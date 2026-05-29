El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

Vista aérea de una de las 22 propiedades inmobiliarias incautadas en España en el marco de la operación internacional que desmanteló el tesoro del capo de Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. (Guardia di Finanza/archivo)

Una notificación de las autoridades de Andorra sobre una mujer de Campobello di Mazara que invertía en propiedades de lujo desencadenó una de las mayores operaciones contra el blanqueo de capitales vinculados a la mafia siciliana. La Dirección Antimafia del Distrito de Palermo y la Guardia di Finanza coordinaron un despliegue internacional con más de 150 agentes y la colaboración de cuerpos policiales de Europa y Oriente Medio.

La actuación permitió incautar bienes, empresas y activos financieros por más de 200 millones de euros. La operación, que abarcó Italia, Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Mónaco y España, rastreó la ruta del dinero procedente del narcotráfico y dirigido a las arcas de Matteo Messina Denaro, el capo fallecido en 2023. España resultó ser uno de los puntos clave de su imperio.

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Agentes de la Guardia di Finanza durante el operativo en una de las propiedades vinculadas al patrimonio de Messina Denaro en la Costa del Sol, España. (Guardia di Finanza/archivo)

Blanqueo de capitales en España

En España, la operación identificó un punto estratégico de la red. La Costa del Sol, con especial incidencia en Marbella, Málaga, Benahavís y Puerto Banús, vuelve a ocupar los titulares por su facilidad para blanquear dinero. Según la Guardia di Finanza, la red utilizaba empresas offshore y sociedades pantalla para canalizar fondos ilícitos hacia inversiones inmobiliarias y turísticas de alto valor.

En total, fueron incautadas 22 propiedades de lujo, entre ellas complejos turísticos, así como carteras de valores y participaciones accionariales. Además, se identificaron cinco empresas en territorio español, dos en Gibraltar y una en las Islas Caimán, empleadas principalmente para el lavado de dinero y la gestión de activos. La colaboración con la Policía Nacional permitió llevar a cabo registros, interceptaciones y análisis informáticos en busca de criptomonedas y fondos ocultos.

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La investigación también reveló la posesión de más de 12 kilos de oro y participaciones en una entidad financiera libanesa, ampliando el alcance del entramado delictivo. El uso de drones y escáneres térmicos permitió localizar cavidades ocultas donde se almacenaban pruebas y bienes de alto valor.

La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

El legado de Messina Denaro

Matteo Messina Denaro, nacido en Castelvetrano, Sicilia, en 1962, fue hijo de un histórico jefe mafioso y asumió el liderazgo del clan local de la Cosa Nostra tras la caída de los grandes capos. Vinculado estrechamente a Salvatore “Toto” Riina, participó en los atentados de 1993 en Florencia, Roma y Milán, responsables de 10 muertes. Considerado uno de los criminales más buscados de Italia y Europa por numerosos asesinatos y su implicación en el narcotráfico internacional, permaneció prófugo durante 30 años hasta su detención en 2023 en Palermo.

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Messina Denaro falleció meses después bajo custodia por un cáncer, dejando tras de sí un imperio construido sobre el blanqueo de capitales y la reinversión de fondos ilícitos a escala internacional. Las investigaciones evidencian cómo su red consolidó cientos de millones de euros a través de operaciones en varios continentes y su impacto sigue siendo objeto de nuevas indagaciones. Las autoridades recalcan la importancia de continuar por este camino para desarticular por completo las estructuras financieras de la mafia, con el habitual lema de la lucha contra el narcotráfico: seguir el rastro del dinero.