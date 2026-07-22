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Ensalada de garbanzos, zanahoria y tomate: una receta saciante y muy saludable para comer en verano

Una propuesta fresca, ligera y muy nutritiva que puede prepararse en pocos minutos con ingredientes sencillos

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Ensalada veraniega
Ensalada de garbanzos y zanahoria. (Magnific)

El verano es la época perfecta para disfrutar de recetas frescas, ligeras y fáciles de preparar. Entre todas ellas, las ensaladas se convierten en una de las opciones favoritas, ya que permiten combinar una gran variedad de ingredientes y adaptarse a todos los gustos.

Sin embargo, es habitual recurrir siempre a las mismas mezclas. Si este año quieres salir de la rutina y sorprender con una propuesta diferente, esta receta es una excelente opción para ampliar tu catálogo gastronómico.

Ingredientes

  1. 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote)
  2. 2 zanahorias medianas
  3. 3 tomates medianos o 12 tomates cherry
  4. 1/4 de lechuga o repollo (opcional, para darle volumen y frescor)
  5. 1/2 cebolla morada (opcional)
  6. 2 cucharadas de perejil fresco picado
  7. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  8. 1 cucharada de vinagre de vino blanco o zumo de limón
  9. Sal al gusto
  10. Pimienta negra recién molida al gusto
Ensalada veraniega
Ensalada de garbanzos y zanahoria. (Magnific)

Cómo hacer ensalada de garbanzos, zanahoria y tomate, paso a paso

  1. Lava los garbanzos cocidos bajo agua fría para eliminar el líquido de conservación y escúrrelos bien.
  2. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas finas o en tiras, según prefieras.
  3. Parte los tomates en dados o, si utilizas tomates cherry, córtalos por la mitad.
  4. Trocea la lechuga o el repollo en tiras finas para aportar una textura más crujiente.
  5. Corta la cebolla en juliana fina para que se integre mejor con el resto de ingredientes.
  6. Reúne todos los ingredientes en un bol amplio y mézclalos con cuidado hasta que queden bien repartidos.
  7. Incorpora el perejil fresco picado para aportar un toque de aroma y frescura.
  8. Aliña con aceite de oliva virgen extra, vinagre o zumo de limón, sal y pimienta al gusto.
  9. Remueve suavemente para integrar el aliño sin deshacer los garbanzos y sirve la ensalada bien fría.
  10. Deja reposar en la nevera 20 minutos para que los sabores se integren mejor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 raciones generosas, aunque dependiendo del tamaño de las porciones, puede servir para 6 personas si se presenta como entrante o acompañamiento.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 23 g
  • Grasas: 8 g
  • Fibra: 7 g
  • Calorías: 220 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las sobras de esta ensalada pueden conservarse en la nevera durante un máximo de dos días, siempre que se guarden en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar que absorban olores de otros alimentos.

Si el aliño se añade justo antes de servir, los ingredientes conservarán mejor su textura, especialmente si la receta incluye verduras de hoja como la lechuga o el repollo. También es recomendable mantenerla siempre refrigerada y no dejarla a temperatura ambiente durante periodos prolongados, especialmente en verano. De este modo, podrás disfrutar de una ensalada sabrosa, fresca y muy saludable.

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