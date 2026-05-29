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Marius Borg, pillado fuera de prisión a la espera de la condena por sus 40 delitos: su cambio físico en las primeras imágenes desde que empezó el juicio

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega ha reaparecido en las calles de Oslo, sin esposas y con gafas de sol

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Una de las últimas fotos de Marius Borg en enero antes de su juicio (REUTERS)
Una de las últimas fotos de Marius Borg en enero antes de su juicio (REUTERS)

Marius Borg Høiby ha reaparecido fuera de prisión en sus primeras imágenes, difundidas por Se og Hør, desde que comenzó su juicio en el Tribunal de Distrito de Oslo, unas fotografías tomadas en Ryen que han cobrado relevancia porque la sentencia está prevista para el 15 de junio y hasta ahora su situación solo podía seguirse a través de crónicas judiciales, dibujos de sala y descripciones del proceso.

Las imágenes muestran al hijo de la princesa Mette-Marit caminando en Ryen junto a dos agentes uniformados y bajo custodia policial, después de permanecer en prisión preventiva desde el 2 de febrero, un día antes del arranque del juicio. La vista oral comenzó el 3 de febrero, terminó el 19 de marzo y la resolución judicial se espera para el 15 de junio.

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Se og Hør ha señalado que desconoce adónde se dirigía Marius Borg y por qué se le permitió salir ese día, aunque ha precisado que iba acompañado por la Policía. Se trata de las primeras fotos tomadas y publicadas del hijo de la princesa heredera desde antes de que arrancara el juicio. Durante el juicio, el acceso de los medios a la imagen del acusado estuvo estrictamente limitado. La prensa no pudo fotografiar ni grabar a Høiby en sus desplazamientos de ida o vuelta al tribunal de Oslo, lo que ha dado a las nuevas imágenes un valor informativo añadido.

Marius Borg en uno de los bocetos de su juicio (Reuters)
Marius Borg en uno de los bocetos de su juicio (Reuters)

La situación de la Casa Real de Noruega

La publicación se ha producido en una semana especialmente convulsa para la familia real noruega. La reina Sonia había sido ingresada en el Rikshospitalet por fibrilación auricular e insuficiencia cardiaca, y la víspera la princesa Marta Luisa había acudido al hospital. El príncipe heredero Haakon y la princesa Mette-Marit también han visitado a Sonia en el hospital, aunque la heredera también se encuentra en uno de sus peores momentos de salud, como ha revelado el propio Haakon.

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Marius Borg lleva cerca de cuatro meses en la prisión de Oslo. Durante ese tiempo ha intentado salir de la cárcel para cumplir la prisión preventiva con control electrónico, mediante pulsera telemática, en Skaugum, la residencia oficial del príncipe heredero Haakon, pero esa petición fue rechazada. En el juicio, el joven explicó las condiciones de su internamiento: “Estoy en la prisión de Oslo, en aislamiento. Tengo extremadamente poco contacto humano, dos o tres visitas a la semana. Es muy poco”.

Marius Borg en uno de los bocetos de su juicio (Reuters)
Marius Borg en uno de los bocetos de su juicio (Reuters)

Su abogado, René Ibsen, explicó a VG que la razón por la que cumple la prisión sin contacto con otros internos es el riesgo de sufrir violencia. El material de Se og Hør añade que, cuando un preso preventivo sale del centro bajo control, como en esta ocasión, corresponde a la Policía gestionar el transporte y las evaluaciones de seguridad.

La reaparición de Marius Borg fuera de la cárcel

El medio también ha confirmado que Høiby obtuvo hace dos semanas una autorización de traslado para acudir al dentista. Ese procedimiento permite a un interno salir de la prisión bajo control por motivos sanitarios, odontológicos u otras razones privadas de especial peso, y no equivale a un permiso penitenciario.

El director de la prisión de Oslo, Nils Leyell Finstad ha explicado que la Policía o la fiscalía pueden recibir solicitudes de traslado procedentes, entre otros, de la propia prisión, del dentista o del servicio sanitario. También indicó que esa medida puede ser especialmente pertinente cuando se necesita atención especializada que no puede prestarse dentro del centro o cuando existen problemas de capacidad en la cárcel, según Se og Hør.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

Las nuevas fotografías también muestran un cambio en el aspecto de Marius Borg. Las imágenes difundidas por el medio noruego muestran que se ha dejado crecer el pelo rubio, ahora luce bigote y perilla, y presenta un cambio de imagen en su físico que sugiere que ha dedicado parte del tiempo en prisión preventiva al entrenamiento. En su paseo, disfruta de un día soleado y, de hecho, lleva gafas de sol. No está esposado, aunque los policías lo sigan de cerca, lleva unos papeles en la mano y va con ropa de calle: un polo azul y unos vaqueros.

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