Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

Varias viviendas de lujo en una zona costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la crisis de acceso a la vivienda ahoga a la mayor parte de la población, el mercado residencial de lujo en España atraviesa un momento de fuerte expansión, con Marbella y Madrid consolidados como destinos de interés para los grandes patrimonios internacionales que buscan inmuebles exclusivos en Europa. Según el informe The Wealth Report 2026 de la inmobiliaria Knight Frank, la población de ultrarricos en España (definidos como personas con más de 30 millones de dólares de patrimonio) crecerá un 10% hasta 2031, superando los 10.000 individuos, un incremento que impulsa la demanda de activos prime y refuerza la posición del país frente a destinos tradicionales como Londres, París o Mónaco.

El precio medio de la vivienda prime en España se incrementó un 3,3% en 2025, por encima de la media europea, que fue del 3,2%. España y Portugal han registrado algunos de los mayores flujos de compradores internacionales en 2025, impulsados por la calidad de vida, la seguridad y la estabilidad jurídica. El contexto internacional, marcado por la reforma del régimen fiscal para residentes no domiciliados en Reino Unido y la creciente presión regulatoria en otras jurisdicciones europeas, ha acelerado la movilidad de grandes fortunas hacia España.

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Según el índice PIRI100 desarrollado por Knight Frank, Marbella ocupa el puesto 12 entre los mercados prime más destacados del mundo, mientras que Madrid se sitúa en la posición 27 del ranking internacional. España cuenta además con otras ciudades en la clasificación global: Barcelona (puesto 73), Mallorca (74) e Ibiza (78).

El clima y la calidad de vida de la Costa del Sol atraen el patrimonio extranjero

En una presentación del informe este jueves, la inmobiliaria subrayó que Marbella figura como uno de los mercados de lujo con mayor dinamismo en el continente. El precio de la vivienda prime registró un incremento del 8,1% en 2025, colocándose entre las localidades europeas con el crecimiento más intenso. El 80% de las compras prime en Marbella han sido realizadas por compradores extranjeros, según datos de Knight Frank. La demanda internacional (procedente de Reino Unido, países nórdicos, Estados Unidos, Oriente Medio y Latinoamérica) mantiene una presión sostenida sobre el stock de propiedades de alta gama, que es cada vez más limitado y exclusivo.

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El apetito de los extranjeros por la vivienda española dispara los precios en las ciudades donde se concentra su demanda.

La oferta prime en la Costa del Sol se caracteriza por residencias listas para entrar a vivir, servicios personalizados y ubicaciones privilegiadas, elementos que responden a las nuevas preferencias de los ultrarricos globales. El clima, el nivel de servicios, la conectividad internacional y la seguridad jurídica completan el atractivo del destino.

Los compradores internacionales copan el 60% de la demanda de lujo en Madrid

En paralelo, Madrid consolida su posición como polo urbano de referencia para grandes patrimonios internacionales. El precio de la vivienda prime en la capital subió un 5% en 2025 y Madrid ya se encuentra entre las diez principales ciudades europeas para la inversión de grandes patrimonios internacionales, según el informe. El 60% de los compradores prime en Madrid son internacionales, con fuerte presencia de latinoamericanos, estadounidenses y europeos, interesados tanto en residencia principal como en activos para diversificación patrimonial.

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Madrid también se percibe desde el exterior como un destino seguro, con un entorno legal estable y una oferta urbana de alto nivel: cultura, educación internacional, servicios de salud, infraestructuras modernas y una conectividad aérea global. La demanda se concentra en barrios emblemáticos como Salamanca, Chamberí, El Viso y Justicia.