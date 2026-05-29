España

Plus Ultra firma el primer convenio de su personal de tierra con teletrabajo y mejora salarial en medio de la investigación por corrupción

El nuevo texto firmado este viernes incluye también la actualización de distintos complementos económicos, como las guardias, dietas, pluses de formación presencial y de transporte

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Imagen de archivo de un avión de la aerolínea Plus Ultra (Europa Press)
Imagen de archivo de un avión de la aerolínea Plus Ultra (Europa Press)

Plus Ultra ha firmado el primer convenio colectivo del personal de tierra que estará vigente hasta 2029 e incluirá incrementos salariales, aunque la aerolínea no ha precisado cifras, además de contemplar medidas de teletrabajo para los puestos compatibles con esta modalidad y la mejora de los permisos retribuidos, entre otras medidas, según ha destacado este viernes la aerolínea en un comunicado.

La aerolínea, que se encuentra en medio de una investigación por el rescate público concedido en 2021, ha señalado que el personal de tierra es el colectivo más numeroso dentro de la compañía al representar aproximadamente a una tercera parte de la plantilla.

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El nuevo texto firmado este viernes incluye también la actualización de distintos complementos económicos, como las guardias, dietas, pluses de formación presencial y de transporte. Desde la aerolínea ha destacado que, aunque la totalidad del contenido del convenio entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde el momento de su firma ya se adelantan y aplican gran parte de las mejoras acordadas, en relación al cómputo de hora anuales trabajadas, permisos por fallecimiento, complementos de transporte, guardias o teletrabajo.

La aerolínea ha destacado también que esta firma supone “un paso importante que finaliza el proceso que empezó hace casi un año con los pilotos, seguido por los tripulantes de cabina y que, ahora, ha llevado a que toda la plantilla quede bajo la cobertura de convenios colectivos propios”. En concreto, la compañía acordó el año pasado sendos convenios con los colectivos ya mencionados, en febrero con el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y en diciembre con el Sindicato Independiente de TCPS de Líneas Aéreas (Sitcpla).

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Un rescate público de 53 millones

Se ha conocido el sumario completo de la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero. Se le acusa de organizar una trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Las novedades laborales dentro de la aerolínea surgen en medio de la investigación judicial por el rescate de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra en 2021. Según la investigación llevada a cabo por el juez José Luis Calama, la ayuda pública sería el botín de una red criminal en la que estaría implicado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los documentos judiciales, incluidos dentro del sumario del caso al que ha tenido acceso Infobae, detallan cómo se construyó una compleja arquitectura financiera diseñada para enmascarar, desviar y blanquear el dinero de los contribuyentes. El cerebro financiero detrás de esta operativa, según las investigaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y las autoridades suizas, es el ciudadano holandés Simon Verhoeven.

Además, la querella apunta a una estructura humana y societaria más amplia. En el punto de mira de las autoridades destacaba la figura de Rodolfo Reyes Rojas, a quien los documentos judiciales identifican como el máximo accionista de Plus Ultra desde el año 2017. Junto a él y al propio Verhoeven, la comisión rogatoria internacional señaló formalmente a otros seis individuos vinculados al entramado: Miguel Palomero de Juan, Julio Martínez Martínez, Luis Felipe Baca Arbulu, María Aurora López López, Julio Miguel Martínez Sola y Roberto Roselli.

La justicia española investiga a este grupo de personas como presuntos autores de una batería de delitos, entre los que se incluyen apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y conformación de una organización criminal.

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