La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)

Nuevo giro en el caso de la familia fundadora de Mango. La defensa de Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, presentó este jueves un recurso contra el auto de prisión provisional eludible bajo fianza al considerar que no existen indicios de criminalidad. Y este viernes se ha sabido que, en el escrito, los letrados hacen referencia al estado de salud del fundador de Mango y aportan imágenes gráficas de una caída previa con el objetivo de desmontar la hipótesis de los Mossos d’Esquadra, que apuntan a una posible intervención de Jonathan en la caída mortal.

La defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, ha incorporado un informe pericial elaborado por dos doctores y un investigador privado, acompañado de un vídeo de una caída accidental sufrida por Isak Andic en Mutua Universal unos diez meses antes de su fallecimiento, que han publicado El País y La Vanguardia.

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📹 Vídeo | La defensa usa una caída previa y la artrosis de Isak Andic para concluir que su muerte en Montserrat fue accidental https://t.co/xFVigSKznl pic.twitter.com/Sg2SvAIFtH — EL PAÍS (@el_pais) May 29, 2026

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, aunque por ahora el recurso se centra exclusivamente en la revocación de las medidas cautelares, la estrategia de la defensa contempla también recurrir más adelante la imputación por homicidio.

La artrosis como explicación de la caída

El recurso señala que Isak Andic padecía “gonartrosis bilateral”, según recoge El País, una artrosis en ambas rodillas que habría mermado su movilidad y sus reflejos ante una eventual pérdida de equilibrio. De acuerdo con los peritos, esta dolencia provocaba una “reducción en los tiempos de reacción de caída”, así como una “incapacidad de corrección postural” y un “colapso articular”, una situación en la que “las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical y menos controlada”.

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La defensa sostiene que este patrón biomecánico explicaría uno de los principales elementos en los que se apoyan los investigadores: la ausencia de lesiones en las palmas de las manos del empresario durante la autopsia. Los Mossos d’Esquadra mantienen que, en una caída accidental, la víctima habría intentado instintivamente agarrarse o amortiguar el impacto, lo que normalmente deja marcas o lesiones en las manos.

Sin embargo, los expertos de la defensa apuntan a que, en determinados episodios de pérdida de equilibrio asociados a la artrosis, “no existe una reacción defensiva” suficiente. “Esa reconstrucción biomecánica arroja como conclusión la explicación de por qué no presentaba lesiones palmares, sin que se requiera de ningún elemento dinámico adicional como la intervención de un tercero por empujón”, sostiene el informe aportado por los abogados.

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Un vídeo de una caída diez meses antes

La defensa incorpora además un vídeo grabado diez meses antes de la muerte del empresario en el que se observa una caída accidental sufrida por Isak Andic en Mutua Universal. Según el recurso, esas imágenes permiten “establecer una tesis pericial altamente fiable” si se traslada “el patrón biomecánico observado” en aquel episodio al escenario de Montserrat donde se produjo el accidente mortal.

Jonathan Andic entrando al juzgado el pasado 19 de mayo. (Reuters)

Asimismo, el equipo dirigido por el abogado Cristóbal Martell ha utilizado para la recreación en Montserrat maniquíes equipados con sensores, drones y cámaras de alta definición traídos expresamente desde Estados Unidos, según ha adelantado La Vanguardia. El perito que firma el informe, Francisco Marco, de la agencia Método 3, concluye que las lesiones documentadas en la recreación, basada en el mismo patrón de la caída en Mutua Universal, coinciden con las que los forenses recogieron en el informe de autopsia.

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“Se ha recreado esa misma caída en el lugar exacto de la precipitación y se evidencia la compatibilidad de la caída accidental con ausencia de lesión palmar y con caída en tobogán”, señala el informe pericial.

La defensa recuerda además que el propio informe de contradicciones e indicios elaborado por la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra reconocía que “los agentes no pudieron llegar a determinar la naturaleza de cómo se produjo” la caída, ya que “el resultado de las simulaciones no fueron concluyentes”.

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