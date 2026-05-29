España

La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis

El hijo del fundador de Mango alega en un recurso que la caída se produjo por una dolencia en las rodillas

Guardar
Google icon
La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)
La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)

Nuevo giro en el caso de la familia fundadora de Mango. La defensa de Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, presentó este jueves un recurso contra el auto de prisión provisional eludible bajo fianza al considerar que no existen indicios de criminalidad. Y este viernes se ha sabido que, en el escrito, los letrados hacen referencia al estado de salud del fundador de Mango y aportan imágenes gráficas de una caída previa con el objetivo de desmontar la hipótesis de los Mossos d’Esquadra, que apuntan a una posible intervención de Jonathan en la caída mortal.

La defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, ha incorporado un informe pericial elaborado por dos doctores y un investigador privado, acompañado de un vídeo de una caída accidental sufrida por Isak Andic en Mutua Universal unos diez meses antes de su fallecimiento, que han publicado El País y La Vanguardia.

PUBLICIDAD

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, aunque por ahora el recurso se centra exclusivamente en la revocación de las medidas cautelares, la estrategia de la defensa contempla también recurrir más adelante la imputación por homicidio.

La artrosis como explicación de la caída

El recurso señala que Isak Andic padecía “gonartrosis bilateral”, según recoge El País, una artrosis en ambas rodillas que habría mermado su movilidad y sus reflejos ante una eventual pérdida de equilibrio. De acuerdo con los peritos, esta dolencia provocaba una “reducción en los tiempos de reacción de caída”, así como una “incapacidad de corrección postural” y un “colapso articular”, una situación en la que “las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical y menos controlada”.

PUBLICIDAD

La defensa sostiene que este patrón biomecánico explicaría uno de los principales elementos en los que se apoyan los investigadores: la ausencia de lesiones en las palmas de las manos del empresario durante la autopsia. Los Mossos d’Esquadra mantienen que, en una caída accidental, la víctima habría intentado instintivamente agarrarse o amortiguar el impacto, lo que normalmente deja marcas o lesiones en las manos.

Sin embargo, los expertos de la defensa apuntan a que, en determinados episodios de pérdida de equilibrio asociados a la artrosis, “no existe una reacción defensiva” suficiente. “Esa reconstrucción biomecánica arroja como conclusión la explicación de por qué no presentaba lesiones palmares, sin que se requiera de ningún elemento dinámico adicional como la intervención de un tercero por empujón”, sostiene el informe aportado por los abogados.

Un vídeo de una caída diez meses antes

La defensa incorpora además un vídeo grabado diez meses antes de la muerte del empresario en el que se observa una caída accidental sufrida por Isak Andic en Mutua Universal. Según el recurso, esas imágenes permiten “establecer una tesis pericial altamente fiable” si se traslada “el patrón biomecánico observado” en aquel episodio al escenario de Montserrat donde se produjo el accidente mortal.

Jonathan Andic entrando al juzgado el pasado 19 de mayo. (Reuters)
Jonathan Andic entrando al juzgado el pasado 19 de mayo. (Reuters)

Asimismo, el equipo dirigido por el abogado Cristóbal Martell ha utilizado para la recreación en Montserrat maniquíes equipados con sensores, drones y cámaras de alta definición traídos expresamente desde Estados Unidos, según ha adelantado La Vanguardia. El perito que firma el informe, Francisco Marco, de la agencia Método 3, concluye que las lesiones documentadas en la recreación, basada en el mismo patrón de la caída en Mutua Universal, coinciden con las que los forenses recogieron en el informe de autopsia.

“Se ha recreado esa misma caída en el lugar exacto de la precipitación y se evidencia la compatibilidad de la caída accidental con ausencia de lesión palmar y con caída en tobogán”, señala el informe pericial.

La defensa recuerda además que el propio informe de contradicciones e indicios elaborado por la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra reconocía que “los agentes no pudieron llegar a determinar la naturaleza de cómo se produjo” la caída, ya que “el resultado de las simulaciones no fueron concluyentes”.

Temas Relacionados

SucesosMossos D EsquadraHomicidioEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los libros que ha comprado la reina Letizia en la Feria del Libro de Madrid 2026: de la crisis de vivienda a poetas catalanas

La monarca ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de la fiesta literaria que se celebra en el Retiro hasta el próximo 14 de junio

Todos los libros que ha comprado la reina Letizia en la Feria del Libro de Madrid 2026: de la crisis de vivienda a poetas catalanas

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

La Comisión Europea ha recordado que corresponde a los Estados miembro garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa europea de protección de los viajeros

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 mayo

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 mayo

Tarifa de la luz en España este sábado

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Tarifa de la luz en España este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

ECONOMÍA

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

Plus Ultra firma el primer convenio de su personal de tierra con teletrabajo y mejora salarial en medio de la investigación por corrupción

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente