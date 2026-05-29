Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

Pasajeros en la estación de tren Joaquín Sorolla, a 29 de abril de 2025. (Reuters/Miguel Gutiérrez)

La Comisión Europea ha advertido al Gobierno español que tiene la obligación de garantizar la indemnización de los pasajeros por los retrasos sufridos en los trenes derivados del accidente ferroviario de Adamuz, producido el pasado 18 de enero de 2026 en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla, en el que fallecieron 46 personas y más de un centenar de pasajeros resultaron heridos.

De acuerdo con el reglamento comunitario, sobre el que se ha basado el Ejecutivo comunitario, los problemas en la infraestructura ferroviaria no eximen a las empresas ferroviarias de indemnizar a los pasajeros por los retrasos. La Comisión se pronuncia así en favor de los pasajeros tras contestar a una pregunta parlamentaria presentada por los eurodiputados del Partido Popular Dolors Montserrat, Borja Giménez Larraz, Elena Nevado y Juan Ignacio Zoido.

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En este sentido, el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, ha subrayado que el reglamento europeo sobre los derechos de los viajeros ferroviarios establece expresamente que la actuación del administrador de infraestructuras no libera a las compañías ferroviarias de su obligación de compensar a los pasajeros por los retrasos sufridos.

Además, la Comisión Europea ha recordado a los Veintisiete que corresponde a los Estados miembro y a sus organismos nacionales de ejecución garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa europea de protección de los viajeros y adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan incumplimientos.

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Las familias afectadas por el fatal descarrilamiento en Adamuz comparten su dolor y exigen que una tragedia así no se repita. Un emotivo recorrido por el lugar del siniestro y las vigilias en memoria de los que ya no están.

“Hay que asumir responsabilidades”

Desde la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), el presidente Mario Samper ha pedido recientemente la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por el accidente ferroviario. “Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho”, ha declarado.

Samper, quien ha señalado que la culpa no es “de una sola persona”, sino que hubo “una cadena de despropósitos”, y que la asunción de responsabilidades “algo de paz daría” a las víctimas. En concreto, ha señalado como “últimos responsables” al ministro de Transportes y al presidente de Adif. Por un lado, ha compartido que ya en su momento le dijo a Óscar Puente que debía dimitir, a lo que el titular de la cartera le habría respondido que él no soldó el raíl sobre el que se produjo el descarrilamiento. “Nos quedamos estupefactos con la respuesta”, admite Samper.

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Además, ha contado que el presidente de Adif, “el único que ha pedido perdón”, afirmó que no iba a dimitir hasta que hubiese resolución judicial. Sin embargo, la asociación no considera necesario que “haya que esperar” a que se concluya la investigación y ha mostrado su sorpresa por la retirada de material por parte de Adif, criticando que “hay evidencias más que claras de que el carril llevaba roto mas de 22 horas” y ha exigido que se trabaje como prioridad en el desarrollo de sistemas que permitan detectar las roturas de carriles: “Es fundamental; que se haga ya”.