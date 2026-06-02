Quién es quién en ‘Todo lo que nunca fuimos’, la nueva película de drama romántico protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro

Maxi Iglesias y Margarida Corceiro en 'Todo lo que nunca fuimos'. (Javier Tolosa / Warner Bros. Pictures Spain)

Las adaptaciones literarias young adult han copado la cartelera. Lo que empezó hace más de una década con el fenómeno de After, la saga romántica de Anna Todd, no ha hecho más que consolidar la tendencia de convertir en filme los grandes éxitos editoriales del género romántico juvenil. Ahora es el turno de Todo lo que nunca fuimos, la novela superventas de Alice Kellen -el sinónimo de la valenciana Silvia Hervás- que llega a los cines el próximo 5 de junio.

Dirigida por Jorge Alonso, responsable de Camino de la suerte, la película traslada a la gran pantalla una de las historias románticas más populares de la escritora valenciana. Kellen, que debutó en 2013 subiendo su primera novela a Amazon, ha escrito más de una decena de libros, superando los tres millones de libros vendidos. ¿Los más populares? El día que dejó de nevar en Alaska (2017) Nosotros en la luna (2020), o como no, la bilogía Deja que ocurra, bajo la que se adapta esta ficción.

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Todo lo que nunca fuimos. La esperada adaptación cinematográfica de la novela de Alice Kellen llega a los cines el 5 de junio.

La cinta está encabezada por uno de los rostros más conocidos del panorama audiovisual nacional: Maxi Iglesias (Madrid, 1981). A él se le une la actriz portuguesa Margarida Corceiro (Santarém, 2002) quienes dan vida a los protagonistas de una historia marcada por el amor, la pérdida y las segundas oportunidades.

Margarida Corceiro es Leah

La joven actriz portuguesa, que ya ha coincidido con Iglesias previamente en la ficción de Prime Video Punto Nemo, interpreta a Leah, una aspirante a pintora que atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Tras perder a sus padres en un accidente de coche, la joven queda sumida en una grave depresión. Sin embargo, ella siempre ha estado enamorado del mejor amigo de su hermano mayor. Cuando se vea a obligada a convivir con él... pasarán cosas.

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El elenco de 'Todo lo que nunca fuimos' acude al programa de RTVE para promocionar la película. / Captura de pantalla

Modelo y actriz desde su adolescencia, la joven lusa comenzó desde pequeña a aprender español debido a su interés por el idioma. Tras empezar como modelo infantil, debutó en televisión en 2019 con la serie Prisioneira. En nuestro país comenzó su carrera en 2024 dando vida a Maru en Citas Barcelona y como Zoe en Punto Nemo.

Maxi Iglesias da vida a Axel

Experto en el género romántico tras protagonizar ficciones como Velvet o Valeria, en esta ocasión el actor madrileño se pone en la piel de Axel, el mejor amigo del hermano mayor de Leah. Cuando Oliver debe marcharse a Alemania por motivos laborales, le encomienda cuidar de su hermana y ayudarla a encarar la depresión que sufre.

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El reparto lo completan Sebastián Zurita en el papel de Oliver, el hermano de la protagonista, que tiene que irse a Berlín por trabajo y Natalia Rodríguez como Elena, pareja de Axel, además de Marta Solaz, Armando del Río, Clarice Alves y Adriana Hormigos.

Maxi Iglesias y Sebastián Zurita en 'Todo lo que nunca fuimos'. (Javier Tolosa / Warner Bros. Pictures Spain)

En la novela, se cuenta la historia de Leah, una joven de 18 años aspirante a pintora destrozada por el trágico accidente de coche que sufrió junto a sus padres, y que les causó la muerte. Cuando a Oliver, su hermano mayor, le ofrecen un trabajo lejos de casa, le pide a su mejor amigo Axel, diez años mayor que Leah, que cuide de ella, sin saber que esta siempre ha estado enamorada de él. A medida que su atracción mutua crece hasta proporciones insoportables, ambos deben decidir si reprimir su amor o dejar que suceda.

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Rodada entre el País Vasco y Madrid, Todo lo que nunca fuimos es una producción de Versus Entertainment, Lyo Media y Bixagu, coproducida junto a Elephantec Global y CRE84U. Además, cuenta con la participación de HBO Max y Warner Bros. Pictures Spain.