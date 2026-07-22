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Castilla y León solicita refuerzos de la UME tras evacuar a cerca de 200 personas por el incendio de Castropodame (León)

La Casa del Pueblo de Matachana acoge a los vecinos desalojados mientras continúan las labores de extinción

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Incendio forestal de Castropodame (León)
Incendio forestal de Castropodame, León (@AT_Brif)

El incendio forestal declarado este miércoles en Villaverde de los Cestos ha obligado a evacuar dos pueblos de Castropodame y a pedir refuerzo de la UME, después de que las llamas llegaran a amenazar de forma directa a núcleos habitados y forzaran a activar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial.

Cerca de 200 personas han sido desalojadas de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, según han informado Europa Press y EFE, y el alojamiento para quienes lo necesiten se ha instalado en la Casa del Pueblo de Matachana, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue provisional con capacidad para 200 plazas.

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La Junta de Castilla y León ha elevado el incendio a IGR 2 al apreciar una “amenaza seria” para la población y la necesidad de adoptar medidas de socorro y de protección de bienes. La decisión se ha tomado después de que uno de los frentes avanzara hacia Turienzo Castañero, con unos 170 habitantes, y otra lengua de fuego se aproximara a San Pedro Castañero, con alrededor de un centenar de vecinos.

Evolución favorable y refuerzo de medios en el incendio

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado tras la reunión del Cecopi que la evolución del incendio es ahora más favorable. Según ha indicado, los técnicos han constatado una disminución de la intensidad de las llamas.

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Diego ha precisado que “se ha rebajado la fuerza de las llamas, lo que permitirá trabajar en la cabeza del fuego y poder asegurar Turienzo, lo que podría hacer que en las próximas horas podamos acometer la extinción de este incendio”.

Incendio forestal de Castropodame, León
Incendio forestal de Castropodame, León (@AT_Brif)

El fuego se originó de forma accidental hacia las 17.47 horas de este miércoles, de acuerdo con los datos de la plataforma Inforcyl. La superficie afectada seguía en perimetración al cierre de la información.

En el operativo trabajan 51 efectivos, entre ellos tres cuadrillas de extinción, tres autobombas, dos bulldozer, cuatro agentes medioambientales y dos técnicos. La Junta ha solicitado también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para reforzar las labores de extinción.

Críticas por la falta de medios y refuerzos en las primeras horas

Las autoridades han destacado la importancia de la coordinación entre los distintos cuerpos implicados en la emergencia. Durante la jornada se han mantenido reuniones con responsables de Protección Civil, agentes forestales y representantes municipales para ajustar las estrategias y priorizar la protección de las áreas habitadas más próximas al incendio.

El dispositivo de atención a los evacuados se ha concentrado en Matachana, mientras el Ayuntamiento de Bembibre ha puesto también instalaciones municipales a disposición de las personas desalojadas. Hasta la zona se han desplazado la alcaldesa de Castropodame, Pepi Álvarez, varios concejales del municipio y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón.

El incendio en el pinar de Almorox (Toledo), de nivel 2, salta a Madrid y obliga a evacuar urbanizaciones y confinar Villa del Prado. (Guardia Civil)

Álvarez ha expresado su malestar por la gestión inicial de la emergencia y ha criticado la insuficiencia de recursos durante las primeras horas del incendio. La regidora ha dicho: “Es inaudito tener que evacuar dos pueblos y, sobre todo, estoy muy enfadada porque los medios no han sido los necesarios. No se tenía que haber llegado a este extremo, que llegue la noche y tengamos las llamas a las puertas de casa”.

La alcaldesa ha reclamado además más refuerzos para combatir el fuego. “No queremos que vengan a hacer valoraciones, queremos que vengan efectivos. Al no venir medios aéreos los pueblos están a punto de quemarse”.

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