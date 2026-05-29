Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

El presidente Florentino Pérez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Hace unas semanas, Florentino Pérez sorprendió a la afición madridista al convocar elecciones a la presidencia del club. Llevaba 15 años revalidando el título sin oposición desde que en 2009 accedió al trono, ahora para su sorpresa, ha surgido un rival: Enrique Riquelme. Los dardos entre los dos protagonistas ya están volando de lado a lado. Las presentaciones de las candidaturas y sus respectivos proyectos también son públicos. Una cuestión que hace pensar en Florentino y las promesas que hizo hace 15 años cuando comenzó su segunda era en el trono blanco y cuántas de ellas ha cumplido desde entonces.

Corría el 2009. Los blancos daban la bienvenida al año con la dimisión de Ramón Calderón de la presidencia del club. ¿El motivo? La infiltración de una serie de personas que se hicieron pasar presuntamente por compromisarios del club para votar a favor del hasta ese momento presidente. Vicente Boluda asumió entonces el cargo de forma interina hasta la celebración de elecciones. Fue entonces cuando el nombre Florentino Pérez volvió a sonar tras haber abandonado el cargo en el año 2006. Una cara conocida, el artífice del Real Madrid de Los Galácticos, podía regresar al club.

PUBLICIDAD

No tardó en confirmar su intención de presentarse a las urnas. Una vez que se hizo oficial y después de que la junta diera el visto bueno a la candidatura, Florentino comenzó la carrera por el cargo. Bajo el lema Vuelve la ilusión, saltó al ruedo para afrontar de nuevo unas elecciones a la presidencia. Su proyecto era ambicioso y con tres puntos marcados que no pasaron inadvertidos. El primero de ellos era cerrar el Santiago Bernabéu, una idea que ya había expuesto en 2004, pero que no llegó a buen puerto debido a su dimisión.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El ambicioso proyecto arquitectónico para el estadio Santiago Bernabéu era desempolvado y sacado del cajón. La idea era instalar una cubierta retráctil que permitiera cerrar el estadio los días de frío y lluvia y que garantizara una climatización interior en torno a los 20 grados, independientemente de la época del año. Aunque no fue la única promesa que hizo de Florentino entonces. En lo deportivo aterrizó con un plan estelar, como acostumbra. Nuevo entrenador como punto de partida. Manuel Pellegrini, Arsenel Wenger o Carlo Ancelotti fueron los nombres que barajó entonces.

PUBLICIDAD

A ello se sumaba otra parte importante, la que más ilusión y expectativas generó entre los aficionados: los fichajes. Florentino, que en su primera etapa había armado la era de Los Galácticos, prometía ahora estrellas y Balones de Oro. Cristiano Ronaldo, Kaká, Ribéry, Xabi Alonso, Villa, Silva, Negredo, Mata, Albiol o Maicon estaban en su lista. A pesar de que nombres como el portugués o el brasileño ganaron fuerza, Florentino también insistió en españolizar el club, es decir, fichar a los grandes jugadores españoles. Además de mimar a La Fábrica.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

¿Ha cumplido Florentino sus promesas?

Ahora, 15 años después de aquellas elecciones, echamos la vista atrás para comprobar si cumplió lo prometido en la elecciones de 2009. Florentino sí consiguió cerrar el estadio y no solo eso, sino que convirtió el Santiago Bernabéu en uno de los campos más modernos del continente. Además de un techo retráctil, el estadio también cuenta con un césped retráctil para favorecer la organización de eventos sin que el estado de la hierba sufra las consecuencias. A ello se suman una pantalla circular de 360 grados, gradas abatibles, una nueva zona VIP y un parking con más de 1.500 plazas de aparcamiento.

PUBLICIDAD

También llegó un nuevo entrenador que salió de la lista de los que antes de acceder al cargo manejaba. Fue Manuel Pellegrini el elegido, aunque años después también lideró el banquillo blanco Carlo Ancelotti. No sería Florentino si, además, no hubiera conseguido fichar grandes estrellas. Cristiano Ronaldo y Kaká fueron algunos de los que llegaron al club, años más tarde llegaría también Mbappé. También fichó a algunos de los mejores jugadores españoles como Xabi Alonso o Albiol.

Manuel Pellegrini y Cristiano Ronaldo

Sin embargo, su apuesta por españolizar el club se fue esfumando con los años. Ahora, el número de españoles que militan en el club es cada vez más reducido. Lo mismo ocurrió con la cantera. El Real Madrid ha dejado claro que el salto del Castilla al primer equipo se cotiza alto, altísimo. Alguna aparición esporádica para después salir cedido a algún equipo español como el Getafe o europeo, como es el caso de Nico Paz, que ahora juega en el Como.

PUBLICIDAD

Florentino afronta ahora unas nuevas elecciones que le obligan a armar un nuevo proyecto. El actual pasa por un nuevo entrenador, que en principio sería José Mourinho. Quiere realizar una revolución tecnológica para conseguir un Bernabéu infinito, donde lo utópico se haga realidad. Y, por supuesto, nuevos fichajes, como ya acostumbra a hacer. Está por ver si puede llevar a cabo el proyecto, primero debe ganar en las urnas el próximo 7 de junio.