España

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

La bala impactó en una ventana y los cristales estallaron, chocando contra el agente

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Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas (Europa Press)
Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas (Europa Press)

Un operativo de la Guardia Civil para incautar una plantación de marihuana en Murcia acabó con un agente herido después de que un individuo disparara desde dentro, como adelantó El Español y ha confirmado Infobae. La bala impactó en una puerta y los cristales estallaron, chocando contra el agente. El registro, realizado este jueves en torno a las 7 de la mañana, era parte de una operación más grande que continúa en marcha, de manera que todavía no se conocen muchos detalles.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que el agente fue herido de forma leve, de manera que ya ha sido atendido y no se enfrentas a lesiones graves. El individuo que efectuó el disparo ha sido detenido, bajo el posible cargo de tentativa de homicidio. Está previsto que en las próximas horas se ofrezcan más datos sobre el alcance de la operación y los arrestos realizados.

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El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press)

Noticia en ampliación.

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