya respondió a la pregunta habitual sobre su vida sexual con una confesión poco triunfalista: “He suspendido”, dijo entonces.

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El actor ha regresado al programa menos de mes y medio después de su anterior aparición. En esta nueva entrevista ha mantenido la misma línea irónica sobre su vida íntima. Iglesias ha preferido esquivar la pregunta con el argumento de que no encontraba una respuesta “de galán” que quedara bien y que prefería “quedar de soso” antes que “quedar de flipao”, mientras Corceiro replicaba que ese tipo de preguntas le parecen “muy poco elegantes”, aunque agradecía la curiosidad.